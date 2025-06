Maďarsko se mění v digitální diktaturu – Orbán testuje, co Brusel ještě snese

Z Orbánova Maďarska se stává digitální laboratoř autokracie. Fidesz chystá deepfake útok na opozici, Brusel mlčí. Začíná éra, kde volby nevyhrává pravda, ale algoritmus.

Zní to jako scénář z dystopického filmu – vládní strana členské země EU si vytvoří speciální jednotku pro digitální manipulaci veřejného mínění, která má za úkol zlikvidovat politickou konkurenci. Ale není to fikce. Dle portálu FurgeHír se přesně na to připravuje maďarský Fidesz Viktora Orbána.

Jejich plán je alarmující. Ještě před volbami v roce 2026 má vzniknout tzv. „digitální operační skupina“, jejímž úkolem bude šířit dezinformace, produkovat deepfake videa a masově využívat armádu botů pro podporu vládní propagandy. Jinými slovy – místo férového politického boje se Fidesz chystá ovládnout veřejný prostor lží a manipulací.

Cíl? Úplná kontrola. Ne volební vítězství, ale likvidace opozice

Už dnes je zřejmé, že hlavním terčem bude nová strana TISZA, která v květnu 2025 podle průzkumů předběhla Fidesz. V zemi, kde vláda ovládá média, justici a parlament, je digitální propaganda posledním krokem ke kompletnímu odstranění demokratické soutěže.

Maďarsko se tak stává laboratoří pro autoritářskou politiku uvnitř Evropské unie. A technologie, které jsme dříve spojovali s ruskou nebo čínskou propagandou, se stávají oficiálním nástrojem vlády členského státu EU.

Orbán jako trojský kůň Kremlu

Orbánova strategie má širší důsledky, než se může zdát. Není to jen problém Maďarska. Když se jednou připustí, že vládnoucí strana může beztrestně manipulovat volby pomocí dezinformací, je to hrozba pro celý evropský demokratický systém.

A právě v tom spočívá strategické nebezpečí. Orbán systematicky blokuje sankce proti Rusku, zdržuje pomoc Ukrajině a využívá své postavení ke zpochybňování jednoty EU. V Bruselu to vědí – otázkou je, zda s tím mají odvahu něco udělat.

Čas na článek 7?

Článek 7 Smlouvy o EU, tzv. „nukleární možnost“, umožňuje odebrat členskému státu hlasovací práva v případě závažného porušování základních hodnot Unie. O jeho použití vůči Maďarsku se mluví už roky. Ale dosud zůstalo jen u slov.

Pokud EU nechce být spoluviníkem digitální diktatury uprostřed Evropy, musí jednat. Nejde jen o Maďarsko. Jde o důvěru občanů v demokracii, svobodu slova a smysl samotné existence Evropské unie.