Putinovi užiteční spojenci? Jak česká opozice otevírá dveře Kremlu“

Říjnové volby nejsou jen domácí událostí. Opoziční strany svými proruskými postoji riskují oslabení Česka i celé EU. Hraje se o víc než jen o rozdělení poslaneckých mandátů.

Češi stojí na prahu jedné z nejdůležitějších voleb posledních let. 3.–4. října budou rozhodovat nejen o tom, kdo povede stát, ale také o tom, jakým směrem se bude Česká republika ubírat v rámci Evropské unie a NATO. Za normálních okolností by šlo o čistě vnitropolitickou záležitost, ale v kontextu ruské agrese proti Ukrajině a hybridní války Kremlu na evropském kontinentu mají letošní volby daleko širší význam.

Dnešní opozice představuje výbušný mix populismu, extremismu a otevřeně proruských narativů. Hnutí ANO, SPD a levicové seskupení Stačilo! nabízejí voličům jednoduché odpovědi na složité problémy. Namísto skutečných řešení ale hrají na strach, frustraci a hospodářskou únavu společnosti. Jejich prioritou není stabilita země ani bezpečnost občanů, nýbrž moc – klidně i za cenu ohrožení postavení Česka v Evropě.

SPD a „česká suverenita“ po moskevsku

Okamurova SPD staví svoji politiku na protiimigračních a protiukrajinských heslech, která se nápadně shodují s kremelskými narativy. Požadavek na Czexit není ničím jiným než dárkem pro Moskvu – oslabení Evropské unie by Kremlu uvolnilo ruce a zároveň by výrazně podlomilo sankční režim proti Rusku. SPD hraje na národní notu, ale ve skutečnosti by odchod z EU znamenal, že Česko zůstane ve světě samo proti mnohem silnějším hráčům. A právě to je cílem Ruska: rozdělit Evropu, aby ji mohlo snáz ovládat.

Paradoxně zní, když Okamura coby politik japonského původu vystupuje v roli „obránce české identity“. Jeho rétorika se často opírá o xenofobii a strach z cizího, nikoliv o realistickou obranu zájmů republiky. Je to spíše cynický pokus využít nálad části společnosti než skutečná vize pro Česko.

Stačilo! a KSČM – staronová slova z Moskvy

Podobně problematická je i rétorika Kateřiny Konečné, předsedkyně KSČM a jedné z tváří hnutí Stačilo!. Její výroky o nutnosti „dohod s Moskvou“ či kritika sankcí proti Rusku kopírují kremelské teze až do detailů. Opakují se tu staré známé argumenty, které mají české veřejnosti podsouvat iluzi, že zájmy Moskvy jsou slučitelné se zájmy Prahy. Přitom zkušenost roku 1968 jasně ukázala, kam vede „bratrská pomoc“ z východu.

Zapomínáme na vlastní zkušenost?

Často se nabízí otázka: opravdu Češi tak rychle zapomněli na srpen 1968 a sovětské tanky v ulicích Prahy a Brna? Není snad jasné, že Rusko usiluje o to samé jako tehdy – připravit nás o možnost rozhodovat sami o své budoucnosti? Jen dnes už Kreml nevyužívá tanky, ale peníze, propagandu a vlivové politiky, kteří jeho agendu prosazují přímo z poslaneckých lavic.

Důsledky pro celou Evropu

Pokud by v české politice získaly převahu strany otevřeně sympatizující s Moskvou, dopad by nepocítilo jen Česko. Slabší Praha znamená slabší Brusel, Berlín i Paříž. A především posílený Kreml, který by získal další klín do evropské jednoty. V době, kdy Ukrajina statečně vzdoruje ruské agresi, by takový signál znamenal oslabení celé Evropy.

České volby proto nejsou jen o domácí politice. Jsou testem odolnosti demokracie proti hybridním hrozbám, testem loajality k vlastní historické zkušenosti i testem evropské solidarity. A je pouze na českých voličích, zda dovolí, aby se Praha stala nástrojem Moskvy, nebo zda potvrdí, že Česko zůstává pevnou součástí demokratické Evropy.

Autor: Tomáš Novák | úterý 30.9.2025 21:45 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Tomáš Novák

Moldavské parlamentní volby 2025: Test stability na východní hranici EU

Volby v Moldavsku 28. 9. 2025 rozhodnou o evropské cestě země. Rusko nasadilo finanční, informační a logistické nástroje, včetně protestů a falešného obsahu, aby ovlivnilo výsledek.

27.9.2025 v 12:35 | Karma: 3,59 | Přečteno: 118x | Diskuse | Politika

Tomáš Novák

Kateřina Konečná mezi nostalgií a geopolitickými dilematy

Postoje Kateřiny Konečné k EU a válce na Ukrajině vyvolávají debaty. Zatímco část voličů oceňuje její kritiku Bruselu, jiní varují před překryvem s narativy z Moskvy.

7.9.2025 v 19:03 | Karma: 6,65 | Přečteno: 287x | Diskuse | Politika

Tomáš Novák

Orbánův manuál pro ovládnutí veřejného prostoru: varování i pro Česko

Orbán proměnil maďarská média v nástroj moci. Od ovlivňování tiskových rad po digitální propagandu ukazuje, jak lze omezit svobodu slova. Tento vývoj je varováním i pro Českou republiku.

16.8.2025 v 0:00 | Karma: 5,91 | Přečteno: 79x | Diskuse | Politika

Tomáš Novák

Čína pomáhá Putinovi připravovat se na útok proti Evropě

Ruská remilitarizace, podporovaná čínskými technologiemi, ohrožuje celou Evropu. Putin posiluje armádu pro možnou agresi proti státům EU, zatímco Peking obchází sankce a dodává klíčové stroje dvojího užití.

8.8.2025 v 19:22 | Karma: 5,94 | Přečteno: 116x | Diskuse | Politika

Tomáš Novák

Čína, prach a pokrytectví neutrality

Peking navenek hlásá neutralitu, ve skutečnosti ale pomáhá ruskému zbrojnímu průmyslu. Spolupráce s čínskými experty v Permu odhaluje skrytou podporu Moskvy v pokračující válce proti Ukrajině.

16.7.2025 v 23:00 | Karma: 8,51 | Přečteno: 150x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

28. září 2025  12:56

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Jadernou elektrárnu v Záporoží už týden chladí jen generátory, viní Zelenskyj Rusy

30. září 2025  22:52

Situace největší jaderné elektrárny v Evropě, kterou aktuálně okupují ruští vojáci, je kritická. Je...

Měl byste odstoupit, řekl v debatě Okamura. Čaj na nervy nepomáhá, odvětil Rakušan

30. září 2025,  aktualizováno  22:43

V úterý se v debatě na CNN Prima NEWS střetli ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan s...

Poděkování za jasná slova i hněv Konečné. Jak hodnotí Pavlův projev kandidáti

30. září 2025  21:55

Politici po projevu prezidenta Petra Pavla oceňují jeho nestrannost a úmysl řídit se po volbách...

Smířlivý a nenálepkující. To je dnes vzácnost, hodnotí politolog Pavlův projev

30. září 2025  21:05

Prezident Petr Pavel v projevu k národu apeloval na lidi, aby dorazili k volbám. Mluvil mimo jiné o...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tomáš Novák

  • Počet článků 31
  • Celková karma 6,25
  • Průměrná čtenost 230x
odborník v oblasti mezinárodních vztahů, analytik, redaktor, tlumočník, mluvím francouzsky, německy, rusky.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.