Jedinou, ale účinnou zbraní proti dezinformacím jsou informace. Těch se nám ale nedostává.
Pokud lidem sdělovací prostředky neposkytnou objektivní informace, začnou je vyhledávat jinde. Jasným příkladem je třeba informování o válce na Ukrajině.
Rusko je v této válce agresor, Ukrajina se brání a proto sdělovací prostředky fandí Ukrajině. To je v pořádku, ale nezbavuje je to povinosti přinášet o konfliktu objektivní a pravdivé informace. To se však zcela evidentně neděje.
Přejdeme li nepodstatnosti, jako že Rusové protivníky zabíjejí, zatímco Ukrajinci je neutralizují, tak pokud jsme četli zpravodajství z prvých měsíců války, zdálo se ,že Ukrajinci už musí stát před Moskvou, neboť stále vítězili. Naše média zcela nekriticky přejímala a přejímají zprávy ukrajinské strany, přestože jsou často minimálně zkreslené, ne-li zcela nepravdivé. Že by někdo přines třeba informace z okupovaných území, abychom se dověděli jaká je tam situace a zda tamní obyvatelé skutečně touží být součástí Zelenského Ukrajiny, to bychom asi chtěli moc. Stejně Předesílám, že já to nevím, tuto informaci postrádám. Teprve po nástupu Trumpa novináři začali trochu otáčet a nelíčit situaci zcela černobíle.
Ale válka na Ukrajině je jen jedním z případů nedostatečného přístupu k informacím. Když Česká televize spustila kanál ČT 24, naivně jsem se těšil, že to bude dvacetčtyři hodin denně informací. Myslel jsem, že půjdou třeba hodinu zprávy z Evropy, hodinu z Asie, hodinu z Jižní Ameriky a tak dále. A skutečnost? Na kanále běží dokola pět zpráv, o kterých někdo rozhodl, že jsou tento den důležité a poté si tam sednou čtyři strejci, kteří se považují za politology a moudře hovoří o Trumpovi, kterého v životě ani neviděli.
Tištěné noviny již na zpravodajství také rezignovaly a raději přinášejí rozhovory s celebritami, takže se dovíme, jak se staví nějaká seriálová herečka, třeba k jaderné energii.
No a na zpravodajských vebech si spočítají, které zprávy čteš a jen ty ti pak posílají.
My, kteří máme za sebou život v totalitě jsme se naučili číst mezi řádky a zkreslené zpravodajství si přebrat. Je smutné, že to tak opět je. Lidé bez této zkušenosti, se obrací k dezinformacím.
Takže vládo! Místo hloupého a beznadějného boje s dezinformátory zajistěte lidem objektivní a obsáhlé zpravodajstí ze světa i z tuzemska!
Tomáš Plavec
Hraní v kapele opravdu není ústavní právo.Přesto byl postup kapelyJ.A.R. hloupý a škodlivý
Souhlasím s blogem Jana Zieglera, že hraní v kapele není ústavním právem. Přesto považuji postup kapely J.A.R.,která vyloučila ze skupiny Otu Klempíře za to, že se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny, za hloupý a škodlivý.
Tomáš Plavec
Nesprávné úřední rozhodnutí jako trestný čin? To snad ne.
V Česku jsou každý měsíc vydávány stovky nesprávných úředních rozhodnutí. To mají jít všichni jejich autoři bručet?
Tomáš Plavec
Já trvám na tom, že Prahu osvobodil Koněv
Když Honza Vyčítal nazpíval píseň Já trvám na tom,že Plzeň osvobodil Patton, reagoval tím na skutečnost, že komunisté zcela zamlčovali podíl USA na osvobození Československa. Dnes se zase dělá, že tady nebyla Rudá armáda.
Tomáš Plavec
Evropská unie chce nařídit čipovat kočky.Pak přijdou na řadu krtci a nakonec asi děti.
Včera jsem se v televizi (ČT 1) dozvěděl, že Evropská unie za potlesku našich úřadů, chce nařídit čipování koček. To za jeden blog stojí. Zastavte už někdo tu šílenou regulaci všeho!
Tomáš Plavec
K vysokým nájmům i cenám bytů výrazně přispívá štědrá státní podpora.
Dvacet miliard korun státní podpory ročně, nekončí u těch chudých, ale u bohatých majitelů nemovitostí .
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz
Tragédie se ve středu ráno stala v jedné firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Teprve...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
Ukrajinci zasáhli dvě rafinerie, produkce benzinu v Rusku výrazně klesá
Sledujeme online Ukrajinci pokračují v útocích na ruské rafinerie. V noci zasáhli drony dvě ruská zařízení – v...
Chci být premiér, zahájil kampaň Rakušan. Slibuje progresivnější vládu bez Babiše
Hnutí STAN ve čtvrtek dopoledne na pražském ostrově Štvanice zahájilo horkou fázi kampaně....
Fico chce o rok odložit volby, obává se debaklu, tvrdí opozice
Slovenský premiér Robert Fico plánuje přesunout komunální volby na rok 2027, tvrdí opoziční strana...
V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda
Obyvatelé části panelového domu v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek opustit...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 14
- Celková karma 13,47
- Průměrná čtenost 889x