Kreml ovládá EU jako loutkové divadlo od Telegram botů po tajné finanční machinace
Od invaze Ruska na Ukrajinu 24. února 2022 se mediální aktivita Moskvy v zemích Evropské unie stala sofistikovanější a koordinovanější. Kreml již nespoléhá pouze na klasickou propagandu; jeho strategie kombinuje tradiční kanály s moderními nástroji, jako jsou sítě proxy webů a jejich klonů, lokalizované Telegram kanály, automatizované botnety, využití umělé inteligence pro generování obsahu a deepfake videí, influenceři, ale i finanční operace skrze offshore struktury, kryptoměny a tranzitní jurisdikce.
Cílem těchto kampaní není jen šířit proruské narativy, ale také fragmentovat politický a společenský konsensus v EU, podkopávat důvěru v instituce NATO a EU, oslabovat podporu Ukrajiny a vytvářet tzv. „šedou zónu“ pro normalizaci vztahů s Ruskem.
Koordinace kampaně: kdo za tím stojí?
Centrum řízení informační kampaně sídlí v Moskvě. Koordinaci má na starosti Správa prezidentské administrativy pro monitoring a analýzu sociálních procesů, která spadá pod prvního zástupce šéfa prezidentské administrativy RF, Sergeje Kirijenka. Tato správa ve spolupráci s politickými technologiemi, jako jsou Andrej Tkacenkov, Alexandr Asafov a Oleg Gaba, stanovuje informační priority pro západní média a připravuje třikrát týdně analytické materiály s názvem „Nové regiony v agendě“.
Propagační mašinérie Kremlu nefunguje chaoticky. Zaměřuje se systematicky na šíření narativů jako:
- „Sankce poškozují EU více než Rusko“
- „Bezpečnostní zájmy Evropy vyžadují realistický dialog s Moskvou“
- šíření signálů, které mají rozdělovat společnost a podporovat populismus v evropských zemích, zvláště v otázkách migrace, sociálního vyčerpání a kulturní identity.
Každý týden je připravován mediální plán obsahující pět hlavních témat, která se mění podle aktuálních strategických a situačních potřeb Moskvy – od regionální politiky, konfliktů s Ukrajinou, hodnocení západních sankcí až po perspektivy mírových jednání a vnitropolitické otázky.
Distribuce proruského obsahu v Evropě
Obsah je následně šířen skrze ruské tiskové a elektronické mediální domy (Rossija Segodnja, VGTRK, Gazprom-Media, Zvezda) a adaptován pro evropské publikum. Hlavními nástroji jsou:
- deepfake videa a falešné zpravodajské portály
- proxy média a lokální Telegram kanály
- spolupráce s pravicovými politickými stranami a „užitečnými experty“
- cílené útoky na reputaci tradičních západních médií
V důsledku omezení amerických programů podpory spojenců a poklesu financování vlastní informační bezpečnosti USA, rostoucí výdaje Kremlu vytvářejí globální informační nerovnováhu.
Pro země střední a východní Evropy, včetně České republiky, představuje tento fenomén riziko: oslabuje odolnost demokratických institucí, zvyšuje zranitelnost vůči dezinformacím a umožňuje Rusku ovlivňovat veřejné mínění, výsledky voleb a politická rozhodnutí. Ilustrativním příkladem jsou parlamentní volby v Moldavsku 28. září 2025, kde se Kreml snažil ovlivnit výsledky prostřednictvím podplácení, dezinformačních kampaní a mobilizace proruských voličů, ale moldavská vláda dokázala zásah Moskvy neutralizovat.
Hlavní propagátoři proruských narativů
Klíčovou roli hrají politici a sympatizanti, kteří se stávají neúmyslnými či vědomými retransmitenty ruských zpráv. Někteří mají přímé kontakty s ruskými strukturami, jiní jen budují popularitu na antisystémové rétorice. V jejich projevech v parlamentu či médiích se vytváří iluze „alternativního pohledu“, legitimizující proruské postoje.
Příklad z Česka: některé krajně pravicové subjekty nebo blogeři využívají proruské narativy o „únavě ze sankcí“, kritiku podpory Ukrajiny či pochybnosti o euroatlantické integraci.
Významnou roli hraje i historický kontext Německa: bývalá kancléřka Angela Merkelová svou energetickou politikou (podpora Nord Stream) prohloubila závislost EU na ruském plynu, což Kreml systematicky využívá ve své propagandě. Její komentáře z let 2022–2025, interpretované ruskými médii, podporují tezi o „právu veta“ Moskvy vůči rozšíření NATO.
