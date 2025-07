Nesprávné úřední rozhodnutí jako trestný čin? To snad ne.

V Česku jsou každý měsíc vydávány stovky nesprávných úředních rozhodnutí. To mají jít všichni jejich autoři bručet?

Okresní soud ve Svitavách odsoudil k podmíněným trestům tři úředníky Stavebního úřadu v MoravskéTřebové za to, že údajně nesprávně povolili přístavbu chaty.

V Česku jsou každý měsíc vydávány stovky nesprávných úředních rozhodnutí. Obrana proti tomu vždy bylo odvolání a rozhodnutí odvolacího orgánu. Občas pak ještě vyšší orgán označil původní rozhodnutí za správné a za nezákonné to odvolacího orgánu. Právo se prostě nalézá a někdy to není jednoduché.

Pokud ten kdo nesprávné rozhodnutí vydal porušil svoje povinnosti, nastupoval karný nebo pracovněprávní posih.

Novum do tohoto procesu nalézání práva přineslo státní zastupitelství ve Svitavách, které na úředníky stavebního úřadu nasadilo odposlechy a uzavřelo, že se dopustili trestného činu.

Státní zástupce, který to zažaloval a soudce, který to odsoudil, by měli zpytovat svědomí, kolikrát jejich rozhodnutí bylo odvolacím orgánem zrušeno nebo změněno jako nezákonné.

Takže teď se do toho všichni pustí a správní úředníci, soudci a státní zástupci se navzájem pozavírají za nezákonná rozhodnutí?

Novelou trestního zákona poslanci vymýšlejí jak nezavírat další a další lidi do věznic. Neměli by se státní zástupci a soudy zamyslet nad tím, proč kriminalizovat jednání, které bylo vždy řešeno jinými prostředky práva?