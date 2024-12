Chvála našich politiků a naší země

Minule jsem naše ústavní činitele kritizoval a měl jsem asi 1150 přečtení a karmu téměř čtyřicet. Tak tentokrát je zkusím pochválit a jsem zvědav jak to dopadne.

Chci chválit, ale těžko se hledá za co. Ale něco by se přeci jenom za ten uplynulý rok našlo :

1) Žili jsme celý rok v míru, nenechali jsme se zatáhnout do žádné války. 2) V životní úrovni jsme na 91% průměru Evropské unie, za námi je třeba Španělsko, Portugajsko nebo Řecko. 3) Inflaci se dařilo držet na rozumné míře, i když pohled na ceny v obchodech tomu nenasvědčuje. 4) Zdravotnictví funguje a je stále na slušné úrovni. 5) Štědrý (možná až příliš) sociální systém nenechá nikoho umřít hlady. 7) Kriminalita je v rozumných mezích. 8) Otevřeli jsme 120 km nových dálnic. 9) Do pěti let budeme mít platy jako v Německu. 10) Vyhráli jsme mistrovství světa v ledním hokeji.

Takže Čechy jsou docela dobré místo k žití.

Hezké Vánoce a po nich se zase do těch politiků pustím, protože mohlo být ještě mnohem lépe!