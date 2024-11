Andrej Babiš je symbolem 17. listopadu, pískat na něj může jen naprostá lůza

Pískot, kterým hlupáci častovali na Národní třídě Andreje Babiše, byl opravdu nechutný. Tak se chová jen chátra!

Mnoho lidí se dnes bojí říct nahlas svůj názor.

Já se, naštěstí, svůj názor nahlas říct nebojím, a proto tvrdím: „Sklidil-li Andrej Babiš 17.11. na Národní třídě pískot, pak to není vina Andreje Babiše, ale hloupost těch, kteří na Andreje Babiše pískali.“

Ano, ti lidé, co pískali na Andreje Babiše, nejsou nic než hlupáci.

A proč jsou hlupáci?

Jsou naprostí hlupáci, protože pískali na muže, který víc než cokoliv jiného ztělesňuje ducha sametového převratu, který je víc než cokoliv jiného symbolem toho, co se, bůhví proč, každý rok 17. listopadu tak vehementně oslavuje.

Pod patronací sovětské KGB připravovaný a v Prognostickém ústavu naplánovaný státní převrat byl před pětatřiceti lety více než úspěšný. Slovák Alojz Lorenc (zásadní role Slováků v moderních českých dějinách je poněkud nedoceněná, počínaje Dubčekem, pokračuje Husákem, již zmíněným Lorencem, a konče nejnověji Babišem), který stál v čele StB, zrealizoval to, na co již netrpělivě čekali ti inteligentnější a podnikavější ze soudruhů.

Nomenklaturní komunistické kádry, mezi něž patřila i rodina Andreje Babiše, např. rodiny, které nyní vlastní nejmenované finanční skupiny původem ze Slovenska, tuto příležitost náležitě využily. Pod mlžným a přízračným závojem Klausovi kuponové privatizace, jež byla tím rohlíkem, kterým se měl opít prostý lid, se ze včerejších estébáků a komunistických rodin stali ukázkoví kapitalisté, kterým ovšem žádná zlodějna není cizí.

Kádry z Prognostického ústavu se zase řízeně rozlezly po politických stranách, aby těmto zlodějnám dali politické krytí. Tak se z Klause stal údajný pravicový politik a ze Zemana zase člověk, který bezskrupulózně nepřátelsky převzal sociální demokracii.

A proto ti, kteří zosnovali v roce 1989 státní převrat, o svou moc nijak nepřišli, jen se zbavili nepříliš vábné komunistické fasády a svých rigidních soudruhů, jejichž pohrobkem je dnes s. Konečná. Tito skuteční vládci uplatňovali svou moc, prostřednictvím všech těch Klausů a Zemanů, po celých třicet pět let, a teď se jeden z nich, očištěný spolupracovník StB a miliardář Babiš bije za naši svobodu proti nové totalitě, ve které jsme se vrátili, podle Klause, do padesátých let.

Proto nemá nikdo větší právo producírovat se 17. listopadu po Národní třídě než Andrej Babiš, protože on je symbolem a taky plodem toho, co se v naši, takřka již zcela zničené zemi, která není ničím jiným než zbídačenou východní markou Německé říše, znamená to, událo v roce 1989.

A kdo to nechápe, je hlupák, který píská na Andreje Babiše, někdejšího pracovníka podniku zahraničního obchodu…