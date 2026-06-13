Pár faktů o našem současném trhu.
1. Velikost trhu a jednotlivé země.
Tak náš trh v současné době má 450 milionů obyvatelů a jeho členy je 27 zemí: Odkaz K tomu je ještě přidružené Norsko, které je členem EHP a Švýcarsko, které má s EU bilaterární smlouvy. Odkaz
2. HDP jednotlivých zemí.
Nejbohatší je Německo, následované Velkou Británií a Francií, naše republika je na 14. místě, stát s nejnižším HDP je San Marino Odkaz
3. Měny jednotlivých zemí.
Měn je v současné době v EU 7, a jsou to: Euro, Dánská, Švédská, Česká koruna, Polský zlotý, Forint a Rumunské lei. Jejich procentní zastoupení je takovéto:
- Euro (EUR): 85 % ekonomiky EU. Používá ho 21 zemí (např. Německo, Francie, Itálie, Slovensko).
- Polský zlotý (PLN): Přibližně 5,3 % ekonomiky EU. Měna Polska.
- Švédská koruna (SEK): Přibližně 2,6 % ekonomiky EU. Měna Švédska.
- Česká koruna (CZK): Přibližně 1,7 % ekonomiky EU. Měna Česka.
- Rumunské leu (RON): Přibližně 1,6 % ekonomiky EU. Měna Rumunska.
- Maďarský forint (HUF): Přibližně 1,1 % ekonomiky EU. Měna Maďarska.
- Dánská koruna (DKK): Přibližně 1,2 % ekonomiky EU. Měna Dánska (které má trvalou výjimku z přijetí eura).
4. Národní banky jednotlivých zemí.
V EU je v současnosti 27 národních bank, z toho 21 používá euro, zbytek používá národní měny.
Národní banky v Evropské unii jsou sdruženy v Evropském systému centrálních bank (ESCB), který tvoří Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky všech členských států EU. Jejich hlavním úkolem je péče o cenovou stabilitu a dohled nad finančním systémem.
Dělení centrálních bank v EU
Centrální banky se dělí podle toho, zda daný stát již přijal společnou měnu (euro):
- Eurosystém: Zahrnuje ECB a národní centrální banky zemí, které zavedly euro. Tyto banky společně provádějí jednotnou měnovou politiku.
- Banky mimo eurozónu: Národní centrální banky členských států EU, které si ponechaly vlastní měnu (např. Česko). Tyto banky nejsou součástí Eurosystému, ale jsou plnoprávnými členy ESCB
5. Kursovní lístky jednotlivých bank.
Kursovní lístek ECB: Odkaz ČNB: Odkaz NBS: Odkaz Nationalbanken DK: Odkaz Sveriges Riksbank: Odkaz NBP: Odkaz MNB: Odkaz BNR: Odkaz
Pokud si zkusíte jednotlivé kursovní lístky mezi sebou přepočítat vždy platným kursem mezi dvěma národními bankami, zjistíte, že se po přepočtu kursy shodují. Dnešní kursovní lístky jsou už totiž sestavovány podle pravidel ERM I. Odkaz
No, a to je pro dnešek všechno. Snad se vám z té hromady čísel a údajů nezatočí hlava.
Tomáš Kučera
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