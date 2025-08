Hraní v kapele opravdu není ústavní právo.Přesto byl postup kapelyJ.A.R. hloupý a škodlivý

Souhlasím s blogem Jana Zieglera, že hraní v kapele není ústavním právem. Přesto považuji postup kapely J.A.R.,která vyloučila ze skupiny Otu Klempíře za to, že se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny, za hloupý a škodlivý.

Jak jsme se dočetli v tisku, hudební skupina J.A.R. vyloučila ze svého středu dlouholetého člena skupiny Otu Klempíře, protože se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny. Prohlásila, že k vyloučení by došlo ať by kandidoval za jakoukoliv stranu.

Tento postoj vyplývá ze škodlivého, ale bohužel značně rozšířeného názoru, že politika je svinstvo a slušní lidé se jí nezúčastňují. Když tento zhoubný názor přijmeme, tak tam samozřejmě zůstanou ti neslušní, což asi nikdo nechce.

Mám mnoho kamarádů z různých politických stran, při pivu se o tom často do krve pohádáme, ale v životě by mě nenapadlo se s nimi kvůli tomu přestat stýkat nebo s nimi přestat spolupracovat. To už skutečně zavání nátlakem na nevyužití ústavního práva být volen.

Je to tak hloupé, že přemýšlím, zda to naopak není promyšlený marketingový kalkul. Přiznám se, že o Otovi Klempířovi jsem až do tohoto týdne nikdy neslyšel a netušil kdo to je. Teď má obrovskou popularitu a mnoho lidí ho bude volit, protože si myslí, že mu bylo ublíženo. A konečně i o kapele J.A.R. jsem věděl jenom to, že existuje a teď jí jsou najednou plné noviny a blogy. Tak nevím.