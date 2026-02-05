Macinka-Pavel: Přestaňte si poměřovat pindíky a věnujte se tomu co opravdu trápí občany

Celý spor mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem mi připomíná scénu z legendárního filmu Knoflíková válka. Kluci si poměřovali pindíky a kdo ho má větší, bude náčelníkem.

Jsem přesvědčen, že většině občanů této země je úplně jedno, jestli ministrem životního prostředí bude Filip Turek. Většina ani neví co toto ministerstvo dělá a jestli je k něčemu dobré.

Stejně tak většině občanů je úplně fuk, co Petr Macinka v jednu hodinu ráno napsal do SMSky poradci prezidenta Pavla.

Občané mají úplně jiné starosti. Kolik bude stát elektřina, kolik plyn, zda jim inflace nesežere úspory, jestli oni a jejich děti zvládnou náklady na bydlení, jestli seženou v místě bydliště zubaře a nebudou muset platit nesmyslné poplatky lékařům, jestli jejich děti dostanou kvalitní vzdělání a tak dále a tak dále.

Místo toho se řeší, kdo co komu napsal, kdo před lety co komu řekl a kdo je hoden stát se ministrem a být prezidentem. A hodiny a hodiny se mluví v parlamentu o odvolání vlády, ačkoliv všichni vědí že k němu nedojde.

Takže obě strany přestaňte blbnout a pusťte se do práce na tom aby se nám lépe žilo.

Macinka by se měl omluvit prezidentovi, protože na majestát demokraticky zvoleného prezidenta se neútočí. Prezident by měl jmenovat Turka ministrem, protože parlamentní většinu je také třeba respektovat. Ať Turek ukáže co umí. Prezident by měl z vlastí zkušenosti vědět, že hříchy mládí si lze odpracovat.

Autor: Tomáš Plavec | čtvrtek 5.2.2026 19:28 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Tomáš Plavec

Evropská unie uzákonila právo každého psa na venčení alespoň jednou denně !

Vypadá to jako vtip, ale podle Mladé fronty Dnes (27.11.) se poslanci Evropského parlamentu a členské státy dohodli na jednotných pravidlech pro venčení psů. Svět se zmítá ve válkách a krizích a Unie se zabývá takovými pitomostmi.

11.12.2025 v 16:13 | Karma: 22,30 | Přečteno: 370x | Diskuse | Politika

Tomáš Plavec

Kolik Ukrajinců ještě musí padnout, aby Zelenskyj zjistil, že tuhle válku nevyhraje?

Ukrajina válku prohrává. Změnu na frontě by mohl přinést jen zásah armád NATO, ale to (naštěstí) nikdo nechce. Proto je třeba válku ukončit bez dalších obětí a to doslova za každou cenu. Podmínky míru bohužel vždy určuje vítěz.

28.11.2025 v 18:44 | Karma: 34,28 | Přečteno: 971x | Diskuse | Politika

Tomáš Plavec

Jedinou, ale účinnou zbraní proti dezinformacím jsou informace. Těch se nám ale nedostává.

Není třeba najímat cenzory a zakazovat, stačilo by lidem poskytovat objektivní informace. Že se tak neděje je zjevné z informování o válce na Ukrajině, ale i z jiných oblastí.

28.8.2025 v 13:06 | Karma: 28,29 | Přečteno: 418x | Diskuse | Politika

Tomáš Plavec

Hraní v kapele opravdu není ústavní právo.Přesto byl postup kapelyJ.A.R. hloupý a škodlivý

Souhlasím s blogem Jana Zieglera, že hraní v kapele není ústavním právem. Přesto považuji postup kapely J.A.R.,která vyloučila ze skupiny Otu Klempíře za to, že se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny, za hloupý a škodlivý.

5.8.2025 v 13:17 | Karma: 16,17 | Přečteno: 421x | Diskuse | Politika

Tomáš Plavec

Nesprávné úřední rozhodnutí jako trestný čin? To snad ne.

V Česku jsou každý měsíc vydávány stovky nesprávných úředních rozhodnutí. To mají jít všichni jejich autoři bručet?

16.7.2025 v 20:06 | Karma: 8,69 | Přečteno: 564x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9
3. února 2026,  aktualizováno  4. 2. 10:03

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude
29. ledna 2026  17:40

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
3. února 2026  8:40

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Vagon byl zčásti mimo koleje

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)
5. února 2026  18:22,  aktualizováno  19:24

V Železnici na Jičínsku se na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Provoz na trati je...

Písečtí zastupitelé schválili rekonstrukci starého venkovního bazénu

ilustrační snímek
5. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Písečtí zastupitelé dnes schválili rekonstrukci starého venkovního bazénu. Město teď za 390 milionů...

Hradecká koalice HDK a TOP 09 půjde do voleb s Hradeckými kantory a Nestraníky

ilustrační snímek
5. února 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

Královéhradecká koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 bude v letošních komunálních...

Nejen hokej a curling, do akce jde i snowboardista Hroneš. Bude mít na ZOH 2026 životní formu?

Český snowboardista Jakub Hroneš
5. února 2026  19:11

Český snowboardista Jakub Hroneš dnes nastoupí do kvalifikace Big Airu na zimních olympijských...

Tomáš Plavec

  • Počet článků 16
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 883x
Je mi 73 let. Celý život jsem pracoval jako advokát, krátce jsem také působil v místní samosprávě. V blogu bych se chtěl vyjadřovat k dění v politice, kultuře, sportu i k různým obecným otázkám života. Budu se snažit být stručný a občas vtipný.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.