Ano, válka je zločin!
Teď před Vánoci nedělám nic jiného, než chodím po návštěvách. Všude tam, kam na takovou návštěvu přijdu, přinesu i nějakou dobrou novinu, abych zmírnil tlak, který vytváří předvánoční shon na lidskou psychiku. A taky se tak, byť oklikou vracel k samotné prapodstatě Vánoc, které jsou samy o sobě tou nejradostnější novinou, že my lidé, budeme vykoupeni ze svých hříchů, neboť Bůh se stal člověkem, když se v Betlémě při domácím porodu narodil Spasitel.
I pro pana učitele, který si dnes nebyl (v televizi totiž běžel biatlon) výjimečně zaplavat v řece Moravě, jež protéká naší obcí, nalézající se v Sudetech, jsem měl radostnou novinu.
„Je to tak, pane učiteli, jak říkám! Rusové dnes podnikli největší útok na Oděsu od Velké vlastenecké války, kdy na Oděsu útočili fašisti! Celé město je bez elektřiny, plynu i vody!“ oznamoval jsem panu učiteli tu radostnou, vskutku adventní zvěst.
„Sláva!“ zvolal pan učitel a neskrýval svoji radost. „Ruští sportovci jsou zase o krok blíž k účasti na zimní olympiádě! Já mám takovou radost! Naděje, že jim budu moct fandit, je zase o něco větší!“
Nechal jsem panu učiteli prostor na to, aby mohl dát své radosti volný průběh.
A za hodinu, když se doradoval, jsem řekl: „Ještě, že je premiérem Babiš, jinak by nás Rusové museli taky bombardovat, aby mohli na olympiádu. Tak se to obejde i bez tanků, kterými nás strašil Fiala.“
„Ano, tak to je,“ přikývl pan učitel a ukázal na obrovskou mísu, nebo spíš lavor, který stál na stole.
V tomto lavoru bylo typicky vánoční cukroví, takové, s jakým se v jinou roční dobu prakticky nesetkáte. Pan učitel mne vyzval, abych si vzal. A protože je Rusko neporazitelné, nacpal jsem si tímto vánočním cukrovím nejen všechny kapsy, ale i svá ústa, takže jsem ani nemohl mluvit.
Kdo nosí o Vánocích radostné noviny, nikdy neodchází s prázdnou!
Karel Trčálek
Pětina mladých učitelů chce opustit školství kvůli vztahům se staršími kolegy
Školství houfně opouštějí mladí učitelé. Vadí jím špatné vztahy se staršími kolegy a proto dávají školství vale...
Karel Trčálek
Bude 9. prosinec vyhlášen dnem státního smutku České republiky?
Je třeba, aby si představitelé jediných opravdu demokratických stran v naší zemi vzali z letošního krizového vývoje ve společnosti důkladné poučení a příště volby zfalšovali mnohem důkladněji...
Karel Trčálek
Vláda bude bez Filipa Turka, ale Petr Macinka se nám to zatím bojí říct...
Do prezidentských voleb bude Filip Turek zase fit a potom bude na Hradě sedět konečně někdo normální, někdo, kdo se nebojí říct, že nejlepším lékem na všechno je neředěné Savo...
Karel Trčálek
Babišův údajný střet zájmů? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Ani někteří jiní, co se týká údajného střetu zájmu, se ničeho bohužel nevzdávají, ačkoliv by se vzdát mohli!
Karel Trčálek
Můj vánoční kapr
Než se nadějeme, bude tady zase nejkrásnější den roku. Ne, zimní slunovrat, ale Vánoce. Děláme je pro radost a šťastný úsměv dětí. A taky pro kapry...
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027
Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti...
Chřipková epidemie může letos dorazit dříve. Lékaři varují před nástupem už před Vánoci
Zatímco chřipková epidemie v České republice obvykle vrcholí na přelomu ledna a února a trvá...
V Praze 5, Smíchově před kostelem sv. Václava je na tradičním místě vánoční strom ozdobený...
Starostrašnická ulice
Vánoční tramvaj na Starostrašnické ulici v Praze 10-Strašnicích .
- Počet článků 3163
- Celková karma 22,99
- Průměrná čtenost 849x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře