Američan nakažený ebolou míří do Prahy? Kdo dovolil takový hazard se zdravím našich lidí?
Ministru zdravotnictví Vojtěchovi nebylo v práci už od rána do zpěvu, i když se v Superstar prokousal až do semifinále.
Není divu, že mu nebylo do zpěvu, vždyť měl horečku, cítil se slabý jako premiér Babiš, bolely ho klouby a hlava. Taky měl průjem a zvracel.
„Nepřibližujte se ke mně!“ varoval všechny členy vlády, včetně koaličních partnerů, díky nímž bude státní dluh třikrát menší, než kdyby do vlády nešli. „Asi mám covid! Nenasadil jsem si včera v tramvaji respirátor a taky jsem navštívil sousední okres!“
Ale Babišovi se to nezdálo.
„To nebude covid, covid přenášejí motýle a já sem v Průhonicích žádné motýle neviděl. A taky tu jsou vysoké stropy, no,“ vrtěl Babiš hlavou a dodala. „Minula vláda jenom kecela a rozkradla, co mohla, to bude ebola!“
„Je to ebola, na to je nejlepší savo. Můžu pro něho skočit,“ potvrdil diagnózu Filip Turek, který se jako, vládní zmocněnec též účastnil zasedání vlády.
„Savo budeme potřebovat na deratizaci,“ prohlásil místopředseda vlády Macinka, „pošleme kolegu Vojtěcha do USA na zasedání OSN do New Yorku místo Pavla. Bude to ocenění toho, co pro nás dělá skvělý prezident Trump.“
A tak byl ministr Vojtěch transportován vládním letadlem do USA, kde ho jeho resortní kolega Kennedy vyléčil z eboly savem, které tak Babišova vláda ušetřila na tolik potřebnou deratizaci parazitů sobě....
Zdroj: idnes.cz Vojtěch se vyjádří k převozu pacienta s podezřením na ebolu - iDNES.cz
Karel Trčálek
Lidé stále více touží po návratu Fyalovy vlády. Byla skvělá, božínku, jak ta byla skvělá!
Úspěchy, jež každodenně přináší Babišova vláda, způsobují našim lidem takovou závrať z úspěchů, že, ač ožebračení Fialou, nakupují Dluhopisy Republiky jako diví a přivádějí tak paní Schillerovou k slzám...
Karel Trčálek
Sudetoněmecký sjezd. Proč jeho konání v Brně naše lidi tolik rozhořčilo?
Sudeťáci za zvuků bubnů a píšťal vpochodují do brněnských ulic až za necelý týden, ale už teď je jisté, že neprojdou! Tato země je našich lidí, kteří ze svých těl postaví němou barikádu a zastaví plíživou germanizaci!
Karel Trčálek
Podle pana L. Jakla není sobectví jednotlivých zemí brzdou pokroku
V Institutu Václava Klause se po kradení per pustili i do matení pojmů, když udělali z Adolfa Hitlera progresivistu a liberála...
Karel Trčálek
Sudeťáci se usmiřují s Čechy. Podpořte brněnský sjezd, a můžete dál nakupovat v Lidlu!
Nespravedlnost a kolektivní vina, jež nevděční Češi po válce uplatnili vůči sudetským Němcům, jsou poskvrnou vztahů mezi našimi národy. Možnost nakupovat v Lidlu musíme chápat jako krásné gesto a podanou ruku. Nelze odmítnout
Karel Trčálek
S čím Bernd Posselt nesouhlasí? Odpověď panu Z. Hornerovi na jeho otázku
Pan Z. Horner se ptá s čím B. Posselt, mluvčí nenáviděných Sudeťáků nesouhlasí. Snad tento můj článek panu Z. Hornerovi aspoň trochu pomůže při hledání odpovědi na jeho otázku
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře