A. Babiš sice už mluví z cesty, ale hlavně, že maká pro naše lidi na rozdíl od opozice!
Novináři nepíší o úspěších Babišovy vlády schválně. Protože kdyby psali o úspěších Babišovy vlády, pak by jim už nezbyl žádný čas a žádný prostor pro ty jejich lži, kterých jsou ta jejich média plná. A Česká televize především, tam mnohahodinové reportáže o nesporných úspěších Babišovy vlády opravdu nečekejme ani po dvaadvacáté hodině.
Ale naši lidi se tímto mlčením médií o úspěších Babišovy vlády nedají nijak vyvést z rovnováhy, protože si o úspěších Babišovy vlády vyprávějí sami, aniž by k tomu potřebovali prolhaná probruselská opoziční média v čele s progresivistickou, LGBT a promigrační propagandou prolezlou, absolutně nevyváženou Českou televizí, kterou ve skutečnosti nefinancují čeští důchodci, ale Soros.
Všude, kde se sejdou naši lidi, tam se od úst k ústům předávají dobré a pozitivní zprávy o úspěších Babišovy vlády.
„U nás díky Babišovi prší už dvacet dní,“ chválí se jedni naši lidé úspěchy Babišovy vlády.
„A u nás už díky Babišovi prší dvacet a jeden den!“ chválí se druzí naši lidi úspěchy Babišovy vlády.
„U nás půjdeme do důchodu díky Babišovi už v jednašedesáti!“ chválí se jedni naši lidi úspěchy Babišovy vlády.
„A u nás půjdeme do důchodu už v šedesáti!“ chválí se druzí naši lidé úspěchy Babišovy vlády.
„U nás se díky Babišovi zvýšily důchody o tři stovky!“ chválí se jedni lidé naši lidi Babišovy vlády.
„A u nás se díky Babišovi zvýšily důchody o čtyři stovky!“ chválí se druzí lidé úspěchy Babišovy vlády.
„U nás se díky Babišovi zvýšila průměrná dojivost koz o tři litry!“ chválí se jedni naši lidé úspěchy Babišovy vlády.
„A u nás se díky Babišovi zvýšila průměrná dojivost koz o čtyři litry!“ chválí se druzí lidé úspěchy Babišovy vlády.
Ale to neznamená, že naši lidi vidí všechno jen růžově, že jsou opití úspěchy Babišovi vlády natolik, že by nedokázali kritizovat to, co se zatím nepodařilo.
„U nás kvůli opozici prší už dvacet dní!“ stěžují si jedni naši lidi na opozici, která jen škodí.
„A u nás kvůli opozici prší už dvacet a jeden den!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.
„U nás se kvůli opozici půjdeme do důchodu až v jednašedesáti!“ stěžují si jedni naši lidi na opozici, která jen škodí.
„A u nás půjdeme kvůli opozici do důchodu až v šedesáti!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.
„U nás se kvůli opozici zvýšily důchody jen o tři stovky!“ stěžují si jedni naši lidi na opozici, která jen škodí.
„A u nás kvůli opozici zvýšily důchody jen o čtyři stovky!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.
„U nás se průměrná dojivost koz kvůli opozici zvýšila jen o tři litry!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.
„A u nás se průměrná dojivost koz kvůli opozici zvýšila jen o čtyři litry!“ stěžují si druzí naši lidi na opozici, která jen škodí.
A připomínka opozice, která jen škodí, naše lidi samozřejmě jen rozhněvá a rozčílí, protože nebýt opozice, měli bychom se už dávno mnohem líp.
„Bitcoin, dozimetr, kampelička, rozvědčík! Bitcoin, dozimetr, kampelička, rozvědčík! Bitcoin, dozimetr, kampelička, rozvědčík! Bitcoin, dozimetr, kampelička, rozvědčík!“ začnou vykřikovat naši lidi a v duši se jim rozlévá takové blaho, jaké zažívají všichni dobří lidé v nebeském ráji….
Karel Trčálek
Výročí 21. srpna oslavuji spolu s prof. V. Klausem na ruské ambasádě
V roce 1968 jsme byli podruhé osvobozeni od fašismu, což nám ČT, hlásná trouba opoziční a hradní válečné propagandy důsledně zamlčuje...
Karel Trčálek
Malá noticka k článku „Výročí srpnové okupace a procitnutí vojína Ivo Kulicha“
Nadpis výše uvedeného článku mě zaujal okamžitě. „Tvl, to není možné, jak je ten svět malý!“ byla moje bezprostřední reakce, když jsem tento nadpis spatřil
Karel Trčálek
Levičák L. Větvička obviňuje Českou televizi z levičáctví. To by nevymyslel ani Havel
Přívrženec nacionálního socialismu Ladislav Větvička nenávidí levičáckou Českou televizi, v jejíž radě sedí majitel soukromé televize Luboš Xaver Veselý...
Karel Trčálek
Když napíšu, že Babiš je dobro a někteří lepší lidé si se mnou dovolí nesouhlasit
Andrej Babiš je požehnáním pro tuto naši zemi, jeho vláda neoslavila ještě ani rok u vesla a už sklízíme bohaté plody její práce. Bohužel, ještě se stále najdou lidé, kteří to nedokážou ocenit, ale už se na ně taky vaří voda!
Karel Trčálek
Hrdá oslava Mezinárodního dne leváků v hrdém Institutu Václava Klause
Dnes je velký den. Oslavme spolu Den hrdosti levorukých! Oslavme spolu Den hrdosti levorukých, jako jej hrdě oslavují v Institutu Václava Klause
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Vražda v Chrudimi u soudu. Zabíjel mladistvý, s obětí se znal, tvrdí obžaloba
U pardubické pobočky krajského soudu v Hradci Králové dnes začalo hlavní líčení s mladistvým, který...
Do Brna se vrací židovský festival, ulici u vypálené synagogy vrátí původní název
Před 87 lety ji nacisti vypálili, dnes je dějištěm už pátého ročníku židovského festivalu. Na...
Chebský urgentní příjem se promění. Přibudou vyšetřovny, ordinace i lůžka
Moderní zázemí pro poskytování neodkladné zdravotní péče, lepší organizace provozu, vyšší...
- Počet článků 3333
- Celková karma 22,59
- Průměrná čtenost 836x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně