Zastropujte cenu piva na hokeji!
Pivo Staropramen 10° nakupují hospody za cca 20 Kč za půlitr. Při větším odběru ještě za méně. Pokud prodávají za 90 Kč, mají zisk na jednom pulitru nejméně 70 Kč a jejich marže činí asi 350%.
Kam se na ně hrabou čerpadláři, se svým ziskem asi 2Kč na litr a tedy marží cca 5%.
Neměla by vláda také zasáhnout?
Když si někdo stěžuje na drahotu, říkám nemusíš tam chodit a kupovat to. Ale když já chci to semifinále extraligy vidět! A jiná možnost než jít do O2 arény tu není. A při příchodu tě prošacují, aby sis náhodou nepřinesl pití vlastní. A žádná konkurence v hale není připuštěna.
Asi to není věc vlády, ale měla by zasáhnout Sparta nebo vedení O2 arény nebo Česká obchodní inspekce. To odírání fanoušků je nehorázné.
Ještě že aspoň Dynamo vyhrálo.
Tomáš Plavec
Macinka-Pavel: Přestaňte si poměřovat pindíky a věnujte se tomu co opravdu trápí občany
Celý spor mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem mi připomíná scénu z legendárního filmu Knoflíková válka. Kluci si poměřovali pindíky a kdo ho má větší, bude náčelníkem.
Tomáš Plavec
Evropská unie uzákonila právo každého psa na venčení alespoň jednou denně !
Vypadá to jako vtip, ale podle Mladé fronty Dnes (27.11.) se poslanci Evropského parlamentu a členské státy dohodli na jednotných pravidlech pro venčení psů. Svět se zmítá ve válkách a krizích a Unie se zabývá takovými pitomostmi.
Tomáš Plavec
Kolik Ukrajinců ještě musí padnout, aby Zelenskyj zjistil, že tuhle válku nevyhraje?
Ukrajina válku prohrává. Změnu na frontě by mohl přinést jen zásah armád NATO, ale to (naštěstí) nikdo nechce. Proto je třeba válku ukončit bez dalších obětí a to doslova za každou cenu. Podmínky míru bohužel vždy určuje vítěz.
Tomáš Plavec
Jedinou, ale účinnou zbraní proti dezinformacím jsou informace. Těch se nám ale nedostává.
Není třeba najímat cenzory a zakazovat, stačilo by lidem poskytovat objektivní informace. Že se tak neděje je zjevné z informování o válce na Ukrajině, ale i z jiných oblastí.
Tomáš Plavec
Hraní v kapele opravdu není ústavní právo.Přesto byl postup kapelyJ.A.R. hloupý a škodlivý
Souhlasím s blogem Jana Zieglera, že hraní v kapele není ústavním právem. Přesto považuji postup kapely J.A.R.,která vyloučila ze skupiny Otu Klempíře za to, že se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny, za hloupý a škodlivý.
