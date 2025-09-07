Kateřina Konečná mezi nostalgií a geopolitickými dilematy
Postava Kateřiny Konečné, předsedkyně KSČM a europoslankyně, vyvolává v české veřejné debatě dlouhodobě diskuse. Sama se prezentuje jako obránkyně „českých zájmů“ a kritička „diktátu Bruselu“. Podle odborníků na politický marketing její rétorika často staví na důrazu na sociální témata a na nostalgii části voličů po období před rokem 1989 (viz např. studie Median, 2024).
Konečná je aktivní také v Evropském parlamentu, kde v roce 2023 hlasovala proti rezoluci označující Rusko za stát podporující terorismus (zdroj: Evropský parlament, hlasování 23. listopadu 2023). Podobně v roce 2024 patřila mezi tři české europoslance, kteří odmítli finanční pomoc Ukrajině ve výši 35 miliard eur (zdroj: oficiální přehled hlasování EP). Podle jejích slov tato půjčka představuje „nebezpečný precedent“ a riziko podpory země s vysokou mírou korupce.
Podobné postoje vyvolávají rozdílné reakce. Zastánci tvrdí, že jde o realistický pohled na dopady sankcí a finanční pomoci. Kritici ale upozorňují, že její argumentace se často překrývá s tezemi, které zaznívají z Moskvy (viz analýza Prague Security Studies Institute, 2023).
Citlivou dimenzi celé věci představuje historická zkušenost České republiky. Vzpomínka na invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 je stále živá a ruská agrese vůči Ukrajině ji znovu připomněla. V tomto kontextu výroky, které relativizují podporu Kyjevu, část společnosti vnímá jako necitlivé.
Sociologická data ukazují, že podpora KSČM je v posledních letech velmi nízká a soustředí se hlavně na starší generace. Například podle Medianu by v roce 2024 stranu volila jen 3 % voličů ve věku 18–29 let. To naznačuje, že budoucnost KSČM závisí spíše na schopnosti spojovat se s jinými projekty – jako je právě hnutí Stačilo!
Hnutí Stačilo! se snaží vystupovat jako alternativa k mainstreamovým stranám. Jeho kampaň stojí především na kritice sankcí vůči Rusku, na odmítání vojenské i finanční pomoci Ukrajině a na volání po „mírových jednáních“. Politologové (např. Lubomír Kopeček, MU) ale upozorňují, že taková jednání bez jasného tlaku na Moskvu by pravděpodobně vedla k legitimizaci výsledků agrese.
Debata o roli Kateřiny Konečné a hnutí Stačilo! tak není jen otázkou domácí politiky. Odráží širší spor o to, zda Česká republika udrží pevné zakotvení v EU a NATO, nebo zda v ní budou posilovat hlasy, které hledají inspiraci mimo západní rámec.
Tomáš Novák
Orbánův manuál pro ovládnutí veřejného prostoru: varování i pro Česko
Orbán proměnil maďarská média v nástroj moci. Od ovlivňování tiskových rad po digitální propagandu ukazuje, jak lze omezit svobodu slova. Tento vývoj je varováním i pro Českou republiku.
Tomáš Novák
Čína pomáhá Putinovi připravovat se na útok proti Evropě
Ruská remilitarizace, podporovaná čínskými technologiemi, ohrožuje celou Evropu. Putin posiluje armádu pro možnou agresi proti státům EU, zatímco Peking obchází sankce a dodává klíčové stroje dvojího užití.
Tomáš Novák
Čína, prach a pokrytectví neutrality
Peking navenek hlásá neutralitu, ve skutečnosti ale pomáhá ruskému zbrojnímu průmyslu. Spolupráce s čínskými experty v Permu odhaluje skrytou podporu Moskvy v pokračující válce proti Ukrajině.
Tomáš Novák
Orbánova maďarská laboratoř ohrožuje jednotu Evropy
Maďarsko se pod vedením Viktora Orbána mění v prostředníka autoritářských režimů. Místo dodržování unijních pravidel buduje síť, která ohrožuje transparentnost i jednotu celé EU.
Tomáš Novák
Maďarsko se mění v digitální diktaturu – Orbán testuje, co Brusel ještě snese
Z Orbánova Maďarska se stává digitální laboratoř autokracie. Fidesz chystá deepfake útok na opozici, Brusel mlčí. Začíná éra, kde volby nevyhrává pravda, ale algoritmus.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Chceš brigádu? Zapal auto. Rusko i Ukrajina loví na sítích dětské sabotéry
Premium Je to jako Pokémon Go, ale za peníze. Co potřebuješ? Telefon a chuť se projít, láká inzerát. Ve...
Masa nerozhodnutých. Až třetina voličů stále váhá, rozhodnou se hlavně podle emocí
V minulých sněmovních volbách propadl zhruba milion hlasů. Politici ani strany si nepřejí, aby se...
Učit nově, ale podle čeho? Změny ve školách brzdí nedostatek materiálů
Premium Náročnější matematika, zjednodušení češtiny, fyziky i dějepisu nebo filmová výchova dohromady s tou...
Stále více turistů, libuje si ubytovatel v Podněstří. Přes krizi se tu prohánějí tesly
Od našeho zpravodaje v Moldavsku Ulice plné symbolů Sovětského svazu, pokračující neuznání státy OSN a bující ekonomická krize. I...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 29
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 233x