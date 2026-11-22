400 000 000 lidí na Letné podle pořadatelů? Nezávislé analýzy ukazují úplně jiná čísla
Nevynikám vůbec ničím, až na jednu jedinou, ovšem relativně zajímavou věc. Stačí mi krátký, jen několik sekund trvající pohled na libovolně velký, klidně i zmanipulovaný a zfanatizovaný dav a odhadnu naprosto přesně, kolika lidskými částicemi je tento lidský dav tvořen.
Používám k tomu naprosto jednoduchou a nikterak složitou metodu. Spočítám všechny lidské hlavy, toto číslo vydělím v duchu jednou a dostanu číslo, které vyjadřuje počet lidi obsažených v tomto konkrétním davu, aniž bych se zmýlil byť jen o jednoho jediného člověka, přičemž sebe samozřejmě nepočítám.
Samozřejmě se můj výsledek zpravidla rozchází s oficiálními údaji. Tak například při popravě českých pánů, respektive nešťastníků, kteří se zapletli do stavovského povstání, uváděla v roce 1621 procísařská mainstreamová média, že této popravě přihlíželo deset tisíc tři sta jedenáct nadšených diváků, ovšem podle mého odhadu se na Staroměstském náměstí v době popravy nalézalo takřka třikrát tolik lidí, přesně třicet tisíc a jeden člověk.
Shodou okolností přesně tolik lidí aplaudovalo v roce 1997 na Václavském náměstí paní Livii Klausové, když četla dopis, který napsal Jan Klaus svému otci prof. Václavu Klausovi, našemu přednímu expertovi na všechno, vůdci vzbouřeného lidu při Pražském povstání v roce 1945, vůdci lidu při vzepětí českých reformních komunistů v v roce 1968 a duchovnímu otci českého mafiánsko-estebáckého kapitalismu.
Samozřejmě, že mě zajímalo, kolik lidí je přítomno na Letné při demonstraci, která byla oficiálně svolána na protest proti rušení poplatků za černobílou televizi a rozhlas po drátě, ale která byla ve skutečnosti pokusem o státní převrat, ovšem neúspěšným, protože Babiš nikdy neodstoupí.
Využil jsem proto nestřežené chvilky, vloudil se na tribunu, před rokem 1989 zdravili na Letné z podobné tribuny soudruzi z ÚV KSČ v prvomájovém průvodu mašírující lidi, kteří se následně nechali podvést v Listopadu 1989 a dnes hořce litují, že byli tak hloupí, že zvonili klíči a zpívali spolu s Gottem a Krylem hymnu, přičemž prvně jmenovaný měl státní pohřeb a druhému jmenovanému zase nepřišel na pohřeb Havel.
Na tribuně právě rozséval nenávist vůči všemu ruskému Ivan (nomen omen!) Trojan, což byl naprosto ideální moment pro můj odhad, protože hlavy lidí, které sžírá nenávist, se počítají lépe než hlavy lidí, kteří odmítají dělat politiku na ulici a proto uznávají výsledky voleb.
Rychle jsem přelétl lidský dav, spočítal všechny hlavy, které jej tvořily, vydělil jednou a pak prohlásil: „Pravím vám, že tady není ani jeden nezmanipulovaný člověk, natož čtyři sta tisíc!“
A měl jsem, jako vždy, pravdu, kterou si můžete kdykoliv pohodlně dohledat na internetu, zvláště, když žijete v Melbourne a máte proto patřičný nadhled...
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