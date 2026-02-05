Macinka-Pavel: Přestaňte si poměřovat pindíky a věnujte se tomu co opravdu trápí občany
Jsem přesvědčen, že většině občanů této země je úplně jedno, jestli ministrem životního prostředí bude Filip Turek. Většina ani neví co toto ministerstvo dělá a jestli je k něčemu dobré.
Stejně tak většině občanů je úplně fuk, co Petr Macinka v jednu hodinu ráno napsal do SMSky poradci prezidenta Pavla.
Občané mají úplně jiné starosti. Kolik bude stát elektřina, kolik plyn, zda jim inflace nesežere úspory, jestli oni a jejich děti zvládnou náklady na bydlení, jestli seženou v místě bydliště zubaře a nebudou muset platit nesmyslné poplatky lékařům, jestli jejich děti dostanou kvalitní vzdělání a tak dále a tak dále.
Místo toho se řeší, kdo co komu napsal, kdo před lety co komu řekl a kdo je hoden stát se ministrem a být prezidentem. A hodiny a hodiny se mluví v parlamentu o odvolání vlády, ačkoliv všichni vědí že k němu nedojde.
Takže obě strany přestaňte blbnout a pusťte se do práce na tom aby se nám lépe žilo.
Macinka by se měl omluvit prezidentovi, protože na majestát demokraticky zvoleného prezidenta se neútočí. Prezident by měl jmenovat Turka ministrem, protože parlamentní většinu je také třeba respektovat. Ať Turek ukáže co umí. Prezident by měl z vlastí zkušenosti vědět, že hříchy mládí si lze odpracovat.
Tomáš Plavec
Evropská unie uzákonila právo každého psa na venčení alespoň jednou denně !
Vypadá to jako vtip, ale podle Mladé fronty Dnes (27.11.) se poslanci Evropského parlamentu a členské státy dohodli na jednotných pravidlech pro venčení psů. Svět se zmítá ve válkách a krizích a Unie se zabývá takovými pitomostmi.
Tomáš Plavec
Kolik Ukrajinců ještě musí padnout, aby Zelenskyj zjistil, že tuhle válku nevyhraje?
Ukrajina válku prohrává. Změnu na frontě by mohl přinést jen zásah armád NATO, ale to (naštěstí) nikdo nechce. Proto je třeba válku ukončit bez dalších obětí a to doslova za každou cenu. Podmínky míru bohužel vždy určuje vítěz.
Tomáš Plavec
Jedinou, ale účinnou zbraní proti dezinformacím jsou informace. Těch se nám ale nedostává.
Není třeba najímat cenzory a zakazovat, stačilo by lidem poskytovat objektivní informace. Že se tak neděje je zjevné z informování o válce na Ukrajině, ale i z jiných oblastí.
Tomáš Plavec
Hraní v kapele opravdu není ústavní právo.Přesto byl postup kapelyJ.A.R. hloupý a škodlivý
Souhlasím s blogem Jana Zieglera, že hraní v kapele není ústavním právem. Přesto považuji postup kapely J.A.R.,která vyloučila ze skupiny Otu Klempíře za to, že se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny, za hloupý a škodlivý.
Tomáš Plavec
Nesprávné úřední rozhodnutí jako trestný čin? To snad ne.
V Česku jsou každý měsíc vydávány stovky nesprávných úředních rozhodnutí. To mají jít všichni jejich autoři bručet?
