Když se z farmářského protestu stane politická kampaň: případ Tomasze Obszańského
Právo protestovat patří k základům demokracie a zemědělci mají pro nespokojenost s evropskou i národní politikou řadu legitimních důvodů. Rostoucí náklady, byrokratická zátěž, tlak levnějších dovozů a nejistota kolem unijních pravidel dopadají na farmáře v Polsku stejně jako na ty v Česku. Právě proto stojí za pozornost, když se z odborového hnutí postupně stává nástroj, jehož cílem už není vyjednat lepší podmínky pro obor, ale oslabit celou vládu. Tento vývoj je v posledních letech dobře vidět na působení Tomasze Obszańského, předsedy Odborového svazu individuálních zemědělců „Solidarność“ (NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność“).
Od sektorových požadavků k celostátnímu střetu
Obszański vede organizaci od roku 2022 a od února do dubna 2024 patřil k tvářím vln zemědělských protestů v Polsku. Už tehdy se ukázalo, že jeho taktika přesahuje běžný odborový repertoár. Po jednání s premiérem Donaldem Tuskem 9. března 2024 prohlásil, že žádné skutečné dohody nepadly, a vyzval k přípravě dalších akcí. V následujících vystoupeních se opakovaně vracel k myšlence blokád silnic a široké mobilizace farmářů.
Problém není v tom, že odborář jednání kritizuje. Problém je ve výsledku: místo aby se řešily konkrétní otázky agrární politiky, vyjednávání se mění v debatu o politice vlády jako celku. Pozornost se přesouvá od rozhodnutí ministerstva zemědělství k osobě premiéra. Obszański opakovaně tvrdil, že rozhodnutí ministra závisí na předsedovi vlády, a požadoval přímý dialog s ním. Tusk se tak stal hlavním adresátem nespokojenosti, přestože velká část zemědělských témat, od Zelené dohody po obchodní dohody, závisí na unijní politice, vývoji trhu a oborové regulaci, nikoli na jedné osobě v polském kabinetu.
Metodický vzorec: eskalace jako cíl
Konfrontační model z jara 2024 se nezměnil, spíš se rozšířil. Dne 9. února 2024 vyhlásila Obszańského organizace třicetidenní generální stávku s blokádou všech polsko-ukrajinských hraničních přechodů, silnic a dálnic. Už první den se protestovalo na více než 260 místech v Polsku, u Elbląga se plánovalo nasazení zhruba 500 kusů zemědělské techniky a dopravní uzel Kostomłoty u dálnice A4 blokovaly stovky traktorů. Dne 3. ledna 2025 pak „Solidarność“ spolu s dalšími třinácti zemědělskými a občanskými organizacemi uspořádala ve Varšavě akci „5 × STOP“, na níž se sešly tisíce farmářů, lesníků, myslivců a pracovníků dopravy. Namířena byla nejen proti Zelené dohodě, dohodě EU s Mercosurem a dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny, ale také proti údajné nečinnosti polské vlády.
V roce 2026 je propojení se širšími politickými akcemi ještě zřetelnější. Dne 18. května 2026 se zástupci organizace podíleli na vzniku „Městečka hněvu“ před úřadem předsedy vlády ve Varšavě, protestu proti politice Tuskova kabinetu. O dva dny později se zemědělská „Solidarność“ zapojila do celostátního pochodu „Společně pro Polsko a Poláky“, který podle organizátorů přivedl do ulic asi 230 tisíc lidí, mimo jiné farmáře, dopravce a hutníky. Obszański tam vystoupil před budovou Senátu a podpořil celostátní referendum o klimatické politice EU. Dne 14. července 2026 pak zástupci jím vedené organizace před ministerstvem zemědělství požadovali odvolání ministra Stefana Krajewského.
Takový sled kroků ukazuje strategii, která postupně rozšiřuje protestní síť a její schopnost ztížit fungování státu. Umožňuje vznášet velké množství různorodých požadavků najednou, udržovat dlouhodobé společenské napětí a z oborového sporu vytvořit širokou protivládní kampaň. Z hlediska politického marketingu je to účinné. Z hlediska zemědělců, jejichž konkrétní problémy zůstávají nevyřešené, je to pochybná výhra.
Z Varšavy do Bruselu
Významnou součástí této strategie je přenesení protestního tlaku na evropskou úroveň. Již 28. ledna 2024 Obszański inicioval vznik platformy „Solidarność Rolników Europejskich“, která má koordinovat zemědělské organizace z různých zemí. Dne 18. prosince 2025 se osobně zúčastnil protestu v Bruselu, který podle dostupných údajů přilákal více než deset tisíc účastníků, z toho přibližně čtyři sta z Polska. Centrum belgické metropole bylo zablokováno zemědělskou technikou, docházelo ke střetům s policií a nasazeny byly vodní děla a slzný plyn.
