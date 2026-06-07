Jak je naše armáda odolná?
Četař Hradní stráže si při odpočinku na noční směně přilehnul ke kolegyni desátnici a pokusil se jí sahat pod šortky. Ta se nedala, druhý den to nahlásila.
Četař stanul před soudem a jistě bude za svůj ohavný zločin řádně potrestán!
Ale pozoruhodný je další osud té desátnice. Ta odešla do pracovní neschopnosti a byla tam dva roky. Když se po dvou letech vrátila, potkala v areálu četaře – pachatele, a když ho z dálky uviděla znovu se zhroutila, musela být ošetřena a odešla znovu na pracovní neschopnost. Nyní její advokátka vyhrožuje armádě, že setkání neměla dopustit.
Proboha kdo takovouto křehkou květinku do armády přijal a živí ji tam? To se nedělají psychotesty na odolnost vůči stresu?
Představte si, že tato desátnice půjde do válečného konfliktu, kde budou lidé umírat. Nebo dojde k teroristickému útoku na Hradě? To se poradí s advokátkou a hodí se marod?
Kdyby byl svět ještě v pořádku, tak druhý den velitel potrestá kázeňsky četaře za obtěžování koleyně a desátnice jde třetí den do služby nebo odejde z armády.
Stále se diskutuje o tom jestli do armády nalít další miliardy, ale zajímá se někdo o to, zda vojáci jsou schopní a ochotní vlast bránit? Ta desátnice asi ne.
Tomáš Plavec
Zastropujte cenu piva na hokeji!
Včera jsem byl na hokeji v O2 aréně. Sparta - Pardubice. K hokeji patří pivo a klobása. Tak jsem si to dal. Pivo Staropramen 10° za 90 Kč.
Tomáš Plavec
Macinka-Pavel: Přestaňte si poměřovat pindíky a věnujte se tomu co opravdu trápí občany
Celý spor mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem mi připomíná scénu z legendárního filmu Knoflíková válka. Kluci si poměřovali pindíky a kdo ho má větší, bude náčelníkem.
Tomáš Plavec
Evropská unie uzákonila právo každého psa na venčení alespoň jednou denně !
Vypadá to jako vtip, ale podle Mladé fronty Dnes (27.11.) se poslanci Evropského parlamentu a členské státy dohodli na jednotných pravidlech pro venčení psů. Svět se zmítá ve válkách a krizích a Unie se zabývá takovými pitomostmi.
Tomáš Plavec
Kolik Ukrajinců ještě musí padnout, aby Zelenskyj zjistil, že tuhle válku nevyhraje?
Ukrajina válku prohrává. Změnu na frontě by mohl přinést jen zásah armád NATO, ale to (naštěstí) nikdo nechce. Proto je třeba válku ukončit bez dalších obětí a to doslova za každou cenu. Podmínky míru bohužel vždy určuje vítěz.
Tomáš Plavec
Jedinou, ale účinnou zbraní proti dezinformacím jsou informace. Těch se nám ale nedostává.
Není třeba najímat cenzory a zakazovat, stačilo by lidem poskytovat objektivní informace. Že se tak neděje je zjevné z informování o válce na Ukrajině, ale i z jiných oblastí.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je u konce. Poslední květnový den rozhodl o tom, kdo...
Mše v Jihlavě připomněla blahoslavené Bulu a Drbolu u někdejšího popraviště
Dnešní mše v Jihlavě připomněla blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu u někdejší věznice,...
V Děčíně se objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo strom a způsobilo menší škody
Při pátečních bouřkách se v děčínské městské části Bynov objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden...
Novinky: Památkáři nepovolili prosklené zastřešení nádvoří hradu Špilberk v Brně
Národní památkový ústav (NPÚ) nepovolí, aby bylo nad vnitřním nádvořím hradu Špilberk v Brně trvalé...
Ve Stráži nad Ohří se srazila dvě auta, doprava na silnice I/13 je omezená
Ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku se odpoledne srazila dvě auta, osobní a dodávka. Při nehodě se...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 19
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 789x