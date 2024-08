Ať V. Pikora kandiduje do Senátu proti M. Šichtařové a ukáže se, kdo z nich má pravdu!

Řeknete o někom, že je samice od prasete a největší kvikot se vzápětí ozve od těch, kteří bojují proti politické korektnosti, protože jsou čeští vlastenci. Jo, jsou to paradoxy...

Přítel je jedna z nejkrásnějších písní Jaromíra Nohavici!

Když vás zradí váš přítel, jste ten, kdo z toho vyjde jako morální vítěz. Ale co dělat, když jste to vy, kdo zradil svého přítele? Na to nám dává odpověď píseň od našeho největšího básníka...