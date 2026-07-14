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Autonehodu F. Turka způsobil prezident Pavel, aby se mstil vládě

Prezident Pavel jako vůdce opozice dělá všechno proto, aby zpochybnil výsledky voleb. Součástí této hysterické kampaně těch, kteří neskousli drtivou volební porážku, je i autonehoda F. Turka...

Dopravní nehoda, jejímž účastníkem byl poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek, měla skončit úplně jinak než sanitkou převrácenou na střeše.

Přiznává to i sám Hrad, který tuto dopravní nehodu připravil a zorganizoval za účelem msty Petru Macinkovi za to, že se prezidentovi dostalo takového zacházení, jaké si zaslouží prezident, který jedná proti zájmům České republiky a pomlouvá vládu v zahraničí.

„Na střeše mělo skončit Filipa Turka, ne sanitka,“ potvrzuje hradní zdroj domněnku, která se šíří mezi našimi lidmi, že tato dopravní nehoda byla ve skutečnosti atentátem na Filipa Turka. „Pracovníci BIS, kterými jsme nechali Filipa Turka sledovat, vypozorovali, že Filip Turek každý den přibližně okolo 12. hodiny navštěvuje na skok svoji kancelář na ministerstvu životního prostředí, aby zkontroloval vinotéku, kterou si v ní zřídil.

Nechali jsme se proto volně inspirovat atentátem na zastupujícího říšského protektora a vytipovali křižovatku, na které by mohlo do vozidla Filipa Turka vrazit jiné vozidlo a to tak, že ho převrátí na střechu. Pro tento účel jsme zvolili houkající sanitku, abychom navodili zdání, že dopravní nehodu ve skutečnosti zavinil Filip Turek.

Bohužel jsme ale nevzali v úvahu, že Filip Turek jezdí, od doby, co vypukla válka mezi Íránem a USA, respektive Izraelem, po Praze v opancéřovaném autě a proto na střeše skončila sanitka a ne Filip Turek. Ano, byla to z naší strany chyba, měli jsme poslat do akce hasičské auto, tomu by se určitě podařilo dostat Filipa Turka na střechu.“

A důkaz, že hradní zdroj tentokrát nelže?

Investigativní soudruzi novináři z konzervativního Deníku To si dali tu práci a vypátrali, že v žádné pražské nemocnici, ani v žádném jiném zdravotnickém zařízení nemají vozidlo s takovou SPZ, jakou mělo údajně zdravotnické vozidlo, které Filip Turek svým opancéřovaným autem hravě převrátil na střechu...

Autor: Karel Trčálek | úterý 14.7.2026 12:00 | karma článku: 15,44 | přečteno: 239x

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Karel Trčálek

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Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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