Povolební Armageddon.
Tak nejprve se podíváme na to, jak volby dopadly. Na to nám pomůže tento odkaz: Odkaz A zde už jasně vidíme, že by tady připadaly v úvahu 3 možnosti – 1. Koalice ANO+MOTO+SPD, 2. Koalice ANO+SPOLU, 3. Koalice SPOLU-STAN,Piráti a MOTO. Zkusíme si rozebrat pravděpodobnost jednotlivých možností.
1. Koalice ANO+MOTO+SPD
Tahle koalice by disponovala 108 mandáty, což by papírově na stabilní vládu stačilo. V praxi však bude situace mnohem složitější, protože domněnka, že Okamura s Macinkou jsou slabými vyjednávacími partnery a odkývají vše, co si hnutí ANO usmyslí, se rozplynula hned druhý den po volbách. Tohle budou hodně drahé nevěstičky, navíc, jakmile penězovod vyschne, bleskurychle hnutí ANO vypoví koaliční vládu. Odkaz Navíc, i uvažovaný koaliční partner SPD začíná mít problémy ve své vlastní straně: Odkaz
2. Koalice ANO+SPOLU
Tahle varianta disponuje velmi pohodlnou většinou 132 mandátů, a nabízela by se celkem logicky. Hnutí ANO vede podnikatel, ODS je strana podnikatelů, za normálních okolností by tahle varianta byla na stole jako první. Ovšem v případě hnutí ANO si musíme uvědomit, že jeho předseda čelí trestnímu stíhání, a tak se nemůže spojit se stranami, které by ho vydali k trestnímu stíhání zbavením poslanecké imunity. Odkaz
3. Koalice SPOLU+STAN+Piráti+MOTO
Tahle koalice disponuje celkem 105 mandáty, a připadala by do úvahy tehdy, pokud hnutí Motoristé sobě nesloží vládu s hnutím ANO. Byla by to sice široká koalice, ale za dané situace by se nemusela jevit zcela nerealisticky. Odkaz
4. Závěr
Na závěr je potřeba říci, že Babiš celé 4 roky razil teorii, že si přeje, aby se bez něj nedala sestavit vláda, ale nakonec se ukazuje, že pověstný prubířský kámen drží v ruce nováček těchto voleb, hnutí Motoristé sobě. Představa, že celé vládní angažmá hnutí ANO visí na tenkém motoristickém laně, které se může kdykoliv přetrhnout, rozhodně stojí za pozornost.
Přeji pěkný den.
Tomáš Kučera
