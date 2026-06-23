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Zaměstnanci ČT nesmí zneužívat obrazovku pro své soukromé názory a požadavky!

Před lety meterolog Ján Zákopčaník (dej mu pánbůh věčnou slávu a slunce v duši), použil obrazovku, aby si vyřídil svůj účet se Čtvrtníčkem a Českou sodou. Vedení televize ho okamžitě stáhlo z obrazovky a už se na ní neobjevil.

Pro ty, co si to už nepamatují připomínám, že Zákopčaník se stal terčem velmi drsného humoru v pořadu Česká soda, který si zakládal na nekorektnosti. Zákopčánik jim to odvedl tak, že na svoji meterologickou mapu nakreslil tři prasata a svým meterologickým ukazovátkem ukázal, že to jsou pánové Čtvrtníček, Šteindler a Vávra. A následoval trest. Ke cti jmenovaných nutno uvést, že žádné trestání nepožadovali, považovali to za vtipnou reakci na jejich humor. Ale vedení televize bylo nekompromisní.

Stejně by mělo být postupováno i nyní. Zaměstnanci České televize bezostyšně používají svěřenou obrazovku k prosazování svých osobních a skupinových zájmů (zde nebudu hodnotit zda oprávněných, či nikoliv, protože v každém případě je to nepřípustné).

Vystupování v černém oblečení, zpožďování televizních pořadů již nastalo, dalšími kroky je vyhrožováno. Dovedete si představit, že by něco takového udělali zaměstnanci soukromé televize?

Ale Česká televize opravdu není vlastnictví jejich zaměstnanců a oni mají povinnost objektivně informovat o událostech a nikoliv lobovat za své zájmy. Pokud se tak neděje, vedení televize by z toho mělo vyvodit závěry, stejně jako tehdy u Zákopčaníka.

Jinak Česká televize ztratí ještě ty zbytky důvěry, které má.

Autor: Tomáš Plavec | úterý 23.6.2026 13:05 | karma článku: 33,90 | přečteno: 627x

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Je mi 73 let. Celý život jsem pracoval jako advokát, krátce jsem také působil v místní samosprávě. V blogu bych se chtěl vyjadřovat k dění v politice, kultuře, sportu i k různým obecným otázkám života. Budu se snažit být stručný a občas vtipný.

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