Znám jednu křižovatku.

A přes tu se hrozně špatně jezdí. Jednak je přetížená, a jednak na ní přejíždí hned 4x světelná signalizace. Dejte si to vyprávět.

Dnes se podíváme na jednu zapeklitou křižovatku, či spíše na soustavu 3 křižovatek, řízených celkem 4-mi světelnými signalizacemi, přičemž z toho jedna je mimoúrovňová. Projedeme se přitom virtuálně autobusem MHD.

Takže jsme nastoupili do městského busu na dopravním terminálu, kam zajíždí i tramvaj, a rozjíždíme se. Dostáváme se na první křižovatku, na které, kromě velmi husté dopravy po celý den, není nic divného. Zde se odbočí doprava a jedeme cca. 1.5 km, a dostáváme se najdezdem nad městskou dálnici, kde je vystavěná mimoúrovňová křižovatka. Hned za tímto mostem už následuje úrovňové křížení mezi naší silnicí a čtyřpruhovou komunikací, kde se celkem dlouho čeká, protože je zde značné zatížení ve všech směrech. Když už se vám podaří překonat světelnou signalizaci, neujedete ani 100 metrů, a čeká vás další semafor, tentokráte se křížíme s jedním odbočovacím pruhem z mimoúrovňové křižovatky městské dálnice. Když už zvládneme i tuto, v pořadí již třetí signalizaci, tak si ještě neoddechneme. Po ujetí pouhých 300 metrů nás totiž čeká světelná křižovatka ve tvaru písmene T, na které by kromě vysokého zatížení nebylo nic zvláštního. Na světlech se opět dlouho čeká, a když se dočkáme, odbočíme doleva směrem k obchodnímu domu. Než se k němu ovšem dostaneme, máme zde po ujetí pouhých 200 metrů další téčko a na něm opět světelnou signalizaci. Když ji překonáme, už konečně míříme k obchodnímu domu. Zde vyložíme a naložíme cestující, a míříme dál na konečnou, což znamená udělat okruh na parkovišti obchodního domu, které je věčně plné aut. Když už i tohle překonáme, tak se dostáváme zpět na předchozí křižovatku, kde se zastavíme již na šestých světlech, na kterých se opět čeká. Mezi projetím všech 6 světelných křižovatek uplyne všehovšudy 10 minut a ujedete 3.5 km, z toho na projetí pěti z nich vám stačí ujet jenom kilometry dva. Nemusím snad vysvětlovat, že v této oblasti nabírají busy zpoždění až 10 minut a je zde velmi hustá doprava přes celý den až do pozdních nočních hodin. Častokrát mne u téhle silniční soustavy, kdy je jenom jedna ze 3 po sobě rychle jdoucích křižovatek mimoúrovňová, ačkoliv se zde přetínají dvě čtyřpruhové komunikace, napadlo, jestli by se nevyplatilo přestavět tuto soustavu na systém zcela mimoúrovňový. Myslím si, že by si zde oddechli úplně všichni, chodci, řidiči autobusů, aut i kamionů.

Hezký den!