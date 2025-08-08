Čína pomáhá Putinovi připravovat se na útok proti Evropě
Přes tvrdé sankce, mezinárodní izolaci a zastaralou surovinovou ekonomiku dokazuje Ruská federace, že je schopna systematicky mobilizovat svůj vojensko-průmyslový komplex. Kreml tím dává jasný signál, že jeho strategické ambice sahají daleko za hranice války proti Ukrajině. Označením agrese za tzv. „speciální operaci“ vytváří Vladimir Putin novou realitu – průmysl totální války, který živí čínská technologická podpora a jeho vlastní politický revanšismus. Pokud nebude Moskva zastavena, Evropě hrozí, že se ocitne na prahu třetí světové války.
Remilitarizace v ruském stylu
Během posledních dvou let zahájil Kreml rozsáhlý program remilitarizace, znovu oživil sovětské výrobní závody, otevřel nové obranné podniky a investoval do modernizace technologického parku. Prioritou se stala masová výroba dělostřelecké munice, raket, obrněné techniky, prostředků radioelektronického boje a bezpilotních platforem – tedy prvků, které rozhodují v dlouhotrvajících vyčerpávajících konfliktech.
Strojírenství z Číny ve službách Kremlu
Jeden z méně viditelných, ale naprosto klíčových faktorů této remilitarizace představuje dovoz vysoce přesných obráběcích strojů z Čínské lidové republiky. Zatímco Západ zablokoval export moderních CNC strojů do Ruska, Peking se stal hlavním dodavatelem technologií dvojího užití – od přesných kovodělných soustruhů pro výrobu hlavní děl, komponent tankových věží, turbín a leteckých částí až po 3D frézky pro raketový program a zařízení na opracování titanu a kompozitů pro výrobu dronů či leteckých pum.
Pod rouškou „civilního exportu“ dodávají čínské firmy ruskému obrannému průmyslu také laserové komplexy, kompresory, zařízení na výrobu plošných spojů a optiku. Z analýzy celních deklarací vyplývá, že tento dovoz probíhá prostřednictvím složitých zprostředkovatelských schémat:
- V roce 2024 nakoupil podnik Věrchněturinský strojírenský závod, výrobce těl dělostřelecké munice a tankových střel (pod sankcemi USA), CNC soustruhy modelu TS80L od čínské společnosti Dn Solutions Co, Ltd.. Dodávku zprostředkovala ruská Baltijská průmyslová společnost, rovněž na sankčních seznamech.
- V roce 2023 pořídil Kazaňský závod přesného strojírenství (výrobce roznětek, pod sankcemi USA) 43 soustruhů YH-42L od firmy Weihai Hanming Automation Technology Co, Ltd.
- Klíčový výrobce dělostřelecké výzbroje CNIIS Burevěsnik nakoupil obráběcí centra SHL-60B od Sino Machinery Co. Ltd.
- Uralský závod dopravního strojírenství, výrobce samohybných houfnic a těžkých plamenometů, získal laserový komplex SharpCut Open Smart od Shandong Oree Laser Technology Co., Ltd.
Putin počítá s útokem na sousední státy EU
Oficiální kremelská rétorika vůči Evropě byla otevřeně nepřátelská ještě před útokem na Ukrajinu – a nyní se jen zostřila. Ruská propaganda v očích Rusů systematicky vykresluje evropské státy jako hrozbu a opakuje narativy o „nacismu“, „revanšismu“ či „ohrožení ruských občanů“. Stejný scénář předcházel i invazi na Ukrajinu.
Přes proklamace o neutralitě působí čínské kroky stále častěji jako strategická spoluúčast na opotřebovávací válce proti Západu. Export „civilních“ technologií, které reálně slouží výrobě zbraní, umožňuje Rusku obcházet západní embargo, obnovovat technologickou soběstačnost a posilovat schopnost vést dlouhé vojenské kampaně.
Evropa už nemá čas
Kreml se postupně přesouvá z pozice tzv. „technologické obrany“ k cílenému přezbrojování pro potenciální agresi proti sousedům v EU. Nejvíce ohrožené jsou:
- Pobaltské státy, kvůli zájmu Moskvy získat pozemní koridor do Kaliningradu;
- Polsko, hlavní logistické centrum pro dodávky zbraní Ukrajině;
- Finsko, na jehož hranici Rusko vytváří nové vojenské okruhy.
Budování ruské vojenské moci není krátkodobá kampaň, ale strategická transformace celého hospodářství, doprovázená masivní propagandistickou mobilizací. Čína v ní funguje jako technologický donor, a to prostřednictvím „šedých“ dodavatelských cest.
Putin považuje Evropu za svou kořist. A proto si starý kontinent musí vybrat: buď uzná novou realitu a spojí se v kolektivní obraně proti Kremlu, nebo opět podlehne naivitě a zažije ničivé déjà vu ruské okupace.
Tomáš Novák
