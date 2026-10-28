Nezůstávejme na půl cesty! Požadujme zvýšení televizních poplatků! Všichni na Letnou!
Česká televize má přes 2 800 zaměstnanců. Všichni statečně bojují za její nezávislost a veřejnoprávnost, ale je jich málo. Bylo by třeba přijmout dalších několik set zaměstananců, aby ten moloch na Kavčích horách nezůstal poloprázdný, a mohl plnit své veřejnoprávní úkoly.( TV Nova má asi 1000 zaměstnanců.)
Takže pojďme na Letnou s konkrétními požadavky:
-Zvýšit koncesionářské poplatky na dvojnásobek.
-Řediteli České televize přidat na mzdě jeden milion ročně.
-Zvýšit počet zaměstnanců České televize o 500.
Jen tak je možno zajistit skutečnou nezávislost a veřejnoprávnost České televize!
P.S. Taky jsem měl rád Večerníčka, ale z mých vnoučet se na něj už nikdo nedívá a pouští si nějaké Spidermany.
Tomáš Plavec
Zaměstnanci ČT nesmí zneužívat obrazovku pro své soukromé názory a požadavky!
Před lety meterolog Ján Zákopčaník (dej mu pánbůh věčnou slávu a slunce v duši), použil obrazovku, aby si vyřídil svůj účet se Čtvrtníčkem a Českou sodou. Vedení televize ho okamžitě stáhlo z obrazovky a už se na ní neobjevil.
Tomáš Plavec
Jak je naše armáda odolná?
K čemu je v armádě desátnice, která se na dva roky zhroutí, když se jí kolega pokusí sáhnout do šortek?
Tomáš Plavec
Zastropujte cenu piva na hokeji!
Včera jsem byl na hokeji v O2 aréně. Sparta - Pardubice. K hokeji patří pivo a klobása. Tak jsem si to dal. Pivo Staropramen 10° za 90 Kč.
Tomáš Plavec
Macinka-Pavel: Přestaňte si poměřovat pindíky a věnujte se tomu co opravdu trápí občany
Celý spor mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem mi připomíná scénu z legendárního filmu Knoflíková válka. Kluci si poměřovali pindíky a kdo ho má větší, bude náčelníkem.
Tomáš Plavec
Evropská unie uzákonila právo každého psa na venčení alespoň jednou denně !
Vypadá to jako vtip, ale podle Mladé fronty Dnes (27.11.) se poslanci Evropského parlamentu a členské státy dohodli na jednotných pravidlech pro venčení psů. Svět se zmítá ve válkách a krizích a Unie se zabývá takovými pitomostmi.
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