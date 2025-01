Zrušení známek ve školách - další pokrokářský nesmysl.

Úterní MF DNES přinesla článek, že ve školách bude zrušeno známkování. Nejprve jen v prvých dvou ročnících, ale vypadá to že časem všude. Názory pedagogů i rodičů na tuto změnu se různí, ale přesto bude zřejmě protlačena.

Známky ve školách se používají již nejméně 150 let a podle mého se osvědčily. Dávají dětem, rodičům i učitelům jasnou informaci, jak na tom dítě ve škole je. V prvé třídě vždy dostali všichni co se snažili jedničku a kdo na to kašlal tak dvojku a nevím, že by se někdo kvůli tomu hroutil.

A ještě bych chtěl připomenout jednu věc. Známkování bylo vždy relativně spravedlivé. Dělo se totiž veřejně, před celou třídou. Učitel si nemohl dovolit dát třeba protekčnímu dítěti jedničku, když ze sebe nedostalo ani slovo a i lumpík, který ho štval, když všechno odrecitoval, musel dostat slušnou známku.

Všechny tyto výhody známkování při slovním hodnocení mizí. Učitel sepíše nějakou slohovou práci, z níž nikdo nepozná jak na tom dítě je a učitel tam může napsat napsat cokoliv, protože to nebude pod žádnou kontrolou. A to bude psát slohové cvičení po každém zkoušení? Nebo si bude potají, aby to inspektor nevěděl, přeci jenom do sešitku známkovat?

A že děti mezi sebou soutěží a některé je v něčem lepší a některé v něčem horší, je přirozený lidský jev a není ho třeba před dětmi skrývat.

Tak nechte našim dětem a vnukům známky!

A nejvíce mne zarazilo, že ve zrušení známek je údajně shoda všech politických stran. To se opravdu nenajde jediná skutečně konzervativní politická strana, která by takovýmto módním výstřelkům statečně čelila?