Spalovák nebo elektrika?

No a to je vše. Hezký motoristický den.

Také je třeba se podívat na to, za kolik se vlastně v kterém autě jezdí. Vzhledem k tomu, že cena benzinu je průměrně 38 Kč/l a s průměrnou spotřebou 7 l na 100 km, u elektroauta je cena za kWh průměrně 11 Kč a spotřeba 20 kWh na 100 km, vychází elektroauto levněji: Odkaz Takže pro komfort v elektroautě už je potřeba jenom dotvořit infrastrukturu, která spočívá především v dostatku rychlých elektronabíječek, a může se elektroauta stát důstojným konkurentem klasického spalovacího auta. O tom, jak se už dnes s elektroautem jezdí, viz odkaz zde: Odkaz

Tak základní ovládání je stejné, jako u spalováku, akorát řadící skříň a páku byste v autě hledali marně, protože elektromotor působí pomocí elektronů a mechanické součástky se sebe navzájem nedotýkají. Jediné součástky v motoru, kde dochází ke kontaktnímu pohybu 2 dílů, jsou ložiska na ojnici, a převodovka, kterou se získaná energie přenáší na kola. Řidič se tedy může věnovat plně řízení, protože ovládá pouze volant a pedály a nemusí jednu ruku neustále přesouvat mezi volantem a řadicí pákou. Doplňování hladiny oleje je také minulostí, protože v tomto autě nejsou žádné provozní kapaliny potřeba s vyjímkou vody do ostřikovačů s příměsí fridexu pro zimní období. Toto auto nepotřebuje ani katalyzátor ani výfuk, protože elektřina působí za studena a v autě tak hoří maximálně řidičova zapálená cigareta. Kromě toho tohle auto nevydává téměř žádný zvuk a za jízdy se nezahřívá, takže v servisu nemusí čekat, dokud motor nevychladne, protože je studený po celou dobu jízdy. Jedinou nevýhodou proti spalováku je doba nabíjení auta na další jízdu, přičemž je dobré se po dobu nabíjení třeba občerstvit, protože si krapet počkáte, jak dlouho, viz : Odkaz . Ovšem existují už také elektroauta, kde se dá baterie měnit za nabitou, a navíc vše probíhá zcela automaticky:

Tak u tohoto auta je základní výhodou, že je na něj postavená veškerá infrastruktura, čímž myslím jednak čerpací stanice, ale také servisy, protože spalovací auto má hromadu součástek, některé zcela specifické. Zatímco v elektrickém autě se bez slušného množství součástek obejdeme, ve spalováku jsou nezbytností. Je to především převodovka s řadící skříní, protože musíme udržovat motor v určitých předepsaných otáčkách, abychom ho nezadřeli. K tomu, aby nám válce pěkně běhaly, je také třeba mít neustále doplněnou hladinu motorového oleje. Vzhledem k tomu, že celou dobu za jízdy v autě hoří (v motoru), vznikají z toho samozřejmě zplodiny v podobě kouře, které dnes dle legislativy prohnat třícestným katalyzátorem a výfukem, načež zbytek, dnes už celkem slušně vyčistěný, se vypustí do vzduchu. Samozřejmostí je také autobaterie s klasickým elektrolytem, protože spalovací auto se taktéž bez elektřiny neobejde. Něčím potřebujete nastartovat, a klikou to určitě, jako za stara, dělat nechcete. Ovládání stěračů, oken, palubní desky a počítače včetně centrálu a serva taky bez elektřiny nepůjde. Dosti velkou výhodou je také to, že doplnění paliva trvá chvilku a vůz je hned připravený k další jízdě.

Dnes se podíváme na to, jestli je lepší auto se spalovacím motorem, nebo na elektřinu. Nebudeme do toho tahat politiku, srovnání bude čistě technické.

