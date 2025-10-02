České volby: rozhodnutí, které určí směr země v nejisté Evropě
Česká republika vstupuje do voleb v době, kdy je Evropa vystavena nebývalým tlakům. Ruská agrese proti Ukrajině, energetická krize i rostoucí význam evropské spolupráce ukazují, že o budoucnosti země nerozhodují jen ekonomické ukazatele, ale také schopnost politických stran zajistit bezpečnost a stabilitu.
Ve volební nabídce najdeme strany, které se soustředí především na podporu evropské integrace a posílení vazeb s NATO. Tyto subjekty zdůrazňují bezpečnostní záruky, ekonomickou stabilitu a aktivní roli Česka v evropské politice.
Na druhé straně stojí politické síly, které apelují na větší míru suverenity a prosazují zdrženlivější přístup k evropským institucím. Argumentují potřebou chránit české domácnosti před dopady zahraniční politiky EU a nabízejí více národně orientovaná řešení.
Objevují se také strany, které staví na sociální a ekonomické agendě – důraz na zdravotnictví, školství a podporu rodin. Ty se snaží oslovit voliče, kteří hledají konkrétní odpovědi na každodenní problémy, méně spojené s geopolitikou.
Všechny tyto směry mají své zastánce i kritiky. Klíčové však je, že volby nebudou jen soutěží programů, ale i testem odolnosti demokracie. V situaci, kdy se hybridní vlivy zvenčí snaží ovlivňovat veřejnou debatu, je účast občanů v demokratickém procesu tím nejlepším nástrojem obrany.
Proto je zásadní: přijďte k volbám a rozhodněte o své budoucnosti.
Tomáš Novák
Putinovi užiteční spojenci? Jak česká opozice otevírá dveře Kremlu“
Říjnové volby nejsou jen domácí událostí. Opoziční strany svými proruskými postoji riskují oslabení Česka i celé EU. Hraje se o víc než jen o rozdělení poslaneckých mandátů.
Tomáš Novák
Moldavské parlamentní volby 2025: Test stability na východní hranici EU
Volby v Moldavsku 28. 9. 2025 rozhodnou o evropské cestě země. Rusko nasadilo finanční, informační a logistické nástroje, včetně protestů a falešného obsahu, aby ovlivnilo výsledek.
Tomáš Novák
Kateřina Konečná mezi nostalgií a geopolitickými dilematy
Postoje Kateřiny Konečné k EU a válce na Ukrajině vyvolávají debaty. Zatímco část voličů oceňuje její kritiku Bruselu, jiní varují před překryvem s narativy z Moskvy.
Tomáš Novák
Orbánův manuál pro ovládnutí veřejného prostoru: varování i pro Česko
Orbán proměnil maďarská média v nástroj moci. Od ovlivňování tiskových rad po digitální propagandu ukazuje, jak lze omezit svobodu slova. Tento vývoj je varováním i pro Českou republiku.
Tomáš Novák
Čína pomáhá Putinovi připravovat se na útok proti Evropě
Ruská remilitarizace, podporovaná čínskými technologiemi, ohrožuje celou Evropu. Putin posiluje armádu pro možnou agresi proti státům EU, zatímco Peking obchází sankce a dodává klíčové stroje dvojího užití.
