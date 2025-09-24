Andrej Hlinka nebyl hlupák, hlupák byl Tomáš Garrigue Masaryk

České dějiny jsou přehlídkou hlupáků, zpravidla těch největších pod Sluncem. Už příští týden se dočkáme další epizody z naší české lidské tragikomedie...

Andrej Hlinka se rád díval do Váhu, vydržel se do něj bez hnutí dívat celé hodiny, maje u toho ruce sepnuté jako při modlitbě. Občas kvůli tomu zapomněl i mši svatou, kterou měl právě sloužit, takže pro něho musel ministrant doběhnout z kostela, že na něj věřící už netrpělivě čekají.

„Krásně si u toho pročistím hlavu od politiky. Dívám se na vodu, vidím až na dno a nic, mi kromě slovenské samostatnosti nechybí, vždyť i té Boží lásky mám habaděj,“ vysvětloval pak Andrej Hlinka, proč se tak rád dívá do Váhu a dodal, „pořád lepší, než jezdit na koni. Na koni jezdí jen hlupáci.“

Andrej Hlinka to nemyslel samozřejmě zle. Na koni jezdí jen páni a to byli na Slovensku Maďaři, a Hlinka si dobře pamatoval, jak Maďaři utiskovali Slováky, jak si jezdili na koních, zatímco Slováci museli chodit bosí!

Ale dozvěděl se to profesor Masaryk, který byl synem slovenského kočího, a proto byl oteckův bič jeho nejmilejší dětskou hračkou.

A to se ví, že ho to rozčílilo!

„Hlinka je hlupák!“ vykřikl a hned poručil, aby mu osedlali koně.

Na něm pak jezdil tryskem v lánské oboře, dokud se nesetmělo, tak dlouho mu trvalo, než se uklidnil, div koně přitom neschvátil.

A pak si myslete o někom, kdo má humanitní vzdělání, že to není hlupák jako Masaryk!

Autor: Karel Trčálek | středa 24.9.2025 12:59 | karma článku: 4,24 | přečteno: 72x

Karel Trčálek

  • Počet článků 3113
  • Celková karma 21,91
  • Průměrná čtenost 853x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

