Zaměstnanci ČT nesmí zneužívat obrazovku pro své soukromé názory a požadavky!
Pro ty, co si to už nepamatují připomínám, že Zákopčaník se stal terčem velmi drsného humoru v pořadu Česká soda, který si zakládal na nekorektnosti. Zákopčánik jim to odvedl tak, že na svoji meterologickou mapu nakreslil tři prasata a svým meterologickým ukazovátkem ukázal, že to jsou pánové Čtvrtníček, Šteindler a Vávra. A následoval trest. Ke cti jmenovaných nutno uvést, že žádné trestání nepožadovali, považovali to za vtipnou reakci na jejich humor. Ale vedení televize bylo nekompromisní.
Stejně by mělo být postupováno i nyní. Zaměstnanci České televize bezostyšně používají svěřenou obrazovku k prosazování svých osobních a skupinových zájmů (zde nebudu hodnotit zda oprávněných, či nikoliv, protože v každém případě je to nepřípustné).
Vystupování v černém oblečení, zpožďování televizních pořadů již nastalo, dalšími kroky je vyhrožováno. Dovedete si představit, že by něco takového udělali zaměstnanci soukromé televize?
Ale Česká televize opravdu není vlastnictví jejich zaměstnanců a oni mají povinnost objektivně informovat o událostech a nikoliv lobovat za své zájmy. Pokud se tak neděje, vedení televize by z toho mělo vyvodit závěry, stejně jako tehdy u Zákopčaníka.
Jinak Česká televize ztratí ještě ty zbytky důvěry, které má.
Tomáš Plavec
Jak je naše armáda odolná?
K čemu je v armádě desátnice, která se na dva roky zhroutí, když se jí kolega pokusí sáhnout do šortek?
Tomáš Plavec
Zastropujte cenu piva na hokeji!
Včera jsem byl na hokeji v O2 aréně. Sparta - Pardubice. K hokeji patří pivo a klobása. Tak jsem si to dal. Pivo Staropramen 10° za 90 Kč.
Tomáš Plavec
Macinka-Pavel: Přestaňte si poměřovat pindíky a věnujte se tomu co opravdu trápí občany
Celý spor mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem mi připomíná scénu z legendárního filmu Knoflíková válka. Kluci si poměřovali pindíky a kdo ho má větší, bude náčelníkem.
Tomáš Plavec
Evropská unie uzákonila právo každého psa na venčení alespoň jednou denně !
Vypadá to jako vtip, ale podle Mladé fronty Dnes (27.11.) se poslanci Evropského parlamentu a členské státy dohodli na jednotných pravidlech pro venčení psů. Svět se zmítá ve válkách a krizích a Unie se zabývá takovými pitomostmi.
Tomáš Plavec
Kolik Ukrajinců ještě musí padnout, aby Zelenskyj zjistil, že tuhle válku nevyhraje?
Ukrajina válku prohrává. Změnu na frontě by mohl přinést jen zásah armád NATO, ale to (naštěstí) nikdo nechce. Proto je třeba válku ukončit bez dalších obětí a to doslova za každou cenu. Podmínky míru bohužel vždy určuje vítěz.
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