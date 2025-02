A co ty, soudruhu? Podpořil jsi taky, aby M. Němcová zahynula v krvavých vichrech?

Bývalý ruský prezident Medvěděv se opřel do české senátorky Miroslavy Němcové a vyjádřil tak slovy to, co si přejeme my všichni čeští vlastenci a prostí lidé toužící po míru a přátelství mezi národy!

Vyznání prostého člověka, strýca Jury Burčáka Miroslavu Němcovou jsem nepodpořil, nemám proč ji podporovat, nepodporuji ty, kteří odmítají vůdčí a a spasitelskou roli Ruska přinejmenším v našem slovanském myšlenkovém světě. Naopak, jsem hrdý na to, že jsem Slovan a že naše země bude brzy zase patřit do ruského vesmíru, v němž není rozvrácených tradičních rodin a v němž je mír a družba mezi národy nejvyšší hodnotou. A proto taky souhlasím s tím, co o Miroslavě Němcové napsal dobrý ruský člověk Medvěděv, do jehož široké a nádherné ruské duše by se vešlo milión takových Němcových. Říkám vám, nevěřící: „Žádná latrína není tak velká a prostorná, jako je velká a prostorná duše ruského člověka! Do žádné latríny se toho nevejde tolik, jako se toho vejde do duše ruského člověka!“ A já dobře vidím, jak tato vláda zničila naši zemi, jak se nás snaží zavléct kamsi na zvrácený Západ, dobře vidím, jak nás zaprodala Sudeťákům. Kdysi jsme si sami postavili jadernou elektrárnu v Dukovanech a dnes? Dnes udělal Fiala z naší vlasti spálenou zemi! Ale ti, kteří dnes podporují Miroslavu Němcovou, si totiž neuvědomují, jak končí většina udavačů, lokajů a slouhů, co se nějakou tu dobu vezou na vlně hysterické rusofobie! Proto jim to připomenu! Většina udavačů, lokajů a slouhů zvráceného Západu končí špatně, protože my, lidé se zdravým selským rozumem, nejsme hloupí, nedáme se opít rohlíkem, dobře si pamatujeme, kdo nás zbavil svobody a taky důstojnosti, kdo nás hnal na válečná jatka umírat za zájmy prohnilého Západu a amerických zbrojařů a hlavně si pamatujeme, kdo nás okradl o naše důchody, které nám Babiš zase vrátí! Proto říkám: „Těšte se vy všichni udavači, lokajové a slouhové, lid si s vámi vyřídí účty a nic vám nepomůžou vaše volební podvody s korespondenční volbou!“ Ne, nebudeme mít s vámi, liberálními elitami, žádné slitování a já veřejně prohlašuji, že nepodporuji Miroslavu Němcovou a může si mě Foltýn nazvat třeba i sviní! Nepodporuji Miroslavu Němcovou, naopak stojím pevně a neochvějně na straně přítele českého lidu Dmitrije Medvěděva. Jeho přání je i mým přáním, jeho přání musí být přáním každého českého vlastence, který už má dost otroctví, ve kterém žijeme. Nechť všichni ti, co škodí naší vlasti, kteří z ní udělali spálenou zemi, kteří rozsévají nenávist a rusofobii, všichni ti, kteří se odrodili našemu slovanskému národu, nechť všichni tito udavači, lokajové a slouhové zahynou v krvavých vichrech nového pražského jara jako v roce 1968! Nic víc si nepřeji, protože nic víc si už ani v předvečer třetího výročí záhajení třídenní speciální operace proti nacistům a fašistům přát nelze!