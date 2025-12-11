Evropská unie uzákonila právo každého psa na venčení alespoň jednou denně !
Tak dnes něco veselejšího, o čemž snad smí psát i český důchodce.
Podle Mladé fronty Dnes se skutečně poslanci Evropského parlamentu a členské státy shodli uzákonit, že každý pes v unii má právo na to, aby se mohl alespoň jednou denně proběhnout ve volném prostoru. Přitom chtějí nařídit i další zhovadilosti, jako povinné čipování všech psů a koček(!), zákaz elektronických obojků a podobně.
Tento bohumilý čin je ovšem potřeba dotáhnout až do konce. Kdo to bude kontrolovat? Navrhuji zřídit na celostátní úrovni Úřad psího koordinátora, který by měl v každém kraji úřad Krajského psího koordinátora. Zástupce psího koordinátora na celostátní i krajské úrovni by měl na starosti feny, které mají svoje specifické potřeby. Jednalo by se o štíhlé úřady s maximálně třiceti úředníky.
Celou agendu bude nutno digitalizovat, majitelé psů budou každý měsíc posílat přes svoji bankovní identitu hlášení, kolik hodin za měsíc venčili. Zakázku na IT zabezpečení by bylo možno vypsat již nyní.
Psy mám rád a vím, že vždycky byli jejich dobří majitelé, kteří je venčili i bez nařízení Evropské unie a také zlí majitelé, kteří je budou trápit, ať se v Bruselu usnesou na čemkoliv. A také určitě je to věc, kterou by si měl každý stát řešit sám, jiné potřeby mají městští psi v Paříži a jiné pastevečtí psi v rumunských horách.
Jsem hrdý na to, že jsme členy Evropské unie, klubu nejbohatších a snad i nejdemokratičtějších států světa. Ale proboha ať nám nenařizují jak máme venčit naše psy a podobné zhovadilosti. My i naši psi jsme bez těchto opatření žili doposud a můžeme žít i nadále.
Tomáš Plavec
Kolik Ukrajinců ještě musí padnout, aby Zelenskyj zjistil, že tuhle válku nevyhraje?
Ukrajina válku prohrává. Změnu na frontě by mohl přinést jen zásah armád NATO, ale to (naštěstí) nikdo nechce. Proto je třeba válku ukončit bez dalších obětí a to doslova za každou cenu. Podmínky míru bohužel vždy určuje vítěz.
Tomáš Plavec
Jedinou, ale účinnou zbraní proti dezinformacím jsou informace. Těch se nám ale nedostává.
Není třeba najímat cenzory a zakazovat, stačilo by lidem poskytovat objektivní informace. Že se tak neděje je zjevné z informování o válce na Ukrajině, ale i z jiných oblastí.
Tomáš Plavec
Hraní v kapele opravdu není ústavní právo.Přesto byl postup kapelyJ.A.R. hloupý a škodlivý
Souhlasím s blogem Jana Zieglera, že hraní v kapele není ústavním právem. Přesto považuji postup kapely J.A.R.,která vyloučila ze skupiny Otu Klempíře za to, že se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny, za hloupý a škodlivý.
Tomáš Plavec
Nesprávné úřední rozhodnutí jako trestný čin? To snad ne.
V Česku jsou každý měsíc vydávány stovky nesprávných úředních rozhodnutí. To mají jít všichni jejich autoři bručet?
Tomáš Plavec
Já trvám na tom, že Prahu osvobodil Koněv
Když Honza Vyčítal nazpíval píseň Já trvám na tom,že Plzeň osvobodil Patton, reagoval tím na skutečnost, že komunisté zcela zamlčovali podíl USA na osvobození Československa. Dnes se zase dělá, že tady nebyla Rudá armáda.
