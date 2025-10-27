A co ta Fialova vláda! Stále škodí a škodit bude!
Čtyři roky se Honza Pěnička zalykal hněvem, čtyři roky zatínal pěsti, byv umlčovanou většinou.
Čtyři roky viděl, jak Fialova vláda devastuje tuto zemi, jak každý den porušuje zákony, jak lže a dělá ze svých odpůrců první křesťany (včetně nevinných češtinářek), předhazujíc je lvům a hyenám v zoologických zahradách!
Čtyři roky se Honza Pěnička nedokázal smířit s touto hrůzovládou, a když nemohl podpálit sebe, jako kdysi Palach, aby vyburcoval národ zlomený Českou televizí a její válečnou propagandou, stal se tímto činem hlasem umlčované většiny, tak aspoň podpaloval autobusy!
Čtyři roky Jan Pěnička vždy navečer odříkával tutéž modlitbu a ústa se mu přitom křivila nenávistí: „Dozimetr, kampelička, bitcoiny, dozimetr, kampelička, bitcoiny, dozimetr, kampelička, bitcoiny, komunista na Hradě!“
A teď, když se konečně dočkal, když fialoví škůdci i díky Janovi Pěničkovi, který volil Stačilo!, drtivě prohráli volby, jeho hněv nepominul, nýbržještě zesílil, úplně mu zkalil radost z opětovně nabyté svobody!
„A co Fialova vláda! Škodí a škodit bude! Ještě nebyl nikdo jmenovaný premiérem, ještě se nesešla nová sněmovna, ale ona už do této ještě neustanovené neposlala návrh státního rozpočtu, aby škodila, aby kopala kolem sebe ve smrtelné křeči! Taková schválnost, to svět neviděl!“ hněval se Jan Pěnička, jehož srdce, ten bezedný pohár trpělivosti, konečně přeteklo. „Já to tak nenechám! Já to Fialově vládě ještě ukážu!“
A jak Honza Pěnička řekl, tak i udělal.
Nasypal si do dlaně hrst tablet Algeny, jejíž zásoby si prozíravě udělal v sedmdesátých letech minulého století, pak je spolkl a zapil Okenou.
A opravdu, brzy na to se mu v duši rozlil blažený pocit, zase bylo líp...
Karel Trčálek
Pět miliónů na Světlo pro Světlušku, versus dvanáct miliónů na raketu Dana1
Co jsou to čeští vlastenci za lidi, když se ve sbírce Světlo pro světlušku vybere usmolených pět miliónů, když například takový Sterzik vydělal na své knize rovný milión a Okamura dostal za volby 43 mega?
Karel Trčálek
Kdo kritizuje zákazy pro izraelské sportovce, neměl by tleskat zákazům pro ruské sportovce
Nikdo netrpí víc než ruští sportovci! Jsou nejlepší na světě, vždy bojovali, myšleno na sportovních kolbištích, za správnou věc a teď už víc jak tří roky nemůžou do své svaté vlasti vozit zlaté medaile!!!
Karel Trčálek
Mají o ministrech rozhodovat volby nebo petice ekologů, národních umělců a dalších?
Realita je prostě taková, že se Motoristé dostali do Sněmovny podvodem, před kterým varovali např. A. Babiš, M. Zeman či K. Konečná a proto musí být ministry v Babišově vládě vedoucí představitelé Motoristů sobě...
Karel Trčálek
Schůzka Trumpa a Putina v Budapešti je skvělou zprávou pro mírumilovné lidi na celém světě
Na Aljašce byl už mír takřka na dosah, v Budapešti už bude jistě dosažen! S Ruskem se prostě musí jednat, ne s ním válčit, protože je neporazitelné, a Orbán to dobře ví, stejně jako naši vlastenci!
Karel Trčálek
Otevřený dopis P. Macinkovi. Pane Macinko, nevzdávejte se a dál bojujte za F. Turka!
Není zavrženíhodné, když někdo v rámci svého humoru adoruje nacismus, zavrženíhodné je, když se upozorní na to, že tato osoba, která má být ministrem zahraničí, je zastydlým puberťákem...
- Počet článků 3127
- Celková karma 22,18
- Průměrná čtenost 852x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře