Orbánův manuál pro ovládnutí veřejného prostoru: varování i pro Česko
Jako analytik mediálních trendů ve střední Evropě musím otevřeně říct: Viktor Orbán dokázal z Maďarska udělat ukázkový příklad toho, jak lze v průběhu patnácti let zcela ovládnout veřejný prostor a přetvořit demokratické instituce v nástroje politické dominance. Před dvaceti lety by si v Budapešti málokdo dokázal představit, že něco takového bude možné – a přesto se to stalo.
Pod vedením strany Fidesz se začalo nenápadně – od ovlivňování tiskových rad a regulátorů – a pokračovalo až k vytvoření centralizované mediální sítě, jejímž neoficiálním „kurátorem“ je Antal Rogán, přezdívaný pro svůj styl práce „Orbánův Goebbels“. Tyto struktury recyklují a adaptují narativy, které již dříve testoval Kreml: proruské interpretace války na Ukrajině, odpor vůči sankcím EU, vyvolávání strachu z migrantů, LGBT komunity či „morálního úpadku Západu“.
Novinkou roku 2025 je digitální ofenziva. Orbánova vláda vytvořila speciální skupinu pro kybernetickou propagandu, jejímž cílem je ovlivnit volby v roce 2026. Vedle masového nasazení botů se používají i deepfake videa, jejichž úkolem je kompromitovat opozici a posílit vládní obraz. Nejde přitom jen o domácí scénu – mezi cíle kampaní patří i Českou republiku dobře známá Ukrajina. Budapešť šíří dojem, že Kyjev je nejen bezpečnostní hrozbou, ale i zdrojem kybernetické kriminality.
Vše stojí na jednoduché premise: přesvědčit veřejnost, že opozice je „řízená zvenčí“ a že „Evropa má na Maďarsko spadeno“. Takto připravené prostředí usnadňuje Fideszu prosazování dalších restrikcí. Už nyní se mluví o zákonu „o transparentnosti veřejného života“, který má být dalším krokem k umlčení kritiků.
Pro Českou republiku je to víc než jen zpráva z ciziny – je to varování. Vidíme, jak rychle může kombinace centralizovaných médií, dlouhodobé propagandy a technologických manipulací proměnit svobodnou společnost v prostředí, kde už lidé nedokážou rozlišit realitu od politické inscenace.
Tomáš Novák
