Peking navenek hlásá neutralitu, ve skutečnosti ale pomáhá ruskému zbrojnímu průmyslu. Spolupráce s čínskými experty v Permu odhaluje skrytou podporu Moskvy v pokračující válce proti Ukrajině.

Na papíře zůstává postoj Pekingu k válce na Ukrajině „neutrální“. Ve skutečnosti však čínská pomoc Moskvě přesně odpovídá definici skryté vojenské podpory — dobře maskované za obchodní a technologické spolupráce. Nedávná návštěva delegace špičkových expertů z čínské společnosti Luzhou North Chemical Industries Co., Ltd. v ruské zbrojovce v Permu to jen potvrzuje. Podle Robert Lansing Institute byla hlavním cílem cesty koordinace při výrobě bezdýmného prachu — klíčové komponenty pro ruskou munici.

Čínská delegace nebyla složená z náhodných inženýrů – mezi nimi byli např. Dai Jiushuang, expert na výbušniny a bezpečné skladování munice, a Guo Xiaobing, vědec specializující se na problematiku jaderného nešíření. Taková sestava nemá s běžnou „technologickou výměnou“ nic společného. Naopak, odhaluje úroveň důvěry a strategické spolupráce mezi Pekingem a Moskvou.

Na povrchu zaznívají jen standardizované fráze jako „upevnění technologického partnerství“ či „společná reakce na nové výzvy“. Jenže pod tímto diplomatickým jazykem se skrývá snaha zvýšit efektivitu ruského válečného průmyslu – právě v čase, kdy Kreml zoufale hledá způsoby, jak zvýšit výrobu munice kvůli pokračujícím bojům na Ukrajině.

Čína v posledních letech poskytla Rusku: nástroje pro přesné obrábění, chemikálie pro výrobu výbušnin, samotný prach i komponenty dvojího užití. Čínské firmy využívají skořápkové společnosti a falešné označování zboží, aby obešly exportní kontroly a sankce. Podle OSINT analýz a amerických zpravodajských zpráv z roku 2023 například firma Poly Technologies dodala do Ruska desítky tun nitrocelulózy – klíčové suroviny pro střelný prach – pod záminkou „civilního použití“.

V dubnu 2025 prezident Zelenskyj veřejně obvinil Čínu, že nejen dodává Rusku dělostřelecký materiál, ale že čínští odborníci přímo působí v ruských zbrojovkách. I když Peking všechno popírá a odvolává se na „striktní dodržování exportních pravidel“, množství důkazů svědčí o opaku.

Putinův režim tímto získává přístup ke klíčovým surovinám a technologiím potřebným pro pokračování války, zatímco Čína si upevňuje svůj vliv, získává strategické body a současně si zachovává veřejnou fasádu neutrality. Tento dvojí přístup představuje výzvu nejen pro Ukrajinu, ale i pro celý bezpečnostní rámec Evropy. Reálná kontrola toků zboží dvojího užití a vyšetřování původu těchto dodávek musí být okamžitou prioritou západních institucí.