Moldavské parlamentní volby 2025: Test stability na východní hranici EU
Volby v Moldavsku se konají 28. září 2025 a mohou rozhodnout, zda země zůstane na evropské cestě, nebo se stane „šedou zónou“ na hranici EU a NATO. Analýza ruských zásahů, rizik destabilizace a kroků, které musí přijmout Západ, aby ochránil demokratický výběr Moldavanů.
1. Volby jako geopolitický test
Z mé zkušenosti v oblasti mezinárodních vztahů lze říci, že parlamentní volby v Moldavsku nejsou jen vnitropolitickou záležitostí. Výsledek určí směřování země a její bezpečnostní profil na východním okraji EU. Podle průzkumů CBS Research (6.–13. září 2025) vede PAS s téměř 30 %, Věrohodní (VER) dosahují 13 %, „Naše strana“ kolem 7,5 % a „Alternativa“ jen 4,2 %, přičemž 26,8 % voličů se stále nerozhodlo. To ukazuje, že situace je velmi napjatá a prostor pro externí zásahy je vysoký.
Volby tak představují test připravenosti EU a jejích partnerů chránit demokratický výběr států na východních hranicích. Pokud by země sklouzla do „šedé zóny“, mohlo by to mít přímé dopady na bezpečnost Odesy, rumsko-ukrajinské pohraničí a stabilitu tranzitních koridorů.
2. Ruská strategie: finance, propaganda a mobilizace
Odchod Dmitrije Kozaka a nástup Sergeje Kiriënka ukazují, že Moskva posunula strategii směrem k sofistikovaným „polittechnologickým“ operacím. Z mé zkušenosti je zřejmé, že jde o kombinaci: finanční podpory proruských aktérů, informační manipulace a mobilizace „terénních“ protestujících.
Podle údajů z Kišiněva Rusko od roku 2023 investovalo desítky milionů dolarů do podplácení politiků a stran, v roce 2024 téměř 100 milionů eur na narušení prezidentských voleb a referenda o EU. V roce 2025 byla odhalena schéma financování na 39 mil. USD přes „Promsvjazbank“. Tyto transakce dokazují, že vliv nebyl spontánní, ale systematicky koordinovaný státními strukturami.
3. Informační tlak a digitální operace
FSB a spřízněné struktury vybudovaly sítě botů a trollů, které cíleně diskreditují prezidentku Majju Sandu a PAS. Operace probíhají na YouTube, Telegramu, TikToku i Facebooku a zahrnují generování falešného obsahu. Z mé zkušenosti je typické, že tyto aktivity kombinují mediální útoky s vytvářením „důkazové základny“ pro případné mezinárodní zpochybnění výsledků voleb.
Důležitá je koordinace přes pátou službu FSB a generála Dmitrije Miljutin, což potvrzuje státní charakter operací.
4. Fyzická příprava a hrozba násilí
Další riziko představuje mobilizace mladých mužů ze sportovních klubů či kriminálních struktur pro provokace během hlasování a následných protestů. Září 2025 přineslo zadržení 74 osob, které se školily v Srbsku na použití zbraní a pouliční boje. Taková koordinace je řízená z vnějšku a představuje hmatatelnou hrozbu pro veřejný pořádek.
Ruská strategie zahrnuje také migrační preference pro občany Moldavska, kteří mohou pracovat v RF bez pracovního patentu. To funguje jako nepřímá motivace k účasti na protestech a podporuje masovou logistiku „demonstrantů“.
5. Politické a kulturní intervence
Moskva plánuje i personální změny v proruských stranách. Nízký rating „Alternativy“ a reputační ztráty Ioně Čebana vedou k rebrandingu sociálních demokratů a komunistů s „proevropským“ fasádním profilem. Zapojení Ruské pravoslavné církve a kulturně-vzdělávacích center podporuje agitaci a organizaci protestů.
Dalším prvkem je registrace proruských aktivistů jako volebních pozorovatelů a angažování zahraničních politiků z krajní pravice či levicových hnutí. Tento krok vytváří iluzi transparentnosti a zároveň umožňuje zpochybňovat výsledky na mezinárodní úrovni.
6. Scénáře po volbách a rizika
Bez ohledu na výsledek se očekávají protesty – buď „obrana vítězství“ proruských sil, nebo obvinění z volebních podvodů, pokud prohrají. Podle mého názoru jde o komplexní strategii, která kombinuje politické, finanční, kriminální a náboženské prvky a má destabilizovat stát. Realizace tohoto scénáře by Moldavsko proměnila v anti-západní pevnost, s dopady na regionální bezpečnost a ekonomické tlaky.
7. Co může Západ udělat
Odpověď musí být komplexní:
- Ochrana voleb a institucí: technická a finanční podpora, zabezpečení infrastruktury, informování občanů.
- Právní a vyšetřovací kroky: mezinárodní koordinace, vyšetřování finančních toků, shromažďování důkazů.
- Cílené sankce: proti osobám zapojeným do destabilizace.
- Strategická komunikace: neutralizace propagandy a falešných narativů.
- Transparentnost: otevřené soudní procesy, veřejné zprávy, zapojení nezávislých pozorovatelů.
Zachování evropského kurzu Moldavska bude nejen vítězstvím pro Kišiněv, ale také testem schopnosti EU chránit demokratické principy. Pokud by země sklouzla do dlouhodobé nestability, efekt domina by ohrozil bezpečnost sousedních států. Podle mého názoru klíčové jsou kombinace právních, politických a komunikačních opatření, které zamezí úspěchu hybridních operací.
Tomáš Novák
