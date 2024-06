Atentát na Heydricha byl nezodpovědným hazardem válečných štváčů v čele s Benešem!

Atentát na Heydricha byl jako hašení požáru plamenometem. Český národ se po něm ocitl na pokraji záhuby, a za to, že vůbec přežil, nevděčí falešným hrdinům z krypty, ale Hitlerově velkorysosti a jednoročnímu prof. V. Klausovi...

Zdenek seděl v koženém křesle a usrkával kávu, kterou mu nabídl komisař gestapa Pannwitz.

„Je pravá brazilská. Chutná vám?“ ptal se Zdenka komisař s úsměvem, který z něho dělal vlastně docela sympatického člověka.

„Ano, chutná mi. Kam se na to hrabe žitná káva, to se vůbec nedá srovnat!“ přikývl Zdenek a labužnicky si usrkl.

Káva, kterou mu komisař nabídl, byla skutečně dobrá. Brazilská káva je vždy dobrá a na úřadovně gestapa kávu opravdu vařit uměli. A není ani divu, vždyť výslechy tu často probíhaly i přes noc až do brzkého rána a to pak takový šálek voňavé kávy, třeba ve tři hodiny ráno, přijde opravdu velmi vhod.

„Jen pijte, Herr Zdenek, nijak se neostýchejte. Moc jste nám pomohl. Všechny podezřelé osoby, které jste nám nahlásil, prověříme, včetně jejich rodinných příslušníků. Doba je zlá a my si musíme pomáhat. Je dobře, že jsou v českém národě lidé, kteří si uvědomují, že to, co se stalo, byla zrada na českém národě, protože to nemůže vést k ničemu jinému než jen k eskalaci bezpečnostních opatření, které jsme museli, a já říkám bohužel, zavést v protektorátu po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha.

My jsme se k vám, Čechům, chovali vždy seriózně. Naši zásluhou panuje v protektorátu mír a klid, který se snaží narušit válečná propaganda nikým nevolených štváčů z Londýna, těch loutek Američanů, to znamená světových sionistů.

A je smutným faktem, že se někteří Češi dali strhnout touto válečnou propagandou a poskytli součinnost gaunerům, kteří seskočili z letadla, aby svým terorem přivedli český národ na okraj propasti. Naštěstí se v českém národě nacházejí i lidé jako vy, Herr Zdenek.

Lidé rozumní, takoví, kteří si nenechají vymýt mozky londýnským vysíláním, kteří se nenechají strhnout tou odpornou válečnou propagandou exilové vlády, kteří chápou, že mír je to nejcennější, co si může český národ přát a že tento mír českému národu zaručíme právě my, nikoliv ta banda londýnských banditů, jež chce proti nám bojovat do posledního Čecha.

Moment, Herr Zdenek, ještě vám doliji.“

Komisař dolil Zdenkovi kávu a ten se znovu s chutí napil.

„Životy nikoho mi nejsou lhostejné. To neznamená, že si myslím, že není nutné leckde něco vybojovat. Bojovat se v nějaké rovině ovšem musí, nyní dokonce proti vlastní hnusné exilové vládě, která nás takto nesmyslně žene na jatka,“ přikývl Zdenek, když polkl doušek té nebesky lahodné kávy, aby pokračoval, „řešení české otázky v prostoru Protektorátu samozřejmě nemusí být o likvidaci českého národa, jak se nám to snaží vsugerovat ulhaná londýnská vláda a všichni chciválci.

Západ by s Říší mohl uzavřít mír v řádu několika hodin, kdyby ovšem chtěl na této špinavé válce proti Německu přestat vydělávat prostřednictvím dodávek zbraní Sovětskému svazu, čímž ovšem jen přispívá k eskalaci konfliktu.

Pro řadu jednoduchých junáků, kteří se tady nechají vysadit na padáku, aby narušovali náš mírový život, je nepochopitelné nebýt jednoznačně na straně těch, kteří marně bojují proti Říši, pod kterou jsme my, Češi, po staletí spadali.

Nejsem prostě na straně Beneše, jemuž nyní již vypršel potichu prezidentský mandát, a který není nic jiného než jen americkou loutkou, protože porušil svůj slib, že nebude politicky činný a místo toho se z něho stal válečný štváč.

Neobdivuji to zbytečné hrdinství těch, kteří spáchali neomluvitelný atentát na říšského protektora Heydricha, jehož skutečnou příčinou je zjednodušování předsudků vůči Němcům, z nichž se pak stává nástroj kolektivní viny.

Proto neobdivuji toto falešné hrdinství těch zločinců, kteří byli dopadeni a zlikvidováni v kryptě pravoslavného kostela, protože takové hrdinství je prostě neudržitelné a neprosaditelné. A proto i odsuzuji zločin, který spáchali, protože demokracie bez respektované argumentace není demokracií, ale pouhým výsměšným mimoběžným monologem tyranie.“

„Ano, to jste řekl moc pěkně, Herr Zdenku. Demokracie bez respektované argumentace není demokracií, ale pouhým výsměšným mimoběžným monologem tyranie,“ přikývl souhlasně komisař a zatvářil se smutně, „kéž by byli všichni Češi jako vy, Herr Zdenek!

Vy se nedáte opít tou londýnskou mediální masírkou, která podněcuje český národ k nepřátelství vůči Říši svými hodnotami, mezi které patří například územní celistvost a suverenita Československa, tedy státu, který byl násilně vytvořen Západem jen proto, aby bylo pokořeno Německo.

Ale vy jste pokorný, Herr Zdenek. A kdo je Pokorný, je i pro mír. A já vám slibuji z titulu své funkce, že všichni ti Češi, kteří chtějí válku, kteří schvalují atentát na představitele Říše, už brzy nebudou českému národu škodit.“

„Moc vám děkuji, pane komisaři. Za sebe i za celý český národ, který je v nejlepších rukou, totiž v rukou Vůdce. I já slibuji, že udělám všechno proto, aby se tito Češi, tito chciválkové, nemohli nikam ukrýt.

Ještě jednou vám děkuji, pane komisaři,“ uklonil se způsobně Zdenek a učinil odmítavé gesto, když se mu komisař snažil vnutit balíček brazilské kávy, „nenene, pane komisaři, to nic nedělá, to byla moje povinnost!“

A bránil se Zdenek tak statečně, že komisaři gestapa opravdu nezbylo nic jiného, než se vzdát a vzít si balíček kávy domů, protože Zdenek byl opravdu charakter, ne jak ti falešní hrdinové, váleční štváči, kteří přivedli český národ na samý pokraj záhuby, od které ho zachránila jen Vůdcova velkorysost…