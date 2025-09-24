Andrej Hlinka nebyl hlupák, hlupák byl Tomáš Garrigue Masaryk
Andrej Hlinka se rád díval do Váhu, vydržel se do něj bez hnutí dívat celé hodiny, maje u toho ruce sepnuté jako při modlitbě. Občas kvůli tomu zapomněl i mši svatou, kterou měl právě sloužit, takže pro něho musel ministrant doběhnout z kostela, že na něj věřící už netrpělivě čekají.
„Krásně si u toho pročistím hlavu od politiky. Dívám se na vodu, vidím až na dno a nic, mi kromě slovenské samostatnosti nechybí, vždyť i té Boží lásky mám habaděj,“ vysvětloval pak Andrej Hlinka, proč se tak rád dívá do Váhu a dodal, „pořád lepší, než jezdit na koni. Na koni jezdí jen hlupáci.“
Andrej Hlinka to nemyslel samozřejmě zle. Na koni jezdí jen páni a to byli na Slovensku Maďaři, a Hlinka si dobře pamatoval, jak Maďaři utiskovali Slováky, jak si jezdili na koních, zatímco Slováci museli chodit bosí!
Ale dozvěděl se to profesor Masaryk, který byl synem slovenského kočího, a proto byl oteckův bič jeho nejmilejší dětskou hračkou.
A to se ví, že ho to rozčílilo!
„Hlinka je hlupák!“ vykřikl a hned poručil, aby mu osedlali koně.
Na něm pak jezdil tryskem v lánské oboře, dokud se nesetmělo, tak dlouho mu trvalo, než se uklidnil, div koně přitom neschvátil.
A pak si myslete o někom, kdo má humanitní vzdělání, že to není hlupák jako Masaryk!
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře