Velikonoční vláda.
1. Je to vláda protestní.
Určitě jste si v minulých 4 letech všimli, že Andrej Babiš nevynechal jedinou příležitost, aby bez ustání torpédoval vládu Petra Fialy. Ve sněmovně bez ustání probíhaly obstrukce, u jedné z nich si dodnes lámu hlavu, jak dokázal Tomio Okamura 11 hodin řečnit u pultíku bez toho, že by si došel na záchod. Odkaz Poměrně překvapivě to vydržel, hlavním leitmotivem bylo se této nenáviděné vlády zbavit.
2. Nerovnoměrné rozložení mandátů.
Když se podíváme na to, jak dopadly volby, tak na půdorysu současné vlády vidíme velkou nevyváženost v mandátech, kdy hnutí ANO obdrželo 80 mandátů, SPD 15 a Motoristi 13. Odkaz Je zde tedy více, než zřetelně vidět, že hnutí ANO potřebuje ke svému vládnutí velmi malé strany, protože strany s vyšším počtem mandátů s ním odmítly vládnout, nakonec on s nimi také. Odkaz A vzhledem k tomu, že Babiš potřebuje znovu získat imunitu, aby nebyl odsouzen v kauze Čapí hnízdo, Okamura aby nebyl odsouzen za billboard s dovozovými doktory, a Macinka, který usilovně tlačil na pozici ministra životního prostředí Filipa Turka, až se dostal do konfliktu s prezidentem, mají tyto dvě malá hnutí v ruce velký vydírací potenciál. Odkaz Odkaz Odkaz Odkaz
|
S Babišem bych do koalice nešel, ani kdyby byla země v ohrožení, řekl Fiala
3. Aktivita na sociálních sítích.
Tak zde se dá vysledovat zcela opačný trend, než by odpovídalo získaným mandátům ve volbách. Nejaktivnější je zde především Macinka, lépe řečeno jeho celá plejáda podporovatelů, kteří ho adorují ze všech svých sil, dokonce ho pochválil i Donald Trump: Odkaz . Dost aktivní je i Tomiovo SPD, sem tam něco přihodí i Trikolóra, ale jediný, kdo se opravdu věnuje vládnutí, je podle tweetů Andrej Babiš. Odkaz Odkaz, zbylé dvě uskupení se věnují buďto vlastní sebechvále, nebo napadání opozičních uskupení. Za všechny zde uvedu tweet, který celkem jasně ukazuje, kam Donald Trump a jeho obdivovatelé směřují:
4. Hlasování o vydání.
V současné době se čeká především na 5. březen, kdy má proběhnout hlasování o vydání Andreje Babiše k soudnímu líčení.
|
Pánové Babiš a Okamura se mohou těšit na nevydání. Opravdu těšit?
Jak už je z článku patrné, nic dobrého z toho opravdu nevzejde. Vzhledem k tomu, že důvody, proč je ustavená tato vláda, to jest porazit vládu Petra Fialy, a dosáhnout poslanecké imunity pro další období, přičemž ta není vázána na jakoukoli funkci ve vládě, pouze na současný mandát poslance, ztratí tato vláda všechny důvody, proč by měla existovat. Dá se tedy očekávat rozpad této formace a pokus o jednobarevnou menšinovou vládu, pouze s hnutím ANO, není ovšem zdaleka jisté, jestli ji budou chtít hnutí SPD a Motoristé podporovat. Není vůbec vyloučeno, že se na jaře letošního roku dočkáme pádu vlády a vypsání předčasných voleb.
Hezký den!
Tomáš Kučera
Bulharsko přijalo euro.
Nebudeme dnes rozebírat, jak se k tomu dostalo, ale uvedeme si pár zajímavostí, jak o euru, tak i o EU.
Tomáš Kučera
O peníze jde až na prvním místě.
Ano, tuhle větu už jste určitě někdy slyšeli, a někteří už ví, kdopak ji řekl. Na tohle a na roli peněz v naší porevoluční historii se dnes podíváme.
Tomáš Kučera
Cirkus bude.
Ne, nebudeme se dnes zabývat rozborem známého českého filmu z padesátých let, ale opět a zase to bude jenom o politice.
Tomáš Kučera
Povolební Armageddon.
Dnes probereme možnosti sestavení nové vlády a probereme možnosti, které mohou nastat při vyjednávání.
Tomáš Kučera
O svobodě bez hranic.
Dnes se podíváme na to, jestli existuje neomezená svoboda, jak se o to někteří rádi pokoušejí a snaží se alespoň slovně přehlušit všechny ostatní. Zjistíme snadno a rychle, že svoboda bez omezení není funkční.
|Další články autora
