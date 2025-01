Musí brát ředitel zdravotní pojišťovny více než prezident republiky?

Každý rok se vrací vášnivé diskuze o platech politiků. Boje zda jim přidat pět nebo sedm procent jsou opravdu břitké. V těchto bojích poněkud zanikne zpráva, že například řediteli VZP stoupnul plat o 66% na Kč 505 000 .

Nezáviděl bych mu tyto peníze, pokud by zdravotnictví šlapalo jako hodinky. Ale když VZP nedokáže zajistit, aby si její smluvní lékaři neúčtovali navíc nesmyslné poplatky a v řadě oblastí pacienti nemohou sehnat zubaře nebo pediatra, mám určité pochybnosti zda si ten plat zaslouží.

Ale není sám. Obdobné peníze bere například ředitel České pošty, která krachuje a zavírá jednu pobočku za druhou, ředitel Správy železnic má včetně odměn 585 000 Kč a naše železnice také nejsou v nejlepší kondici. No a ředitel České televize může pobrat až 578 000 Kč a televize není zas tak skvělá a bohatá.

A takových bude ještě spousta. A všichni jsou krytí zlatými padáky, když je pro neschopnost vyhodí, dostanou další miliony.

Proti těmto platům je prezident s navrhovanými 365 000 Kč chudý příbuzný, premiér bere sotva polovinu a řadový poslanec se svými 107 000 Kč může jít o žebrotě.

No a pokud sekretářka na pražském magistrátu dostane odměnu 700 000 Kč, tak to již je loupež za bílého dne. A ponese za to někdo odpovědnost?

Diskuze o platech politiků je jistě legitimní, ale stát by si měl pohlídat též platy zaměstnanců státních institucí. Tak zvaní vrcholoví manažeři si kolem sebe vytvořili auru, že jsou tak mimořádní, že si ty peníze zaslouží, a že levněji by to nikdo kvalitní nedělal. Obojí zjevně není pravda, a myslí si to jen oni sami.