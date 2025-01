Vyšetřovatel Obvodního oddělení policie v Praze 5 by měl zahájit stíhání Donalda Trumpa

Donald Trump prohlásil, že spoluviníkem války na Ukrajině je i Vladimír Zelenský. Učinil tak opakovaně, nejprve již v rámci volební kampaně v říjnu 2024 a podruhé již jako zvolený americký prezident v lednu 2025.

Něco podobného prohlásila učitelka školy v Praze 5 Bednářová a vysloužila si za to trestní stíhání. Je pravdou, že obvodní a městský soud ji z obžaloby zprostily, ale Nejvyšší státní zastupitelství proti tomu podalo úspěšnou stížnost pro porušení zákona ve které uvedlo: „je třeba sdělovat pravdu o vinících.....Tyto hodnoty je možno na příkladu války na Ukrajině zobrazit prakticky v čisté podobě, neboť role viníka a jeho oběti je všem kriticky smýšlejícím a alespoň základně informovaným jedincům ve společnosti naprosto jasná.“

Tak kdo má pravdu? Trump nebo naše Nejvyšší státní zastupitelství? Já bych věřil našim. Trump zřejmě nemá informace od generála Koudelky a jeho zpravodajců, ale jen dezinformace od svých čučkařů z CIA.

Takže padni komu padni. Strážmistře z pětky konej svoji povinnost a Donalde hajdy na služebnu podat vysvětlení, jak jsi to myslel.

P.S. V rámci objektivity jsem si přečetl co Bednářová říkala a opravdu žvanila co do školy nepatří. Právem tedy asi dostala vyhazov. Ale trestní stíhání za vyslovení byť pomýleného názoru je nepřípustné. Takto to také původně soudy posoudily, než do toho šláplo nejvyšší státní zastupitelství.