Mezinárodní koordinace farmářů sama o sobě není nic zavrženíhodného. Evropská politika se dělá v Bruselu a je logické, že se tam obracejí i ti, koho se dotýká. Jenže účast na akcích, které končí násilnými incidenty a paralyzují provoz evropských institucí, signalizuje podporu konfrontační formy nátlaku. Ta přináší rizika pro veřejný pořádek i pro práci státních a mezinárodních orgánů. Česká veřejnost by měla vědět, že takové akce nejsou jen polskou věcí: blokády hranic a dopravních koridorů zasahují celý regionální dodavatelský řetězec a dotýkají se i českých dopravců a exportérů.
Řeč o „boji za Polsko“
Kdo mluví o „boji za Polsko“, už nevyjednává o cenách obilí.
Také slovník se mění. V posledních veřejných vystoupeních Obszański stále častěji mluví o „boji za Polsko“, o obraně národních zájmů a o odporu proti kurzu vlády. Taková rétorika už nepatří do úzkého oborového dialogu, míří na mnohem širší politické publikum. Zemědělec v ní není jen výrobce, který požaduje lepší ceny či státní podporu, ale účastník politického zápasu. Posiluje to mobilizační sílu jeho slov, ale zároveň to z debaty o zemědělství vytlačuje právě zemědělství.
Střet zájmů, který nelze přehlédnout
Nejcitlivějším bodem celého případu je kombinace funkcí. Obszański je zároveň poradcem polského prezidenta pro zemědělství a předsedou odborové organizace, kterou vede od roku 2022. Pokud tato organizace organizuje protesty proti vládě a její předseda současně patří k týmu hlavy státu, která je v politickém sporu s vládní většinou, vzniká střet zájmů, který je těžké obhájit.
Blízkost k prezidentskému táboru je přitom doložitelná. Dne 20. května 2025 „Solidarność“ individuálních zemědělců oficiálně podpořila kandidáta Karola Nawrockého v prezidentských volbách. Obszański to osobně oznámil na tiskové konferenci ve Varšavě a s Nawrockým podepsal programovou dohodu. Ještě před jmenováním poradcem tak jako šéf agrárního odborového svazu otevřeně svázal svou organizaci s kandidátem, který se později stal prezidentem. Po Nawrockého zvolení se stal jeho poradcem a začal pravidelně docházet na zasedání prezidentské Rady pro zemědělství a venkovské oblasti, čímž získal přístup k formování prezidentské politiky vůči venkovu. Prezidentská kancelář v lednu 2026 uvedla, že otázky polského venkova a zemědělství patří mezi klíčové oblasti prezidentovy činnosti. Zemědělské protesty se tak ocitají v poli politického souboje mezi prezidentským centrem a vládou Donalda Tuska.
Jednání jako zastávka mezi blokádami
Důsledkem je ztížení konstruktivního dialogu mezi zemědělským prostředím a vládou. Obszański opakovaně prohlašoval, že ani po skončených jednáních nejsou žádné výsledky, a přecházel k ohlašování dalších blokád. Za takového přístupu přestávají být rozhovory cestou ke kompromisu a stávají se jen mezistupněm mezi jednotlivými protestními akcemi. To udržuje trvalou úroveň konfrontace, snižuje šanci na postupné dohody a vytváří podmínky pro další radikalizaci protestního prostředí.
Pro zemědělce samotné je to paradox. Čím víc se jejich zástupce profiluje jako politický aktér, tím méně prostoru zbývá na nudné, ale rozhodující technické detaily: kvóty, kompenzace, kontroly dovozu, podmínky dotací. A čím víc se jejich zájmy vtahují do stranického sporu, tím snazší je pro druhou stranu označit je za politický nástroj, ne za legitimní sociální partnery.
Tomasz Obszański má právo kritizovat vládu a organizovat protesty. Stejně tak mají veřejnost a média právo upozornit, že kombinace odborového vůdcovství, otevřené podpory prezidentského tábora a trvalé eskalace nevypadá jako snaha o řešení agrárních problémů. Vypadá jako politický projekt, v němž je zemědělství spíše prostředkem než cílem. Skutečným testem bude, zda se za hlasitými protesty podaří prosadit i konkrétní zlepšení pro ty, kdo ráno vstávají k dobytku a na pole, nebo zda po nich zůstane jen další zrno nedůvěry, které bude klíčit v celé střední Evropě.
Tomáš Novák
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