Jak Nova kultivovala ČT a jak jí to ČT vrátila
Víte proč televize Nova už nevysílá telenovely jako byla neúspěšná turecká Tisíc a jedna noc (2011)? Proč místo toho nasazuje kritiky ceněné seriály jako je Metoda Markovič (2025)? Odpověď je jednoduchá. Protože český mediální prostor kultivuje soupeření komerčních a veřejnoprávních subjektů. Protože máme takzvané duální vysílání.
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Bohužel se tento důležitý pohled jaksi vytrácí z aktuální diskuze o potřebě veřejnoprávních médií. Tato média žijí v symbióze se svými komerčními protějšky a je to jejich vzájemné soupeření, které formuje a zároveň kultivuje veřejný mediální prostor.
Než začalo v roce 1994 vysílat zpravodajství televize Nova, většina zpráv v Událostech České televize vypadala jen o trochu jinak než vysílání socialistické Československé televize. Samé tiskové konference a zahajování různých akcí. Teprve Nova k nám jako první přinesla reportéra v obraze vysílané zprávy, investigativní novinařinu ve zpravodajství a ovšem také bulvární zpracování. V devadesátých letech kultivovala a formovala TV Nova vysílání zpravodajství České televize.
V posledním desetiletí se ale role obrátily. A tentokrát se to týká večerních seriálů. Česká televize nasadila vysokou laťku seriály jako byla První republika, Devadesátky, Vyprávěj, Volha nebo Most!. Turecké telenovely, které zkoušela Nova, nebo seriál Eliška a Damián od TV Prima, neměly proti kvalitním seriálům ČT u diváků šanci.
Zejména TV Nova se ale rychle poučila. Do svého týmu získala schopné tvůrce a dnes boduje v hlavním vysílacím čase seriály jako jsou Specialisté nebo zmíněná Metoda Markovič: Hojer. A TV Prima následuje seriálem Polabí. Veřejnoprávní televize tak pomohla zkultivovat a výrazně vylepšit úroveň komerčních televizních seriálů a tím i nabídku pro nás diváky.
Zmíněná symbióza komerčních a veřejnoprávních médií vznikla v Evropě v sedmdesátých a osmdesátých letech a u nás po pádu komunistického režimu. Dodnes je jejich konkurence to nejlepší cestou, aby diváci měli co nejlepší program. Na co se budeme dívat je na každém z nás a díky duálnímu vysílání se máme pestrou a kvalitní nabídku. Osobně mám rád naši autorskou tvorbu a pořady o přírodě a cestování.
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