Kolem této „veřejné vitríny“ funguje rozsáhlá síť analytických center, think-tanků, blogerů, konzultantů a bývalých zpravodajců, kteří zajišťují výrobu obsahu, jeho šíření a legální krytí finančních toků. Mnozí západní komentátoři byli přímo „vycvičeni“ či zaplaceni, aby podporovali proruské narativy, například prostřednictvím RT/Sputnik nebo přátelských YouTube kanálů.
Role „měkké síly“ a kulturní diplomacie
Kreml využívá i „měkkou sílu“ přes organizace jako Rossotrudničestvo s jejich „Ruskými domy“. Tyto instituce působí v různých evropských zemích jako kulturní centra, ale ve skutečnosti slouží jako lokální huby proruské propagandy, koordinující aktivity aktivistů a šíření narativů.
V Česku působí pod různými názvy a často skrze grantové programy a kulturní projekty se propagují proruské poselství, přičemž zajišťují propojení mezi lokálními médii, politiky a experty.
Digitální infrastruktura a sociální sítě
Nejintenzivnější fáze šíření narativů probíhá na sociálních sítích. Botofermy, automatizované sítě repostů, falešné účty na X, Facebooku, TikToku a Telegramu vytvářejí dojem masové podpory, zatímco obsah je centrálně plánován. Technologie generování AI obsahu a deepfake videí ztěžují ověřování informací.
V roce 2025 vzniklo více než 300 nových webů maskovaných jako regionální média v USA, Kanadě, Německu, Francii a Norsku. Pod systémovou platformou CopyCop (Storm-1516) generují deepfake obsahy, využívají Meta Llama 3 a imitují lokální mediální styl, což komplikuje jejich odhalení.
Financování proruské propagandy
Propaganda je extrémně nákladná, ale Kreml investuje miliardy eur ročně. V roce 2025 se odhaduje, že skutečné výdaje na informační vliv překračují 2–2,5 miliardy eur. Do roku 2028 mají růst až na 3 miliardy eur ročně, kromě tajných položek státního rozpočtu zahrnujících „aktivní opatření“ zpravodajských služeb (GRU, SVR).
Pro přenos prostředků do Evropy používá Kreml kombinaci kryptoměn, offshore struktur a tranzitních jurisdikcí. Peníze se přesouvají přes zprostředkovatele v SAE či Kataru, konvertují do kryptoměn, fragmentují přes sítě peněženek a využívají mixery. Finální část se vrací do Evropy formou „legálních“ plateb za marketing, konzultace, média či propagandistické služby.
Další metoda zahrnuje finanční huby v Perském zálivu a obchod s těžko sledovatelnými komoditami (zlato, diamanty), včetně nákupů umění a antikvit, čímž se legalizují velké finanční částky a integrují do evropské ekonomiky.
Příklady aktivit v Evropě
- Německo: operace před volbami 2025 zaměřené proti konzervativcům (např. Friedrich Merz), využití pravicové AfD a decentralizovaných sítí pro mikro-targeting.
- Rakousko: po vyhoštění ruských zpravodajů z Vídně v roce 2024 byla obnovena činnost s novými agenty, což ohrožuje přítomnost mezinárodních institucí, jako je MAAE a OBSE.
- Maďarsko: síť proruských médií, podpora ze strany vlády Viktora Orbána, finanční propojení přes OTP Bank a fondy Betlen Gábor, šíření témat o „únavě ze sankcí“ a „nutnosti dialogu s Moskvou“.
Dopad na Česko a EU
Rusko vytvořilo komplexní a flexibilní systém informačního vlivu v EU, kombinující centralizované strategické plánování a decentralizované taktická opatření – od státních médií a kulturních institucí po falešné weby, influenceři a digitální botnety. Systém dokáže kopírovat styl lokálních médií a vtahovat dezinformace do běžného politického diskurzu.
Dopad je hlubší než okamžité výsledky operací – podkopává důvěru k demokratickým institucím, polarizuje společnosti a zpomaluje politická rozhodnutí. Pro Českou republiku je klíčové:
- transparentní financování médií
- kontrola politických darů
- nezávislý fact-checking
- posílení digitální gramotnosti
- mezinárodní spolupráce při odhalování informačních operací
Bez těchto opatření hrozí, že politická rozhodnutí v EU budou určována více manipulacemi než reálnými bezpečnostními potřebami.
