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A. Babiš sice už mluví z cesty, ale hlavně, že maká pro naše lidi na rozdíl od opozice!

Není dne a hodiny, kdy by Andrej Babiš nemakal pro naše lidi a neměnil naši, Fyjalou zdevastovanou zemi, ve skutečný ráj, v němž nebude žádná proradná opozice a žádní prolhaní novináři z České televize...

Novináři nepíší o úspěších Babišovy vlády schválně. Protože kdyby psali o úspěších Babišovy vlády, pak by jim už nezbyl žádný čas a žádný prostor pro ty jejich lži, kterých jsou ta jejich média plná. A Česká televize především, tam mnohahodinové reportáže o nesporných úspěších Babišovy vlády opravdu nečekejme ani po dvaadvacáté hodině.

Ale naši lidi se tímto mlčením médií o úspěších Babišovy vlády nedají nijak vyvést z rovnováhy, protože si o úspěších Babišovy vlády vyprávějí sami, aniž by k tomu potřebovali prolhaná probruselská opoziční média v čele s progresivistickou, LGBT a promigrační propagandou prolezlou, absolutně nevyváženou Českou televizí, kterou ve skutečnosti nefinancují čeští důchodci, ale Soros.

Všude, kde se sejdou naši lidi, tam se od úst k ústům předávají dobré a pozitivní zprávy o úspěších Babišovy vlády.

„U nás díky Babišovi prší už dvacet dní,“ chválí se jedni naši lidé úspěchy Babišovy vlády.

„A u nás už díky Babišovi prší dvacet a jeden den!“ chválí se druzí naši lidi úspěchy Babišovy vlády.

„U nás půjdeme do důchodu díky Babišovi už v jednašedesáti!“ chválí se jedni naši lidi úspěchy Babišovy vlády.

„A u nás půjdeme do důchodu už v šedesáti!“ chválí se druzí naši lidé úspěchy Babišovy vlády.

„U nás se díky Babišovi zvýšily důchody o tři stovky!“ chválí se jedni lidé naši lidi Babišovy vlády.

„A u nás se díky Babišovi zvýšily důchody o čtyři stovky!“ chválí se druzí lidé úspěchy Babišovy vlády.

„U nás se díky Babišovi zvýšila průměrná dojivost koz o tři litry!“ chválí se jedni naši lidé úspěchy Babišovy vlády.

„A u nás se díky Babišovi zvýšila průměrná dojivost koz o čtyři litry!“ chválí se druzí lidé úspěchy Babišovy vlády.

Ale to neznamená, že naši lidi vidí všechno jen růžově, že jsou opití úspěchy Babišovi vlády natolik, že by nedokázali kritizovat to, co se zatím nepodařilo.

„U nás kvůli opozici prší už dvacet dní!“ stěžují si jedni naši lidi na opozici, která jen škodí.

„A u nás kvůli opozici prší už dvacet a jeden den!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.

„U nás se kvůli opozici půjdeme do důchodu až v jednašedesáti!“ stěžují si jedni naši lidi na opozici, která jen škodí.

„A u nás půjdeme kvůli opozici do důchodu až v šedesáti!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.

„U nás se kvůli opozici zvýšily důchody jen o tři stovky!“ stěžují si jedni naši lidi na opozici, která jen škodí.

„A u nás kvůli opozici zvýšily důchody jen o čtyři stovky!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.

„U nás se průměrná dojivost koz kvůli opozici zvýšila jen o tři litry!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.

„A u nás se průměrná dojivost koz kvůli opozici zvýšila jen o čtyři litry!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.

A připomínka opozice, která jen škodí, naše lidi samozřejmě jen rozhněvá a rozčílí, protože nebýt opozice, měli bychom se už dávno mnohem líp.

„Bitcoin, dozimetr, kampelička, rozvědčík! Bitcoin, dozimetr, kampelička, rozvědčík! Bitcoin, dozimetr, kampelička, rozvědčík! Bitcoin, dozimetr, kampelička, rozvědčík!“ začnou vykřikovat naši lidi a v duši se jim rozlévá takové blaho, jaké zažívají všichni dobří lidé v nebeském ráji….

Autor: Karel Trčálek | středa 26.8.2026 10:07 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

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Karel Trčálek

  • Počet článků 3333
  • Celková karma 22,59
  • Průměrná čtenost 836x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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