Půta, Babiš .... - spravedlnost nalezená po více než deseti letech již není spravedlnost.

Odstoupit ze svých funcí by neměli obžalovaní, ale ti, kteří průtahy zavinili. Z obsahu trestního spisu by bylo možno je zjistit.

Tak trestní řízení proti Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, Andreji Babišovi, šéfovi ANO a asi i dalším, o kterých nevíme, vstupuje do druhého desetiletí svého trvání. Ať to dopadne jakkoliv bude to špatně.

Je naivní si myslet, že by se v těchto věcech mohlo objevit ještě něco nového. Zkuste si vzpomenout, co jste dělal před deseti lety, kdo co říkal u jednání, kterého jste byl přítomen? Po pravdě řečeno, nebudete si pamatovat nic. Svědci nám tedy již nic nového neřeknou. Žádné nové listiny se také už neobjeví. Tak proč ta další a další jednání?

A výsledek? Když bude pachatel uznán vinným, kdo tomu bude věřit, když ho soudce předtím dvakrát zprostil obžaloby a prohlásil, že se ničeho nedopustil. A tresty budou vzhledem k uplynutí doby zlomkem toho, co bylo požadováno původně.

A když bude zproštěn obžaloby, má už stejně deset let narušený život a půlka lidí tomu zase nebude věřit.

Něco o soudnictví vím, takže chápu, že rozhodnout o vině či nevině je někdy obtížné. Ale destileté průtahy tohoto rozhodnutí jsou neomluvitelné.

Když před lety Václav Klaus amnestií nařídil ukončit trestní stíhání, která se táhnou více než osm let, snesla se na něj obrovská vlna kritiky. Ale já to považoval za správné. Pokud justice za osm let nedokáže prokázat něčí vinu, tak ať jde domů jako nevinný. Paradoxně tehdy nikdo nekritizoval ty, kteří průtahy zavinili, ale Klause, který neúnosnou situaci řešil.

Nepředpokládám, že by k obdobnému kroku sáhnul Petr Pavel, takže je na justici aby sama tuto ostudu již ukončila.