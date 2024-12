Vystrčil, Pekarová a Pavel se nás snaží znepřátelit se všemi

Největšími světovými mocnostmi zůstavají USA, Čína a Rusko. Naši shora uvedení ústavní činitelé dělají všechno proto, abychom si je znepřátelili.

Nejprve Rusko. Rusko je nepochybně nebezpečný stát a pánbůh zaplať za to, že nás před ním chrání jaderný deštník NATO. Ale vykřikovat z pod tohoto deštníku na Rusko silácké řeči, je nejen zbytečné, ale až trapné. Pokud pudl štěká na medvěda za plotem, nic se tím nevyřeší. Ale tahle válka jednou skončí a Rusko nám to nezapomene. Tím nechci říct, že bychom se měli Rusů bát, ale nechme to na NATO a Evropské unii a nikoliv na Pekarové nebo Lipavském.

Výpady na Rusko lze pochopit vztekem na agresora, ale vymezování se proti Číně a předvádění svalů vůči ní je už za hranou rozumného uvažování. Vztah Číny a Tchaj wanu, je složitý a ožehavý mezinárodní problám, kolem kterého chodí velmoci po špičkách, ale Vystrčil do něho šlape jako slon do porcelánu. A radit Číňanům jak mají spravovat svoji miliardovou zemi, již považuji doslova za drzost. Vystoupení Vystrčila a Pekarové vůči Číně nemají naprosto žádný význam, jen snahu o zviditelnění těchto osob. A ani Číňani nám to nezapomenou, ani tygr by se neměl dráždit poštěkáváním. I toto nechme na Evropské unii, jedině přes ní může být náš hlas slyšen.

No a samostatnou kapitolou je, když naši politici radí občanům Spojených států, koho si mají zvolit za prezidenta a Petr Pavel nazve vážného kandidáta na tento úřad odpudivou bytostí. Zde jen nezbývá než doufat, že si prezident USA tohoto štěkání vůbec nevšiml.

Ukazovat svaly, které nemám je v mezinárodních vztazích jen pro smích a to by si měli naši politici uvědomit.