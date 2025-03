USA nad ekonomickou propastí.

Dnes se podíváme na to, proč v USA vyhrál již podruhé volbu prezidenta Donald Trump, na to, proč každý den mění názory, a kde to má celé základ.

Na to, abychom pochopili, proč si v USA zvolili již podruhé za prezidenta Donalda Trumpa, je potřeba se podívat na vývoj v USA v posledních 35 letech, od operace Pouštní bouře, operace Irácká svoboda , vznik Islámského státu, následné migrační krize , výpůjční krize a kovidové krize, kdy se z USA stával pomalu, ale jistě silně neproduktivní a také zadlužený stát.

1. Operace Pouštní bouře.

Měli jsme čerstvě po sametové revoluci, když napadl Irák sousední Kuvajt pod záminkou, že mu krade ropu ze společných polí v Perském zálivu. Následně došlo k rezoluci OSN k bezodkladnému stažení iráckých vojáků z Kuvajtu, když k ničemu nedošlo, začala operace Pouštní bouře, za použití vojáků mezinárodní protiirácké koalice, s plným souhlasem Saúdské arábie, která nesla náklady celé vojenské akce z 50%. V té době USA dlužily všehovšudy 5 bilionů dolarů. Kolik dluží dnes, ukážeme na konci článku. Odkaz

2. Operace Irácká svoboda

Po osvobození Kuvajtu byla protisaddámovská koalice důrazně varována, aby se v žádném případě nesnažila svrhnout Saddáma Hussaina, že je to sice velmi tvrdý diktátor s krvavýma rukama, ale že bohužel v Iráku neměli nikdy období demokracie a že by následný vývoj nemusel dopadnout dobře. Odkaz George Bush starší varování bral vážně, a tak se až do roku 2003 v Perském zálivu nic zvláštního nedělo. Ale v roce 2000 vyhrál volby prezidenta George Bush jr., a ten na varování nedbal, a tak v roce 2003 začala operace Irácká svoboda. USA v této době dluží již 7.5 bilionů dolarů, a to ještě zdaleka nejsme na částce z letošního roku. Odkaz

3. Výpůjční krize

Tohle jste zažili snad úplně všichni. Najednou, z ničehož nic, se začaly banky předhánět v poskytování spotřebitelských úvěrů a hypoték. V té době se stačilo jenom hezky usmát na bankéře a úvěr vám přistál na účtu během několika sekund. No, jenže ty dluhy se kumulovaly, až dosáhly astronomických výšin. Do toho přišel pád americké banky Lehmans Brothers a pak už začali dlužníci padat do insolvence jeden po druhém. Jen tak pro zajímavost, v době vrcholící krize bylo jenom v ČR v běhu přes 4.5 miliónu exekucí. Odkaz Celkový průběh finanční krize zde: Odkaz USA už v této době dluží 10 bilionů dolarů.

4. Vznik Islámského státu.

V roce 2010 začalo tzv. Arabské jaro, kdy začali padat diktátoři zejména v Africe. Odstoupil třeba Husní Mubarak, padaly autoritářské režimy, zejména v severní Africe, ovšem následkem také byla masivní migrace z této oblasti. Odkaz . V roce 2014 vznikl také Islámský stát, který založila elita kolem Saddáma Husajna, která vyvolala masivní migraci zejména z oblasti Sýrie, a které se báli i velmi zbožní muslimové. Odkaz USA v tomto roce dluží již 17.5 biliónů dolarů, a stále nejsme na koncové částce.

5. Migrační krize.

V této době se také naplno rozbíhá migrační krize, která začala být masivní v době vzniku Islámského státu, a kdy v době jejího vrcholu byly na útěku miliony obyvatel Blízkého východu. Odkaz V této době také pozorujeme vzestup popularity nesystémových stran, zejména krajní pravice.

6. Kovidová krize

V prosinci 2019 je hlášeno ohnisko nové nemoci, nazvané SARS-CoV-2, zkráceně Covid-19. 1. března 2020 je hlášen první případ výskytu nemoci u nás. V té době je u nás premiérem Andrej Babiš, který nejprve vyhlásil lockdown velmi rychle a správně, následně se chlubil, že je „best in covid“, aby se ovšem po krátké přestávce, kdy si Covid vybral oddechový čas, objevil znovu v plné síle, ovšem Andrej se v té době víc obával o ztrátu zisku a druhý lockdown vyhlásil pozdě, načež nás to stálo přes 30000 zbytečně mrtvých. V té době už se také začínají objevovat konspirační teorie o tom, že jsou vakcíny škodlivé, nebo že je virus vymyšlený. Časová osa vývoje pandemie v EU zde: Odkaz , počet nakažených a vývoj pandemie u nás zde: Odkaz USA v této době dluží již astronomických 25 bilionů dolarů.

7. Důvody úpadku USA.

Tak především byly vysilovány událostmi, popsanými v tomto článku výše, ale také odlivem kapitálu, a to zejména do Číny. O tzv. rezavém pásu kolem Detroitu už jste určitě slyšeli, o tom, že Čína během 20 posledních let postavila kolem celé Číny rychlovlaky, možná také. Vysokorychlostní tratě Čína dnes: Odkaz . Rezavý pás v USA zde:

USA dnes mají vlakovou síť na úrovni 20. století. Odkaz Vývoj amerického dluhu v čase zde: Odkaz Celkový dluh USA dnes zde: Odkaz

Závěr:

Ve vší stručnosti jsme si popsali zlomové události z let 1990 po dnešek. Z výše uvedeného vyplývá, že se nějak nemáme čím chlubit. To, že se v USA stal prezidentem salónní tlachal, za těchto okolností moc nepřekvapí. Sice USA ničím nepomůže, jeho celkem infantilní pokusy vydolovat nějaké bohatství pro totálně zadluženou státní pokladnu skončily prozatím hozením Ukrajiny přes palubu, pokusy se zmocnit jiných zemí, například Kanady, panamského průplavu, Grónska a ukrajinského nerostného bohatsví jsou zatím spíše k smíchu. Celkem dobře tohoto pána popsal Alex Švamberk ve své celkem povedené glose: Odkaz . No a o tom, že v USA už zcela pozbyli soudnost, a že začít v EU masivně zbrojit, je zcela správné a namístě, je článek tady: Odkaz

Hezký den.