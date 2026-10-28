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Nezůstávejme na půl cesty! Požadujme zvýšení televizních poplatků! Všichni na Letnou!

Tomáš Plavec
Ředitel České televize bere asi 660 000 Kč měsíčně,cca 8 miliónů ročně(víc než prezident). Důchodkyně z celých Čech mu na to rády přispívají. Ale na to aby udržel nezávislost a veřejnoprávnost České televize se mi to zdá být málo.

Česká televize má přes 2 800 zaměstnanců. Všichni statečně bojují za její nezávislost a veřejnoprávnost, ale je jich málo. Bylo by třeba přijmout dalších několik set zaměstananců, aby ten moloch na Kavčích horách nezůstal poloprázdný, a mohl plnit své veřejnoprávní úkoly.( TV Nova má asi 1000 zaměstnanců.)

Takže pojďme na Letnou s konkrétními požadavky:

-Zvýšit koncesionářské poplatky na dvojnásobek.

-Řediteli České televize přidat na mzdě jeden milion ročně.

-Zvýšit počet zaměstnanců České televize o 500.

Jen tak je možno zajistit skutečnou nezávislost a veřejnoprávnost České televize!

P.S. Taky jsem měl rád Večerníčka, ale z mých vnoučet se na něj už nikdo nedívá a pouští si nějaké Spidermany.

Autor: Tomáš Plavec | středa 28.10.2026 19:10 | karma článku: 12,43 | přečteno: 86x
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Tomáš Plavec

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Je mi 73 let. Celý život jsem pracoval jako advokát, krátce jsem také působil v místní samosprávě. V blogu bych se chtěl vyjadřovat k dění v politice, kultuře, sportu i k různým obecným otázkám života. Budu se snažit být stručný a občas vtipný.

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