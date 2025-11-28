Kolik Ukrajinců ještě musí padnout, aby Zelenskyj zjistil, že tuhle válku nevyhraje?
Obdivuji Ukrajinu za to, že po tři roky dokázala vzdorovat silnějšímu nepříteli. Dnes však už je jasné, že válku prohrává a pokračování v ní přinese jen další tisíce mrtvých. Pokračování války vyhovuje jen zbrojařským firmám a korupčníkům, kteří z ní tyjí (nikoliv jen na Ukrajině).
Souhlasím s tím, že o příměří či míru si musí rozhodnout sami Ukrajinci. Avšak kteří ? Neptejme se Zelenského, který si jezdí po světě a nechává se poplácávat po ramenou ani jeho poradců a generálů, kteří na válce bezostyšně vydělávají. Zeptejme se těch chlapců v zákopech, zda by se raději vrátili ke svým rodinám nebo dál bojovali za území, kde ne nevýznamná část obyvatel s připojením k Rusku souhlasí a součástí Ukrajiny být nechce. Mnozí z Ukrajinců již hlasovali nohama. Asi čtyři a půl miliónů jich už Ukrajinu opustilo a uteklo do zahraničí, další se schovávají před odvodními komisemi a další z vojny dezertují. Ti všichni určitě mír chtějí.
Souhlasím i s tím, že mír navržený Trumpem se blíží spíše kapitulaci. Ale podmínky míru vždy určuje vítěz a nikoliv poražený. Má někdo lepší reálné řešení?
Takže to vypadá, že Rusům se agrese vyplatí a válečné zločiny (na obou stranách) zůstanou nepotrestány. Že je to nespravedlivé? Svět je plný nespravedlností! Ale už prosím ne další mrtvé.
Tak a teď se na mne všichni vrhněte, že jsem proruský šváb, což však nic nezmění na tom, že mám pravdu.
Tomáš Plavec
Jedinou, ale účinnou zbraní proti dezinformacím jsou informace. Těch se nám ale nedostává.
Není třeba najímat cenzory a zakazovat, stačilo by lidem poskytovat objektivní informace. Že se tak neděje je zjevné z informování o válce na Ukrajině, ale i z jiných oblastí.
Tomáš Plavec
Hraní v kapele opravdu není ústavní právo.Přesto byl postup kapelyJ.A.R. hloupý a škodlivý
Souhlasím s blogem Jana Zieglera, že hraní v kapele není ústavním právem. Přesto považuji postup kapely J.A.R.,která vyloučila ze skupiny Otu Klempíře za to, že se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny, za hloupý a škodlivý.
Tomáš Plavec
Nesprávné úřední rozhodnutí jako trestný čin? To snad ne.
V Česku jsou každý měsíc vydávány stovky nesprávných úředních rozhodnutí. To mají jít všichni jejich autoři bručet?
Tomáš Plavec
Já trvám na tom, že Prahu osvobodil Koněv
Když Honza Vyčítal nazpíval píseň Já trvám na tom,že Plzeň osvobodil Patton, reagoval tím na skutečnost, že komunisté zcela zamlčovali podíl USA na osvobození Československa. Dnes se zase dělá, že tady nebyla Rudá armáda.
Tomáš Plavec
Evropská unie chce nařídit čipovat kočky.Pak přijdou na řadu krtci a nakonec asi děti.
Včera jsem se v televizi (ČT 1) dozvěděl, že Evropská unie za potlesku našich úřadů, chce nařídit čipování koček. To za jeden blog stojí. Zastavte už někdo tu šílenou regulaci všeho!
