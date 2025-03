Maďarský premiér Viktor Orbán pokračuje ve vyjadřování svých ambicí ohledně budoucnosti Evropské unie a vznáší nové požadavky.

V prohlášení na Facebooku nastínil postoj Maďarů, kteří podle něj chtějí v Evropě mír, svobodu a harmonii, ale s povinným důrazem na národní suverenitu a obranu křesťanských hodnot. Podle Orbána by EU měla být „Evropou národů“, kde si každá země bude rovna a bude mít právo na národní suverenitu.

Vzhledem k jeho postoji však vyvstává otázka, zda se jedná o touhu po hlubší integraci Evropy, nebo naopak o krok k jejímu rozdělení.

„Evropa národů“ a její nebezpečí

Orbán je zastáncem vytvoření „Evropy národů“, přičemž se domnívá, že každá země má právo na národní suverenitu. Zdálo by se, že tato myšlenka zní logicky a spravedlivě, ale ve skutečnosti s sebou nese vážná rizika pro jednotu EU. Integrace a společné úsilí členských států byly základem úspěchu Evropské unie a jakákoli snaha oddělit národní zájmy na úkor společných evropských hodnot společnou frontu pouze oslabí. Orbánova podpora konceptu „Evropy národů“ navíc dává vnějším silám, včetně Kremlu, možnost využít vnitřních rozdílů mezi státy k destabilizaci Unie. Deník Guardian opakovaně upozornil na to, že podobná Orbánova prohlášení konflikty uvnitř Evropy pouze vyostřují.

Rovnost před zákonem a dvojí metr

Orbán nabízí EU rovnost před zákonem pro všechny členské státy. Bohužel však sám ne vždy dodržuje zásady právního státu. Maďarsko pravidelně porušuje základní principy demokracie: omezuje svobodu slova, kontroluje soudnictví a opakovaně vzbuzuje obavy z korupce na vysoké úrovni. Jeho volání po rovnosti před zákonem tak vypadá jako manipulace s cílem vyhnout se odpovědnosti za porušování právních norem. Server Politico se podrobně věnoval zejména problémům spojeným s porušováním lidských práv a nezávislosti soudnictví v Maďarsku.

Národní suverenita nebo zájmy Kremlu?

Orbán požaduje obnovení pravomocí, které byly podle něj národům protiprávně odebrány. Zdá se však, že skutečným záměrem je oslabit EU, aby Kreml mohl nerušeně ovlivňovat jednotlivé země. Orbán navíc používá právo veta jako nástroj vydírání a blokuje rozhodnutí důležitá pro evropskou bezpečnost, jako je pomoc Ukrajině nebo sankce proti Rusku. Jeho obrana národní suverenity se tak jeví spíše jako plnění úkolů stanovených Kremlem než jako skutečná touha po evropské jednotě. Podle Financial Times se Orbán opakovaně postavil do cesty sankcím proti Rusku.

Problémy s migrací a náboženskými hodnotami

Jedním z hlavních témat, které Orbán nastoluje, je ochrana evropského křesťanského dědictví. Vystupuje také proti migrační politice EU, požaduje zákaz „nepřirozené převýchovy dětí“ a požaduje vyhoštění nelegálních migrantů. Jeho kritika migrace je však často jen nástrojem k odvedení pozornosti od skutečných hrozeb, jako je ruská agrese. Orbán se navíc aktivně staví do pozice obhájce křesťanských hodnot, ale neodsoudil ničení kostelů na Ukrajině, což svědčí o dvojím metru v jeho náboženských postojích. Agentura Reuters rovněž poznamenává, že Orbán používá náboženství jako politický nástroj.

Ničení demokracie v Maďarsku

Jeho pozornosti neunikla ani hrozba zničení demokracie v jeho vlastní zemi. Orbán, který zažívá pokles podpory obyvatelstva v důsledku ekonomických potíží a korupce, stále více omezuje svobodu slova a politickou soutěž. Za těchto podmínek se jeho politika stává hrozbou nejen pro EU, ale i pro samotné Maďary. Volby v Maďarsku postupně ztrácejí demokratický charakter a jakákoli kritika vlády je prohlašována za „západní spiknutí“. Podle deníku The New York Times se Orbán ve své politice stává stále více autoritářským.

Požaduje mír, který je výhodný pouze pro Kreml.

Přestože Orbán opakovaně volá po míru v Evropě, zdá se, že jeho požadavky obvykle slouží pouze zájmům Kremlu. Návrhy, které neberou v úvahu ruskou agresivní válku proti Ukrajině, ve skutečnosti vedou k požadavku na kapitulaci Ukrajiny, což oslabuje pozici Evropy jako celku. Podle BBC Orbánovy výzvy k „míru“ často obsahují podmínky, které jsou výhodné pro Kreml.

Orbánova pozice k Ukrajině

Nejkontroverznější je Orbánova pozice k Ukrajině, kterou chce vyloučit z EU. Během války Ukrajina prokázala svůj závazek k evropským hodnotám, ale Orbán se aktivně staví proti jejímu vstupu do EU. To jen oslabuje jednotu Evropy a hraje to do karet Kremlu, který se snaží izolovat Ukrajinu od evropských struktur. Orbánovy pokyny stáhnout podporu Ukrajině byly reflektovány v The Independent.

Všechny požadavky Viktora Orbána na EU se zdají být rozporuplné a často neslučitelné s principy evropské jednoty a demokracie. Jeho snahy oslabit Evropskou unii spekulacemi o otázkách suverenity a křesťanských hodnot se ukazují jako podvratné jak pro EU, tak pro stabilitu samotného Maďarska. Jeho kroky se zároveň jeví jako součást širší strategie zaměřené na posílení vlivu Ruska v Evropě a podkopání podpory Ukrajině.