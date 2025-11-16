Naked Attraction musí otevřít oči i mrtvole
Úplně zkrátka: takzvaně mladí, takzvaně vzdělaní a takzvaně bohatí jsou cílovou skupinou zábavy, která by vlastně měla být určena pro staré hloupé chudáky – třeba aby si u tohoto formátu nechali ve svém domově důchodců téct sliny po bradě, litujíce sami sebe a nenávidíce mladé, vzdělané a úspěšné a svádějíce na ně svůj smutný osud, ač si jej sami způsobili svojí neschopností, leností a bolševismem.
Tedy alespoň to čtu už dlouhá léta v souvislosti s mladými, vzdělanými a bohatými. A oni, safra, prý sami čumí v čumbedně na Naked Attraction! Někde v tom musí být háček. A já mám takové divné tušení, že ty háčky jsou dokonce dva. Zaprvé se dělají z neschopných nul nositelé vysokoškolských titulů, ať to shrnu, a zadruhé se lidé schopní vzdělání, hodni být bohatí, vyčleňují ze společnosti od svého mládí – ať už sami dobrovolně, nebo nuceně působením příslušných státních orgánů. Lze říct, že kdo má rozum, je odpůrce či dokonce nepřítel režimu.
V takové společenské atmosféře se potom nelze divit ani existenci pořadu Naked Attraction, který by pro staré hloupé chudáky nikdo neprodukoval, že ano, ani oblíbené političce jedné strany volené typicky oněmi takzvaně mladými, takzvaně vzdělanými a takzvaně bohatými, která se za své kariéry proslavila jen a pouze malířským válečkem. Ale to jsem si jen vzpomněl na jednu úsměvnou perličku, princip je stejný přes všechny strany.
A už jenom dodatek k zamyšlení: anarchismus nemá nic společného s nějakou antifou atd. Cíl anarchismu je v prvé řadě etický – osvobození společnosti od státu.
Tomáš Tatíček
Neodpustím si to
a samozřejmě to nemyslím nikterak rasisticky. Ovšem byl jsem přímým svědkem založení onoho muzea, jehož (spolu-)zakladatel zemřel.
Tomáš Tatíček
Stručná úvaha ke kultuře a blahobytu
k čemuž pan neestébák řekl, že jsme se nikdy neměli líp, a pan politolog taková tvrzení očividně považuje za zbytečná; zato pořádá se svými dráby a dobrovolníky hon na nespokojené občany, označuje je za dezoláty, putinovce apod.
Tomáš Tatíček
Povzdechnutí nad nabídkou obchodů a částečně i hospod
Lije do sebe jednu z vynikajících českých dvanáctek, usoudil jsem, že i zdánlivě méně vážné téma si zaslouží pojednání. Ano, jedná se o nápoje.
Tomáš Tatíček
Tak teda o té demokracii
Vidím, že se s pojmem "demokracie" čaruje dnes podobně jako za bývalého režimu s pojmem "komunismus". Ne, nikdo tady nežil v komunismu ani nežije dnes v demokracii.
Tomáš Tatíček
Ach, jak bylo krásně za komárů
To se tehdá neodehrávaly žádný volební divadýlka s tématy oblíbenej mazlíček nebo oblíbenej chlast. Každý občan ČSSR věděl přesně, že musí jít hodit lísteček do bedny, ať chtěl nebo ne, a bylo mu jasné, že se nic nezmění.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml
Premium V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz...
Nechtěla platit, odmítli jí léčbu. Vynucovaných poplatků v ordinacích přibývá
Premium Je těhotná a s blížícím se termínem porodu ji stále víc bolí záda. Dostala poukaz na fyzioterapii...
Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum
Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají...
Rusové mají svůj hit na hubnutí. Lék má ovšem velmi nebezpečné vedlejší účinky
Premium Po vzoru obřího úspěchu dánského přípravku na zázračné hubnutí Ozempic mají i Rusové svou pilulku...
Prodej bytu 3+1, 72 m2, ul. Sídliště, Hrochův Týnec, okres Chrudim
Sídliště, Hrochův Týnec, okres Chrudim
3 890 000 Kč
- Počet článků 15
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 521x
von jeder Partei,
von jeder Sekte,
ob bunt oder gescheckte.
(Johannes Baader)