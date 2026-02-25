Přepravní možnosti letišť Praha a Vídeň
Letiště Praha
1. Nejlevnější možnost
Zde se nabízí svezení linkou 59, což je trolejbus, který vás přepraví přímo ze všech 3 terminálů do zastávky Nádraží Veleslavín, kde je možné snadno přestoupit na tramvaj nebo na metro. Jezdí ve špičkovém intervalu, který je ve špičce 3 minuty, v sedle 10. Odkaz Jízdenky se dají koupit snadno v automatu u zastávky nebo v Terminálu 1 v předprodeji jízdenek pražského DP, cena 50 Kč, tj. 2 €, případně 140 Kč, tj. 5.60 €, což je průkazka na 24 hodin v pásmech P, O a B, což je plocha celé Prahy bez vnějších pásem Odkaz, doba jízdy do 45 minut, obvykle jsou potřeba 2 přestupy. Odjezdy linky 59 zde: Odkaz
2. Zlatá střední cesta
Poměrně překvapivě to je oficiální taxislužba letiště, kterou provozuje společnost Uber. Není potřeba nikde poskakovat po letištní ploše nebo kolem zastávek, objednání taxi je možné přímo pomocí objednávkových stojanů, kam si zadáte, kam chcete jet, svoje telefonní číslo, zaplatíte a pak už jenom čekáte na telefonát od řidiče, který se vás zeptá, kde jste a snadno si vás najde. Cena do centra Prahy se pohybuje kolem 700 Kč, tj. 35 €. Odkaz Odkaz
3. Letištní expres AE
Tak tahle možnost přepravy je zaručeně nejdražší a vzhledem k ceně nabízí naprosté minimum služeb. Odjezdy těchto busů jsou po celý den v intervalu 30 minut, jízdné se nedá zakoupit v Lítačce, na tento spoj neplatí jízdenky zakoupené v předprodejních automatech, jízdné lze koupit pouze v prodejním místě DPP v Terminálu 1 nebo u řidiče, doprovodné služby žádné. Cena pevná 200 Kč, tj. 8 €. Info o lince zde: Odkaz
Letiště Vídeň Swechaty
1. Nejlevnější možnost.
Zde se nabízí svezení běžným konvenčním vlakem po dvojkolejné trati, která má zřízenu zastávku přímo na letišti Swechaty, doba jízdy je kolem 25-30 minut, interval po celý den 30 minut, odbavení zavazadel je ovšem svépomocí a v cestě stojí jeden přestup na stanici Rennweg, ale cena za svezení je přímo luxusní a je stanovena na 5.20 €, tj. 125 Kč. Odkaz Není žádný problém odcestovat vlakem přímo z letiště nejen po celém Rakousku, ale také klidně do Bratislavy, Prahy, Mnichova, Ostravy či Krakova. Destinace si vyzkoušejte zde – letiště se píše Flughafen, města napište, jak je znáte. Odkaz
2. Zlatá střední cesta.
Při této možnosti je sice cena výrazně vyšší, ale máte to se vším komfortem. Cestu je možné objednat i zaplatit dopředu a u některých leteckých společností máte v ceně taktéž odbavení vašich zavazadel až na cílové nádraží. Cena 14.90 €, tj. 350 Kč. Odkaz
3. Dražší, ale pohodlné.
Můžete taktéž využít na letišti zřízené taxislužby, která vás dopraví přesně na místo, které potřebujete. Cena po celé Vídni je stejná, a to 35 €. tj. 750 Kč. Odkaz Odkaz
EXTERNÍ E-MAIL

Již se to zdá samozřejmostí, že do Holyně a Slivence lze dojet MHD a to...
