Putinovi užiteční spojenci? Jak česká opozice otevírá dveře Kremlu“
Češi stojí na prahu jedné z nejdůležitějších voleb posledních let. 3.–4. října budou rozhodovat nejen o tom, kdo povede stát, ale také o tom, jakým směrem se bude Česká republika ubírat v rámci Evropské unie a NATO. Za normálních okolností by šlo o čistě vnitropolitickou záležitost, ale v kontextu ruské agrese proti Ukrajině a hybridní války Kremlu na evropském kontinentu mají letošní volby daleko širší význam.
Dnešní opozice představuje výbušný mix populismu, extremismu a otevřeně proruských narativů. Hnutí ANO, SPD a levicové seskupení Stačilo! nabízejí voličům jednoduché odpovědi na složité problémy. Namísto skutečných řešení ale hrají na strach, frustraci a hospodářskou únavu společnosti. Jejich prioritou není stabilita země ani bezpečnost občanů, nýbrž moc – klidně i za cenu ohrožení postavení Česka v Evropě.
SPD a „česká suverenita“ po moskevsku
Okamurova SPD staví svoji politiku na protiimigračních a protiukrajinských heslech, která se nápadně shodují s kremelskými narativy. Požadavek na Czexit není ničím jiným než dárkem pro Moskvu – oslabení Evropské unie by Kremlu uvolnilo ruce a zároveň by výrazně podlomilo sankční režim proti Rusku. SPD hraje na národní notu, ale ve skutečnosti by odchod z EU znamenal, že Česko zůstane ve světě samo proti mnohem silnějším hráčům. A právě to je cílem Ruska: rozdělit Evropu, aby ji mohlo snáz ovládat.
Paradoxně zní, když Okamura coby politik japonského původu vystupuje v roli „obránce české identity“. Jeho rétorika se často opírá o xenofobii a strach z cizího, nikoliv o realistickou obranu zájmů republiky. Je to spíše cynický pokus využít nálad části společnosti než skutečná vize pro Česko.
Stačilo! a KSČM – staronová slova z Moskvy
Podobně problematická je i rétorika Kateřiny Konečné, předsedkyně KSČM a jedné z tváří hnutí Stačilo!. Její výroky o nutnosti „dohod s Moskvou“ či kritika sankcí proti Rusku kopírují kremelské teze až do detailů. Opakují se tu staré známé argumenty, které mají české veřejnosti podsouvat iluzi, že zájmy Moskvy jsou slučitelné se zájmy Prahy. Přitom zkušenost roku 1968 jasně ukázala, kam vede „bratrská pomoc“ z východu.
Zapomínáme na vlastní zkušenost?
Často se nabízí otázka: opravdu Češi tak rychle zapomněli na srpen 1968 a sovětské tanky v ulicích Prahy a Brna? Není snad jasné, že Rusko usiluje o to samé jako tehdy – připravit nás o možnost rozhodovat sami o své budoucnosti? Jen dnes už Kreml nevyužívá tanky, ale peníze, propagandu a vlivové politiky, kteří jeho agendu prosazují přímo z poslaneckých lavic.
Důsledky pro celou Evropu
Pokud by v české politice získaly převahu strany otevřeně sympatizující s Moskvou, dopad by nepocítilo jen Česko. Slabší Praha znamená slabší Brusel, Berlín i Paříž. A především posílený Kreml, který by získal další klín do evropské jednoty. V době, kdy Ukrajina statečně vzdoruje ruské agresi, by takový signál znamenal oslabení celé Evropy.
České volby proto nejsou jen o domácí politice. Jsou testem odolnosti demokracie proti hybridním hrozbám, testem loajality k vlastní historické zkušenosti i testem evropské solidarity. A je pouze na českých voličích, zda dovolí, aby se Praha stala nástrojem Moskvy, nebo zda potvrdí, že Česko zůstává pevnou součástí demokratické Evropy.
Tomáš Novák
Moldavské parlamentní volby 2025: Test stability na východní hranici EU
Volby v Moldavsku 28. 9. 2025 rozhodnou o evropské cestě země. Rusko nasadilo finanční, informační a logistické nástroje, včetně protestů a falešného obsahu, aby ovlivnilo výsledek.
Tomáš Novák
Kateřina Konečná mezi nostalgií a geopolitickými dilematy
Postoje Kateřiny Konečné k EU a válce na Ukrajině vyvolávají debaty. Zatímco část voličů oceňuje její kritiku Bruselu, jiní varují před překryvem s narativy z Moskvy.
Tomáš Novák
Orbánův manuál pro ovládnutí veřejného prostoru: varování i pro Česko
Orbán proměnil maďarská média v nástroj moci. Od ovlivňování tiskových rad po digitální propagandu ukazuje, jak lze omezit svobodu slova. Tento vývoj je varováním i pro Českou republiku.
Tomáš Novák
Čína pomáhá Putinovi připravovat se na útok proti Evropě
Ruská remilitarizace, podporovaná čínskými technologiemi, ohrožuje celou Evropu. Putin posiluje armádu pro možnou agresi proti státům EU, zatímco Peking obchází sankce a dodává klíčové stroje dvojího užití.
Tomáš Novák
Čína, prach a pokrytectví neutrality
Peking navenek hlásá neutralitu, ve skutečnosti ale pomáhá ruskému zbrojnímu průmyslu. Spolupráce s čínskými experty v Permu odhaluje skrytou podporu Moskvy v pokračující válce proti Ukrajině.
