Abdul vraždil, Braniborskou bránu duhově nasvítili, problém je vyřešen!
Pan Lukáš snídal. Proto držel v ruce chléb s máslem, jehož sousta zapíjel lahodnou bílou kávou. Jako většina lidí, kteří snídají chléb s máslem a zapíjejí jej bílou kávou byl velice hovorný, protože taková snídaně je velmi tradiční, po staletí nesnídali obyvatelé selských chalup nic jiného, než chléb s máslem, který zapíjeli bílou, původně žitnou kávou.
„Abdul vraždil, Braniborská brána je duhově nasvícena, problém je vyřešen,“ pronášel pan Lukáš mezi jednotlivými sousty. „Je iluzorní předpokládat, že ustupování nekompatibilní kultuře LGBT+ zachrání Evropu, že indoktrinace její ideologií učiní z Evropy světového lídra v oblasti lidských práv, jak v to doufá evropská vrchnost.
Ideologie LGBT+ rozbíjí tradiční rodinu a v hlavách dětí zasévá zmatek, její šiřitelé a nositelé chtějí ovládnout naše životy, chtějí nám vsugerovat, že existuje sedmdesát dva pohlaví, chtějí nás donutit, abychom se nepovažovali za muže a ženu, ale abychom se považovali za nějaké To.
A pak přijde nějaký Abdul a problém je vyřešen.
Přijde nějaký Abdul a řekne: „Dost bylo LGBT+ propagandy, dost bylo ničení a rozvracení tradičních hodnot!“
Přijde nějaký Abdul, pro kterého jsou tradiční hodnoty svaté a který spatřuje v tomto progresivistickém šílenství holou bezbožnost a udělá to, čeho my, lidé ustrašení a zbabělí, nejsme schopní.
Víme, že LGBT+ je cestou do pekel, ale jen nečinně přihlížíme, jak nás tato ideologie ovládá. Nejsme schopni toho, čeho je schopen Abdul, pro něhož jsou tradiční hodnoty svaté. Proto musí přijít Abdul, aby nám, zbabělým a ustrašeným, zachránil naše tradiční hodnoty, aby zabránil likvidaci tradičních hodnot a tradiční rodiny v podání progresivistů z Bruselu, musí přijít Abdul, aby bránil to, co je i nám svaté…“
A když pan Lukáš dosnídal, pustil se s chutí do četby řetězových e-mailů, kterých mu přes noc přistálo v jeho e-mailové schránce nebývale mnoho, celé odpoledne měl co dělat, aby je všechny přečetl a byl tak zase o něco moudřejší...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře