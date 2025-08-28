Jedinou, ale účinnou zbraní proti dezinformacím jsou informace. Těch se nám ale nedostává.

Není třeba najímat cenzory a zakazovat, stačilo by lidem poskytovat objektivní informace. Že se tak neděje je zjevné z informování o válce na Ukrajině, ale i z jiných oblastí.

Pokud lidem sdělovací prostředky neposkytnou objektivní informace, začnou je vyhledávat jinde. Jasným příkladem je třeba informování o válce na Ukrajině.

Rusko je v této válce agresor, Ukrajina se brání a proto sdělovací prostředky fandí Ukrajině. To je v pořádku, ale nezbavuje je to povinosti přinášet o konfliktu objektivní a pravdivé informace. To se však zcela evidentně neděje.

Přejdeme li nepodstatnosti, jako že Rusové protivníky zabíjejí, zatímco Ukrajinci je neutralizují, tak pokud jsme četli zpravodajství z prvých měsíců války, zdálo se ,že Ukrajinci už musí stát před Moskvou, neboť stále vítězili. Naše média zcela nekriticky přejímala a přejímají zprávy ukrajinské strany, přestože jsou často minimálně zkreslené, ne-li zcela nepravdivé. Že by někdo přines třeba informace z okupovaných území, abychom se dověděli jaká je tam situace a zda tamní obyvatelé skutečně touží být součástí Zelenského Ukrajiny, to bychom asi chtěli moc. Stejně Předesílám, že já to nevím, tuto informaci postrádám. Teprve po nástupu Trumpa novináři začali trochu otáčet a nelíčit situaci zcela černobíle.

Ale válka na Ukrajině je jen jedním z případů nedostatečného přístupu k informacím. Když Česká televize spustila kanál ČT 24, naivně jsem se těšil, že to bude dvacetčtyři hodin denně informací. Myslel jsem, že půjdou třeba hodinu zprávy z Evropy, hodinu z Asie, hodinu z Jižní Ameriky a tak dále. A skutečnost? Na kanále běží dokola pět zpráv, o kterých někdo rozhodl, že jsou tento den důležité a poté si tam sednou čtyři strejci, kteří se považují za politology a moudře hovoří o Trumpovi, kterého v životě ani neviděli.

Tištěné noviny již na zpravodajství také rezignovaly a raději přinášejí rozhovory s celebritami, takže se dovíme, jak se staví nějaká seriálová herečka, třeba k jaderné energii.

No a na zpravodajských vebech si spočítají, které zprávy čteš a jen ty ti pak posílají.

My, kteří máme za sebou život v totalitě jsme se naučili číst mezi řádky a zkreslené zpravodajství si přebrat. Je smutné, že to tak opět je. Lidé bez této zkušenosti, se obrací k dezinformacím.

Takže vládo! Místo hloupého a beznadějného boje s dezinformátory zajistěte lidem objektivní a obsáhlé zpravodajstí ze světa i z tuzemska!

Autor: Tomáš Plavec | čtvrtek 28.8.2025 13:06 | karma článku: 17,01 | přečteno: 156x

Další články autora

Tomáš Plavec

Hraní v kapele opravdu není ústavní právo.Přesto byl postup kapelyJ.A.R. hloupý a škodlivý

Souhlasím s blogem Jana Zieglera, že hraní v kapele není ústavním právem. Přesto považuji postup kapely J.A.R.,která vyloučila ze skupiny Otu Klempíře za to, že se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny, za hloupý a škodlivý.

5.8.2025 v 13:17 | Karma: 16,17 | Přečteno: 413x | Diskuse | Politika

Tomáš Plavec

Nesprávné úřední rozhodnutí jako trestný čin? To snad ne.

V Česku jsou každý měsíc vydávány stovky nesprávných úředních rozhodnutí. To mají jít všichni jejich autoři bručet?

16.7.2025 v 20:06 | Karma: 8,69 | Přečteno: 562x | Diskuse | Politika

Tomáš Plavec

Já trvám na tom, že Prahu osvobodil Koněv

Když Honza Vyčítal nazpíval píseň Já trvám na tom,že Plzeň osvobodil Patton, reagoval tím na skutečnost, že komunisté zcela zamlčovali podíl USA na osvobození Československa. Dnes se zase dělá, že tady nebyla Rudá armáda.

8.5.2025 v 21:11 | Karma: 27,89 | Přečteno: 765x | Diskuse | Politika

Tomáš Plavec

Evropská unie chce nařídit čipovat kočky.Pak přijdou na řadu krtci a nakonec asi děti.

Včera jsem se v televizi (ČT 1) dozvěděl, že Evropská unie za potlesku našich úřadů, chce nařídit čipování koček. To za jeden blog stojí. Zastavte už někdo tu šílenou regulaci všeho!

9.4.2025 v 18:27 | Karma: 28,60 | Přečteno: 562x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Tomáš Plavec

K vysokým nájmům i cenám bytů výrazně přispívá štědrá státní podpora.

Dvacet miliard korun státní podpory ročně, nekončí u těch chudých, ale u bohatých majitelů nemovitostí .

14.2.2025 v 18:06 | Karma: 18,92 | Přečteno: 290x | Diskuse | Politika
Další články autora

Tomáš Plavec

  • Počet článků 14
  • Celková karma 13,47
  • Průměrná čtenost 889x
Je mi 73 let. Celý život jsem pracoval jako advokát, krátce jsem také působil v místní samosprávě. V blogu bych se chtěl vyjadřovat k dění v politice, kultuře, sportu i k různým obecným otázkám života. Budu se snažit být stručný a občas vtipný.

