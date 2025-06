Andrej Babiš je poloviční Němec. Jeho maminka byla Němka.

Už brzy bude mít náš protektorát nového protektora. Bude jím poloviční Němec. Zamlčování toho, co se stalo na Ploštině, se stane oficiální vládní politikou...

Jak dobře známo každému, kdo v dějepisu nespal, nebo si pod lavicí nečetl Jiráskovy Staré pověsti české, či Na Chlumku, kteréžto dílko je rovněž od Aloise Jiráska, jsou české dějiny především dějinami permanentního zápasu českého národa proti germánským kmenům, které nás chtěly nejenže připravit o náš životní prostor a náš majetek, ale které nás chtěly i přinejmenším navěky zotročit.

V tomto zápase taháme od roku 1989 za kratší konec, všechno to začalo prodejem Škodovky německé Volkswagenu (založeného samotným Hitlerem!). Tento prodej našeho národního stříbra byl i ostatně jeden z důvodů, proč byla u nás zinscenována sametová revoluce a proč se v čele našeho státu ocitl dramatik, ve skutečnosti však jen bývalý kulisák.

Germanizace českého národa probíhá tedy už více jak třicet let. A nyní zotročení českého národa germánskými nadlidmi již brzy postoupí do své další fáze, kdy se toto zotročení stane již úplným. Orná půda pro to je již dokonale připravena a prokypřena, jelikož české etnikum se stalo zcela závislým na nekvalitních a drahých potravinách, které k nám, do naší vlasti, jež kdysi oplývala medem a strdím, a proto byla i zemským rájem, importují germánské obchodní řetězce.

A není to náhoda, že jedním z největších dodavatelů potravin do těchto germánských obchodních řetězců je holding Agrofert, jehož vlastníkem je Andrej Babiš, osoba, která má sehrát rozhodující roli v závěrečné, to znamená finální fázi, zotročení českého národa.

Andrej Babiš je totiž po své mamince poloviční Němec. A poloviční Němec je totéž jako celý Němec, s tím má náš český národ svoje neblahé zkušenosti, protože polovina příslušníků německého gestapa, které u nás působilo během druhé světové války, byla tvořena právě takovýmito polovičními Němci.

Na Andreji Babišovi není českého zhola nic a jeho německá krev se v něm ani trochu nezapře. Proto byl pečlivě vybrán do role protektora, který má s pomocí svých manažerských schopností dokonči připojení geografického prostoru, jímž je tvořena naše republika, k Německu.

Ve chvíli, kdy bude Andrej Babiš prostřednictvím Německa ovlivněných voleb dosazen do své funkce protektora, přijdou naši lidé o svoje milované baráky. Stane se tak přinejmenším v českém pohraničí, kde bude všechen majetek vrácen původním německým majitelům, jsou to ostatně oni, nechvalně proslulí sudeťáci, kdo Andreje Babiše finančně nejvíce podporuje.

To všechno bude důsledek paradoxní situace, ke které v Česku dojde po volbách, jejichž výsledek je už dopředu stanoven. Protože to bude jistě paradox, když v čele naší země stane poloviční Němec s polovičním Japoncem, tedy příslušníci národů, které byly v druhé světové válce na hlavu poraženy vítězným Sovětským svazem.

„Proč vlastně rudoarmejci prolévali svoji krev a proč při našem osvobození přinášel sovětský lid v čele se svým milovaným vůdcem J.V. Stalinem nepředstavitelné oběti, když nám teď budou zase vládnout Němci a Japonci?“ ptám se.

Nutno přiznat, že plán na zotročení českého národa, plán, který byl vytvořen v útrobách Aspen institutu, je ďábelsky geniální, protože jednoduchý. Stačilo na místa vůdců domnělé opozice implantovat Němce a Japonce a náš, jindy tak statečný národ, se sám vrhne do otevřené náruče Germánů, kteří si na nás s gustem pochutnají, neboli pošmáknou, jak říkají oni sami.

Vzpomínám si dobře, co mně asi před rokem řekl jeden můj známý.

„Babiš a Okamura jsou tajnými absolventy Aspen institutu, nevěř jim!“ řekl mi tehdy.

A taky si dobře vzpomínám, co jsem mu odpověděl.

„Ses zbláznil asi, třeba jako!“ jsem mu slovo od slova odpověděl.

Dnes, když vychází najevo, že je Babiš Němec a že Japonsko bylo poraženo Sovětským svazem, bych už něco takového neřekl, raději bych se kousl do jazyka, než bych známého osočil z toho, že se zbláznil.

Teď už říkám, spolu s jistým klasikem: „Já už tady ničemu nevěřím!“

A mám plné právo tady už ničemu a nikomu nevěřit!