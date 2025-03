Až se Evropa prozbrojí k prosperitě, my už ji, díky Babišovi, budeme dávno mít!

Evropa se chce k prosperitě prozbrojit, stejně jako Rusko. My ale máme naštěstí Babiše, nám stačí poctivě pracovat a prosperita bude taky!

Uherský Brod není od Uherského Hradiště daleko.

Je to vlastně jen kousek, pár kilometrů po pohodlné silnici.

Vím to, protože jsem tam byl.

Jel jsem z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, abych navštívil Nivnici, jedno z možných rodišť Jana Amose Komenského, protože jsem taky učitel.

A když už jsem byl v Uherském Brodu, nemohl jsem si neodpustit silné, třebaže jen symbolické gesto.

Ale i symbolická gesta mohou změnit svět, vzpomeňme jen na Johna Lennona a jeho postelové seance s Yoko Ono!

Stoupl jsem si před brány tamní zbrojovky, zaťal pěst a pronesl svoji univerzální obžalobu: „Vrazi! Na vašich rukou je krev nevinných lidí! Zatímco ruské zbrojovky vyrábějí tanky, aby bránily mír, vy vyrábíte zbraně, aby se jimi vraždilo!

Vrazi, zaměstnáváte stovky lidi jen proto, abyste vydělávali na vraždění, chcete války, aby lidé, které zaměstnáváte, měli práci a nosili si domů výplaty!

Vezměte si příklad z Babiše!

Ten, chce mír, a proto zaměstnává lidi v pekárnách, kde se peče skvělý toastový chléb, jímž se nasytí každý den miliony hladových lidí ožebračených Fialou, který schválně zdražil Babišovy potraviny!

Babiš nakupuje obilí od zbídačených zemědělců, ale vy jste koupili americký Colt!

Hanba vám, hanba vám!“

Skončil jsem svoji obžalobu, která konstatovala pouhá fakta. Babiš chce mír, proto peče toastový chléb, Fiala chce válku, proto zbrojí.

Ale když jsem se otočil, abych odešel od toho chrámu zla, kterým jsou všechny zbrojovky, vyjma těch ruských, stál přede mnou nějaký rozložitý muž a ten muž byl Orbán.

Klekl jsem před ním, abych políbil jeho boty, protože Orbán chce mír.

A když jsem tak učinil, pravil Orbán: „Silné Maďarsko nemůže existovat bez silné armády. Stát, který nedokáže chránit svoji zemi, si svoji existenci nezaslouží. Proto zbrojím a nakupuji zbraně. Kupuji všechno, co se koupit dá. Hlavně od Němců. Tanky Leopard 2A7+ a houfnice PzH2000 od německé KMW (Krauss-Maffei Wegmann), jakož i Lynxy od Rhein-Metallu. Dále jsem nakoupil vrtulníky od Airbusu a švédské pancéřovky Carl Gustaf.

A tady jsem byl poděkovat za to, že se české ruční zbraně mohou licenčně vyrábět v maďarském městě Kiskunfélegyháza!“

Tato slova mě ohromila. Trvalo hodně dlouho, než jsem se vzpamatoval, že mám před sebou docela obyčejného chciválka.

„Byl jste poděkovat těm vrahům!? Václav Havel československý zbrojní průmysl zlikvidova, a vy děkujete těm, kteří vyrábí zbraně na vraždění Slovanů, vydáváte peníze na zbrojení, zadlužujete kvůli tomu Maďarsko!“ vmetl jsem Orbánovi do tváře jako správný učitel.

Jen škoda, že se toho nedožil Komenský, měl by ze mě určitě radost, vždyť mu třicetiletá válka vzala úplně všechno a to si Orbán ještě chce koupit od Švédů, kteří okupovali české země a připravili nás o svobodu, nové Gripeny, jako by mu na Slovanech vůbec nezáleželo!